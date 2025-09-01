×

09:49, 1 сентября 2025

Сотни людей собрались почтить память погибших в бесланской школе

Портреты погибших при теракте. Стоп-кадр видео "Сапа Кавказ" от 01.09.25, https://t.me/sapakavkaz/5332.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С возложения цветов началась траурная церемония в школе Беслана №1 в память о погибших при теракте в 2024 году.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Елена Милашина в 20-ю годовщину теракта в Беслане опубликовала расследование о применении танков во время штурма школы. На фоне ее расследования председатель Следкома Александр Бастрыкин встретился с родными жертв теракта. "Матери Беслана" на встрече с председателем Следкома Александром Бастрыкиным подняли вопрос о применении танков во время штурма школы, рассказала сопредседатель комитета организации Анета Гадиева. Причина смерти многих заложников остается не установленной, отметила сопредседатель организации "Голос Беслана" Эмма Тагаева.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Сотни людей пришли почтить память погибших. Стоп-кадр видео "Сапа Кавказ" от 01.09.25, https://t.me/sapakavkaz/5332Мероприятия по случаю двадцать первой годовщины захвата заложников в Беслане начались  в 9:15 со школьного звонка. Именно в это время террористы загнали заложников в спортзал, где удерживали их три дня. К мемориальному комплексу, который находится на месте разрушенного спортзала, пришли сотни людей. Среди них представители власти, общественности, правоохранительных структур. Внутри зала люди у портретов погибших зажигают свечи, возлагают цветы, передает "Сапа Кавказ".

"Двадцать один год прошёл, а рана всё так же кровоточит. 334 жизни оборвались в стенах школы, из них — 186 детских. Эта трагедия — не только боль семей и близких, нашего народа", - написал в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Сегодня после возложения цветов пройдет презентация первого этапа экспозиции в Международном культурно-патриотическом центре «Беслан. Школа №1». Также запланирована пресс-конференция "Матерей Беслана". Вечером в память о погибших зажгут свечи, сообщал он ранее.

Автор: "Кавказский узел"

Все блоги
