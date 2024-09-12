"Матери Беслана" рассказали о встрече с Бастрыкиным на фоне расследования Милашиной

12 сентября 2024, 11:31

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин встретился с родными жертв теракта в Беслане. В деле осталось немало белых пятен, заявили участники встречи. Сама встреча прошла на фоне расследования обстоятельств, при которых велся штурм здания школы с заложниками, проведенного журналисткой Елены Милашиной.

Как информировал "Кавказский узел", в 20-ю годовщину теракта в Беслане североосетинские журналисты отметили, что власти так и не дали конкретного ответа, как террористам удалось организовать захват школы, в результате которого погибло более 300 человек. 5 сентября "Новая газета" опубликовала материалы уголовного дела, которые власти России передали в Европейский суд по правам человека( ЕСПЧ). В частности, в статье журналистки Елены Милашиной говорится, что командование отдало приказ открыть огонь по школе из танков.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

"Матери Беслана" потребовали открыть доступ к уголовному делу о теракте

Члены общественной организации ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана" встретились с председателем Следкома Александром Бастрыкиным и обсудили с ним ход расследования уголовного дела о захвате школы в Беслане в 20004 году. Председатель комитета организации Сусанна Дудиева отметила, что в деле немало белых пятен, о которых "Матери Беслана" говорят на протяжении 20 лет. Вызывают интерес и четыре засекреченных тома, передало сегодня издание "Основа".

Основной задачей суда и следствия, которое проводилось после бесланского теракта, было определение вины террориста Нурпаши Кулаева, но на судебных заседаниях стало ясно, что помимо него, есть структуры, которые виновны в допущении теракта, пояснила Дудиева. "Мы требовали расследования тех аспектов, которые касаются того, как террористы добрались до Беслана", – сказала она.

На встрече с Бастрыкиным было заявлено, что расследование продолжается, поскольку остаются не опознанными тела пяти террористов. "Матери Беслана" считают, что дела по оставшимся террористам нужно вынести в отдельное производство и закрыть это дело. Но перед этим дать возможность родственникам погибших и пострадавшим с ним ознакомиться.

Встреча с Бастрыкиным тяжело далась ее участникам, отметила Дудиева. "Это была очередная пытка! Потому что вспоминать те трагические события, рассказывать о них, тем более после сентябрьских дней очень непросто. Но как бы тяжело нам ни было, мы будем об этом говорить", – подчеркнула она.

Тем не менее, "Матери Беслана" остались удовлетворены встречей с председателем Следкома. "Такой страшный теракт нужно исследовать, должна быть проведена работа над ошибками. Мы удовлетворены тем, что были услышаны", – заключила Дудиева.

Дело о захвате школы в Беслане сейчас находится в производстве следователей главного следственного управления (ГСУ) по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Бастрыкин поручил руководству ГСУ Следкома по СКФО составить подробный план работы по уголовному делу с учетом обстоятельств, озвученных заявителями, отчитался 11 сентября в своем телеграм-канале Следком.

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Милашина представила вторую часть расследования о применении танков в Беслане

Следователи начали выстраивать официальную версию "обоснованного" использования оружия неизбирательного поражения при штурме бесланской школы только в 2005 году – лишь после того, когда свидетельства и вопросы жителей Беслана о применении гранатометов и танков уже нельзя было игнорировать, говорится во второй части расследования журналистки Елены Милашиной, посвященного 20-й годовщине теракта в Беслане. Ее расследование 10 сентября на своем сайте опубликовала "Новая Газета" в статье под заголовком "В южном флигеле не выжил никто".

Согласно официальной версии, 3 сентября 2004 года после 18.00, когда в школе уже не осталось живых заложников, но оставались живые террористы, оперативный штаб принял решение применить огнеметы и танки, чтобы минимизировать потери спецназа.

По версии следствия, первый раз снайперы-гранатометчики ФСБ обстреляли южный флигель школы из гранатометов в промежуток между 18.00 и 19.00. Около 21.00 по этому флигелю почти в упор открыли огонь танки, а ночью накладным зарядом, установленным на втором этаже флигеля, были подорваны и обрушены межэтажные перекрытия. Следствие эту версию закрепило показаниями свидетелей – сотрудников МЧС, пожарных и военнослужащих, сказано в статье.

Газета привела показания начальника Центра стратегического назначения ФСБ, генерала Александра Тихонова. По его словам, в промежуток времени с 18.00 до 19.00, когда штурм школы уже был завершен, по крыше актового зала и южного флигеля было нанесено не менее 8-10 выстрелов из гранатометов.

В 18.51 фотокор Дмитрий Беляков сделал одну из самых известных своих фотографий о захвате школы в Беслане. На этом снимке изображены 9 спецназовцев подразделения "Вымпел", они высовываются из проломов крыши школы над актовым залом. Эта фотография знаменует окончание военной операции. Именно после этого – около 19.00 – экипажи танков получили приказ отойти со своих боевых позиций и в школу вошли саперы, отметило издание.

Однако около 21.00 все, кто был в Беслане (в том числе и корреспондент "Новой газеты") неожиданно услышали со стороны школы звуки настоящей канонады. Около часа ночи в Беслане прогремел самый сильный взрыв за весь тот день – это подорвали накладным зарядом южный флигель. Затем, согласно показаниям пожарных, его сожгли.

Следствие изначально объясняло причины ночной стрельбы по южному флигелю засевшими террористами в подвале школы. Но в 2005 году потерпевшие вместе с помощником вице-спикера осетинского парламента Израилом Тотоонти обследовали подвал и увидели, что доказательств тому, что там 3 сентября 2004 года засели террористы, нет. Подвал оказался самым уцелевшим помещением школы – в нем не было ни следов выстрелов, ни следов взрывов, ни вообще каких-либо разрушений, сказано в публикации "Новой газеты".

Таким образом остается неотвеченным один из главных вопросов трагедии в Беслане: для чего ночью, уже после штурма, южный флигель школы был расстрелян в упор из танков и огнеметов, взорван, а затем сожжен?

После штурма бесланская школа была оцеплена несколькими кольцами военнослужащих, чтобы посторонние не смогли попасть на ее территорию. В материалах дела указано, что следователи попали на место преступления и приступили к его осмотру 4 сентября в 07.45. При этом до того, как туда попали следователи, в школе побывало множество посторонних людей. Например, ночью в ней работали сотрудники ФСБ, которые собрали и вынесли из школы оружие боевиков. Из материалов дела также становится очевидно, что ночью в школе находились криминалисты-взрывотехники ФСБ. Тела погибших заложников следователи нашли и осмотрели не внутри помещений, классов и мастерских, а во дворе школы. Это следует из протокола осмотра тел погибших, датированном 4 сентября 2004 года. Выходит, что школа была оцеплена настолько жестко, что туда не пустили даже следователей. А во время этого оцепления тела погибших заложников были вынесены из помещений школы, в которых шел бой террористов и спецназовцев, в том числе из столовой и мастерских южного флигеля, отметила Елена Милашина в своем расследовании.

До 2006 года следствие не задавалось вопросом о том, кто отдал и кто выполнил приказ о выносе тел. Из показаний, полученных в 2006 году от сотрудников МЧС, выяснилось, что именно отряды МЧС (отряд "Центроспаса", отряд ЮРЦ по делам ГО, ЧС и ЛСБ и отряд поисково-спасательной службы регионального МЧС) принимали участие в выносе тел погибших заложников из школы.

"Новая газета" привела показания нескольких сотрудников МЧС и обратила внимание, что они написаны едва ли не под копирку. Сотрудники МЧС в них утверждают, что выносом тел не занимались, что тела были вынесены из помещений утром 4 сентября 2004 года – после того, как следователи произвели осмотр места происшествия, и все зафиксировали в письменный протокол, а также на видео и фото.

При этом в материалах уголовного дела указано, что следователи начали осмотр тел погибших 4 сентября 2004 года в 09.00. К этому времени все тела погибших, в том числе в южном флигеле, столовой и в классах основного здания школы заложников, были вынесены во внутренний двор школы. На этом фоне показания сотрудников МЧС о том, что тела начали выносить утром 4 сентября 2004 года, выглядят сомнительно.

Также сотрудники МЧС в показаниях заявили, что было обнаружены только пять тел террористов, и что они находились в мастерских южного флигеля. Однако к утру 4 сентября 2004 года этих мастерских уже не существовало – все они были разрушены ночью выстрелами из танков, огнеметов, затем подорваны накладным зарядом и сожжены, отметила газета.

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