"Новая газета" озвучила детали стрельбы из танка по школе в Беслане

06 сентября 2024, 16:34

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Экипажи четырех танков, стянутых к зданию школы в Беслане, получили приказ стрелять по зданию, когда в нем находились заложники, следует из материалов допросов военнослужащих и заложников, которые опубликовала "Новая газета".

Как писал "Кавказский узел", в двадцатую годовщину теракта в Беслане открылся культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1". Территорию школы нужно было сохранить, считает Эмма Тагаева. Центр станет международным и необходим для сохранения памяти о теракте, полагает Ацамаз Мисиков. Реализация проекта длилась три года, для создания центра было выделено 206,1 миллиона рублей. Спустя 20 лет власти так и не дали конкретного ответа, как террористам удалось организовать в 2004 году захват школы в Беслане, в результате которого погибло более трехсот человек, отметили североосетинские журналисты.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

К 20-й годовщине теракта в Беслане "Новая газета" опубликовала материалы уголовного дела, которые Россия передала в ЕСПЧ. В частности, в публикации журналистки Елены Милашиной "Танки в Беслане" говорится, что представители ФСБ отдали приказы военнослужащим-срочникам стрелять по школе из танков.

Как следует из протоколов допросов начальника штаба, руководителя УФСБ Северной Осетии Валерия Андреева начальник ЦСН ФСБ генерал Александр Тихонов сообщил, что 2 сентября, что обратился к командованию 58-й армией с просьбой выделить спецназовцам «Альфы» и «Вымпела» для проведения операции по спасению заложников танки. Командующий 58-й армией Виктор Соболь, также входивший в оперативный штаб, отдал приказ о вводе танков в Беслан.

В 18 часов 2 сентября, ровно через час после того, как бывший президент Ингушетии генерал Руслан Аушев вывел из захваченной террористами школы 26 заложников и смог убедить боевиков продолжать переговоры и разрешить увезти тела погибших заложников, в Беслан вошли танки и встали вблизи трансформаторной подстанции рядом с переездом через железнодорожное полотно, в трехстах метрах от захваченной террористами школы.

Заложники стояли в окнах <столовой> и махали белыми тряпками

Первый выстрел из танка был сделан 3 сентября в 14.25 мск. При этом военнослужащий срочник Дмитрий Годовалов, который командовал танком № 328, рассказал, что танкисты, находившиеся в своих боевых машинах, прекрасно видели через смотровые щели и триплекс заложников на окнах столовой. "Заложники стояли в окнах <столовой> и махали белыми тряпками", - заявил он на допросе.

"Для заложников эта столовая стала настоящей западней. Дело в том, что во всей 1-й школе только на окнах столовой были установлены решетки. Причем решетки были установлены не снаружи окон, как это обычно бывает, а изнутри помещения. Этот факт отчетливо зафиксирован на многочисленных фотографиях разрушенной в ходе штурма столовой, в том числе такие фото есть и в материалах уголовного дела.Эти решетки стали главным препятствием для дислоцированных со стороны улицы Коминтерна оперативно-боевых групп «Альфы» и «Вымпела», потому что не позволяли попасть спецназовцам внутрь школы. В штабе пытались разработать сценарий штурма с минимальным количеством жертв как среди заложников, так и спецназа — об этом генерал Тихонов говорил на заседании парламентской комиссии, кроме того, этот момент отражен и в ситуационной экспертизе. Решетки на окнах столовой могли стать определяющим фактором для решения об использовании танков. Потому что внутреннее крепление решеток не позволяло ни сбить их, ни вырвать наружу при помощи тяжелой техники" - пишет Милашина.

В 14 часов 25 минут один из танков выстрелил прямой наводкой по окну столовой, на которое в тот момент террористы, как живой щит, выставили заложников. Член федеральной парламентской комиссии Юрий Савельев, подробно проанализировавший в своем особом мнении применение танков в ходе штурма бесланской школы, предполагает, что это был танк № 325, так как он по сравнению с другими танками имел более мощную активную броню. Снаряд попал в стойку ворот школы и отлетел в актовый зал.

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Более 50 свидетелей из числа бывших заложников и горожан, дали показания о том, что танки стреляли по столовой во временном промежутке между 15 и 16 часами (ближе к 16 часам) 3 сентября. Именно в этом время, в 15 часов 10 минут, генерал Тихонов отдал приказ боевым группам «Альфы» и «Вымпела» на непосредственный штурм школы. До этого времени по школе, в основном по местам боевых позиций боевиков, велся активный обстрел из стрелкового и гранатометного оружия. До 15.10 мск 3 сентября ни одного спецназовца в здании школы не было, говорится в публикации.

Танкисты стреляли по окнам столовой, поэтому на фасадной стене школы разрушения минимальны, основные разрушения стен, перекрытий и потолка от попадания танковых снарядов были зафиксированы внутри этих помещений. В это время десятки заложников смогли самостоятельно или с помощью местных жителей выбраться из разрушенного первыми взрывами спортзала. Но значительное количество заложников по требованию террористов перешло из спортзала в основную часть школы (классы, столовую, кухни) и в ее южное крыло, отмечается в материале.

Также автор материала подчеркнула, что число убитых непосредственно в столовой заложников, скорее всего не будет известно никогда ". Сразу после штурма все тела погибших были вынесены из столовой. Вскрытие тел и установление настоящих причин смерти погибших в школе людей не проводилось. А в уголовном деле и справках о смерти написали, что все заложники погибли в результате взрывов в спортзале", - утверждает Елена Милашина.

В это время была сделана попытка сорвать решетки с окна столовой силами экипажа БТР-80 № 834, которым командовал командир разведывательно-десантного взвода в/ч 12356 Андрей Шувариков. Однако террористы, прикрываясь заложниками, прямым огнем на поражение пресекли эту попытку. Пытаясь выполнить приказ, Андрей Шувариков и прапорщик Сергей Рябихин получили ранение, а БТР был подбит террористами из подствольного гранатомета.

Следствие, несмотря на то,что попытка была неудачной, подкрепило ей официальную версию, заявив, что военнослужащим экипажа БТР № 834 Шуварикову и Рябихину удалось зацепить тросом и сорвать решетки на окнах. Но это опровергали в суде как заложники, так и сам , единственный по утверждению следствия, выживший террорист Нурпаша Кулаев. "Когда из танка стреляли, решетка [в столовой] упала… Решетка внутри была. Танком не на второй этаж стреляли. А в решетку стреляли. Это внутрь первого этажа", - заявил он.

Заложники, которые уцелели в столовой, рассказали, что в итоге обстрела решетка "отлетела". "Я помню, что был сильный выстрел, а потом уже решетка [отлетела]. То, что это были выстрелы из танка, я определяла на слух, по тому, как содрогалось помещение, когда стреляли. До этого боевики тоже стреляли из автоматов и из чего-то еще. Тогда тоже здание тряслось, но не до такой степени", рассказала заложница Жанна Цирихова.

4 сентября в ходе осмотра школы следователи действительно обнаружили оконные решетки внутри помещения столовой. Кроме того, этим же осмотром было зафиксировано большое количество характерных разрушений внутренних стен, перекрытий и потолка столовой и примыкающих к ней подсобных помещений, которые не могли произойти от применения огнестрельного оружия и разрыва гранат, говорится в публикации.

В ходе допросов участников событий в сентябре 2004 года появилась версия о решетке, тросе и БТР. Танкисты в этих своих показаниях утверждают, что стрелял только один танк № 325 при этом в вечернее время - произвел семь выстрелов. Этим танком командовал Гурам Абуладзе. Вторая волна допросов танкистов происходит в 2005 году, после того как на суде по Кулаеву потерпевшие дали показания о том, что все танки неоднократно стреляли по столовой еще днем, в момент, когда там еще находились заложники. Повторные допросы танкистов и военнослужащих в/ч 12356 почти слово в слово совпадают с их первыми допросами. Добавляется только одна фраза: «Танк № 325 стрелял по школе тогда, когда в ней «уже не было живых заложников». В третий раз танкистов допрашивали в 2006 году. Из этих допросов прямо следует, что командир танка № 325 Гурам Абуладзе в период между 2005 и 2006 годом добровольно поменял свои показания и под протокол рассказал о том, что 3 сентября 2004 года он и другие танкисты получили от офицеров приказ стрелять по столовой, в которой находились заложники. Но Гурам Абуладзе, видимо, этот приказ выполнять отказался, отмечает Милашина в публикации.

Иван Баженов, механик-водитель танка 18 мая 2006 года рассказал, что днем 3 сентября "спецназ «Альфа» стал готовиться к штурму школы". По его словам, по радиостанции он услышал приказ одному из танков не нервничать и не стрелять. "Из танков во время штурма никто не стрелял, по крайней мере я выстрелов не слышал. По радиостанции я не слышал, что бы кто-то приказывал Абуладзе стрелять по школе, по крайней мере когда я находился в танке, а когда выходил из него, то не мог слышать рацию", - рассказал он.

Другой срочник, Александр Ашарин, 9 июня 2006 года заявил, что не знает о том, “что Абуладзе отказался выполнять приказ <...> стрелять по школе, когда там находились заложники. “Я не могу объяснить, почему свидетели и потерпевшие утверждают, что танк стрелял в дневное время, может быть что-то напутали”, - заявил он.

Мне известно, что был приказ о производстве выстрела по школе днем, когда там находились заложники

Эти показания доказывают, что Абуладзе рассказал следствию о приказе от офицеров стрелять по школе, отмечается в публикации.

Это подтвердил и Дмитрий Годовалов, командир танка № 328. “Мне известно, что был приказ о производстве выстрела по школе днем, когда там находились заложники. Но мы отказались стрелять по школе, так как заложники стояли в окнах и махали белыми тряпками”, - заявил он.

Спустя 16 лет после теракта следствие признало, что танки действительно стреляли по школе во время штурма - в 2020 году на ВГТРК вышел фильм Александра Рогаткина о трагедии в Беслане. Автор фильма заявил, что “применяли и танк”. “Он стрелял и болванками, для того, чтобы сделать проломы стенок для прохода спецназа, и боевыми снарядами”, - утверждает Рогаткин.

В фильме об этом сказал и Альберт Хасанов, старший следователь по особо важным делам СУ по Северо-Кавказскому федеральному округу. “Танк Т-72 и до этого применялся, но он стрелял болванками. Боевое применение танка, то есть когда он стрелял осколочно-фугасными снарядами, это было после 21 часа”, - заявил он.

Однако в актах по оружию, имеющиеся в уголовном деле, у всех Т-72 значатся только осколочно-фугасные снаряды. По версии Милашиной, “версию про «болванки» создали сами потерпевшие, которые видели, что танки стреляют по школе, но у них в голове не укладывалось, что танки могут стрелять по заложникам, стоящим в окнах и размахивающим белыми тряпками”. При этом все допрошенные танкисты подтвердили, что "болванок" в боекомплекте их танков не было, говорится в материале.

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