Бывшие заложники поспорили об открывшемся в Беслане центре профилактики терроризма

03 сентября 2024, 00:08

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Открытие центра профилактики терроризма в бесланской школе вызвало неоднозначную реакцию у пострадавших. Территорию школы нужно было сохранить, считает Эмма Тагаева. Центр станет международным и необходим для сохранения памяти о теракте, полагает Ацамаз Мисиков.

Как писал "Кавказский узел", в двадцатую годовщину теракта в Беслане открылся культурно-патриотический центр профилактики терроризма «Беслан. Школа №1». Реализация проекта длилась три года, для создания центра было выделено 206,1 миллиона рублей. Спустя 20 лет власти так и не дали конкретного ответа, как террористам удалось организовать в 2004 году захват школы в Беслане, в результате которого погибло более трехсот человек, отметили североосетинские журналисты.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал в своём Telegram-канале об открытии центра. "Очень важно увековечить память невинных жертв теракта и тех, кто отдал свои жизни для спасения заложников — бойцов специальных подразделений «Альфы», «Вымпела», сотрудников МЧС. На помощь откликнулись специалисты Союза реставраторов России, архитекторы, инженеры и художники из разных регионов страны. На безвозмездной основе они выполнили восстановительные и консервационные работы в здании школы и в спортзале. К работе подошли максимально ответственно, каждый шаг согласовывали с комитетом "Матери Беслана"", - написал Меняйло 2 сентября.

Здания построили даже не рядом со школой, а вместо части школы, несущей следы выстрелов танков. Уже у посещающих школу не возникнет вопрос как раньше: кто разрушил здания?

Эмма Тагаева (Бетрозова) и другие участники "Голоса Беслана" не принимали участия в официальных мероприятиях, приуроченных к годовщине теракта. Тагаева посетовала на то, что облик школы сильно изменился, а при строительстве утеряны важные детали разрушенного при штурме здания. "На 20 лет все пришедшие в школу увидели совсем другие здания, которые построили вместо разрушенной танками и огнемётами школы. Школу зачистили с помощью "Матерей Беслана" по программе строительства музея спецназу. Здания построили даже не рядом со школой, а вместо части школы, несущей следы выстрелов танков. Уже у посещающих школу не возникнет вопрос как раньше: кто разрушил здания? На эту зачистку следов преступления были выделены сотни миллионов рублей. И назвали эту зачистку центром противодействия терроризму", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Тагаева считает, что территорию школы нужно было сохранить. "Степень вины всех причастных к теракту можно было установить за полгода и никогда не будет поздно, несмотря на усилия по сокрытию следов преступления. Очень прискорбно, что с помощью "Матерей Беслана", самих потерпевших, преобразовали территорию школы. Ту территорию школы, которая осталась после теракта, нужно было сохранить для назидания потомкам. Именно следы преступления заставляют делать выводы, а не зачищенное место трагедии", - подчеркнула она.

Центр нужен для того, чтобы сохранять память о теракте, заявил на пресс-конференции комитета "Матери Беслана" бывший заложник Ацамаз Мисиков. "Когда я в первый раз услышал, что из школы будет сделан музей, честно сказать, сначала я не сразу понял. Для меня школа сама по себе уже была музеем. Люди приходили, видели какие страшные вещи здесь происходили. Я начал это обдумывать и понял, что уже выросло целое поколение, которым по 18-19 лет и для них это уже история, они ещё даже не родились в этот момент. Если мы хотим, чтобы память эта продолжалась, важно об этом рассказывать. Для всех бывших заложников важно, чтобы этот центр был именно международным, потому что 20 лет назад Беслану помогал весь мир, вокруг нас стали люди со всех уголков земного шара. И я думаю где как не здесь рассказывать также о трагедиях, которые происходили в других местах», - сказал он на видеозаписи, которая опубликована 2 сентября в Telegram-канале "Крылья TV Осетия".

В центре "Беслан. Школа №1" планируют проводить круглые столы, памятные встречи и другие мероприятия, призванные сохранять память о жертвах террора, формировать неприятие террористической идеологии, рассказал Сергей Меняйло в своём Telegram-канале.

Сейчас в центре проходит выставка художника-кинематографиста Вадима Цаликова "Беслан.Кадры памяти" и представлен арт-проект Нины Цуциевой «Цветы Беслана».

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября 2018 года дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов. Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, пояснил он свою позицию 18 сентября того же года, призвав "похоронить детей и жить дальше".

1 августа Лебедев вновь высказался о деятельности организаций, занимающихся помощью пострадавшим при теракте в Беслане. Нецензурное высказывание вызвало возмущение в республике. Глава Северной Осетии призывал "отрывать головы" за подобные слова, а общественные организации, сообщив о заявлениях в Генпрокуратуру и Следком, призвали лишить дизайнера госнаград и потребовали извинений. "Матери Беслана" анонсировали иск в суд.

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