Слова Лебедева о Беслане вызвали гнев в Северной Осетии

02 августа 2024, 19:38

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Нецензурное высказывание Артемия Лебедева о деятельности организаций, занимающихся помощью пострадавшим при терактах в Беслане, вызвало возмущение в республике. Глава Северной Осетии призывал "отрывать головы" за подобные слова, а общественные организации, сообщив о заявлениях в Генпрокуратуру и Следком, призвали лишить дизайнера госнаград и потребовали извинений. "Матери Беслана" анонсировали иск в суд.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября 2018 года дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов. Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, пояснил он свою позицию 18 сентября того же года, призвав "похоронить детей и жить дальше".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

В интервью журналисту Юрию Дудю* дизайнер Артемий Лебедев заявил, что "сейчас сказал бы всё тоже самое", про комитеты "Матери Беслана" и "Голос Беслана".

""Политические пироги" - это когда берутся за основу какие-то события, случившиеся в прошлом, пусть даже очень трагические. И они начинают с ним бегать так, будто это событие всё ещё актуально", заявил он в интервью, которое опубликовано в YouTube-канале Дудя* 1 августа.

По словам Лебедева, странно, то что в связи с одним событием существуют две организации, которые организуют какие-то события, собирают донаты. "Почему они вообще сейчас что-то делают? Они же торгуют своим голосом, в принципе, в медиапространстве они придают себе добавленной ценности в том, что у них общая трагедия", - заявил Лебедев на возражения Дудя*, нецензурно охарактеризовав деятельность организаций.

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь* опубликовал 2 сентября 2019 года документальный фильм о теракте в Беслане "Беслан. Помни", в котором бывшие заложники, их родственники, политики и известные журналисты поделились впечатлениями и мнениями о причинах и последствиях трагедии. Одним из героев фильма был бывший заложник Стас Бокоев, которому в дни теракта было 14 лет. Он также в своих воспоминаниях рассказывал, что очнулся в целлофановом мешке, поскольку "сердце не прослушивалось, потому что оно у меня справа, и они подумали, что я умер".

Международное общественное движение (МОД) "Высший совет осетин" обратилось в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с требованием лишить госнаград и привлечь к ответственности дизайнера Артемия Лебедева после его слов о том, что "Матери Беслана" и другие общественные организации, созданные после теракта в Беслане, "спекулируют на трагедии"., сообщило сегодня ТАСС.

"Этот блогер должен принести извинения народу Осетии", - говорится в Telegram-канале совета

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал "отрывать головы" за глумление над память погибших в Беслане детей. "Когда отмороженные на всю голову люди пытаются рассуждать о человеческой боли, о горе, с которым сталкивается мать, потерявшая ребенка, получается омерзительно. Когда отмороженные на всю голову люди говорят, что надо просто похоронить своих детей и жить дальше, у нормального человека к таким выродкам возникает только один вопрос: ты вообще понимаешь, что ты несёшь?!

За глумление над памятью замученных в Беслане детей эти отмороженные головы просто бы отрывать. Чтобы из них не лился тот чудовищный бред, который я сегодня услышал", - написал он вечером 1 августа в своем Telegram-канале.

На слова дизайнера также отреагировал депутат Госдумы Артур Таймазов. "Лебедев публично непозволительно грубо высказался в адрес "Матерей Беслана". <…> Нет отдельно "Матерей Беслана", есть осетинский народ, для которого эта трагедия стала незаживающей раной", - написал он в своем Telegram-канале.

"Матери Беслана" заявили, что будут подавать иски к Лебедеву. "Так грязно, по-хамски он позволяет себе высказываться по поводу нас только потому, что считает нас беззащитными, слабыми, не имеющими поддержку ни у народа, ни у власти. Но на этот раз просчитался. Что-то изменилось в нашем обществе, пришло какое-то переосмысление у народа событий, связанных с терактом 2004 года. Реакция на высказывания этого субъекта оказалась неожиданно единодушной", - говорится в заявлении организации, которое сегодня опубликовала "Сапа".

"Матери Беслана" подчеркнули, что "первый раз за все 20 лет мы почувствовали такую поддержку и единение с нашим народом". Они призвали руководство республики "официально отказаться от туристической эмблемы, разработанной компанией Лебедева, с требованием вернуть потраченные на работу республиканские средства". "В любом случае, встретимся с ним в суде", - говорится в заявлении.

С этой позицией согласилась и автор блога на "Кавказском узле" "Блогерка. Северный Кавказ." "Сколько ещё этого [...] и дизайнеров его бюро будут приглашать в Осетию?", - написала она в посте "Лебедев вновь оскорбил бесланских матерей"

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