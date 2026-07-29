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Кавказский узел

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22:26, 29 июля 2026

Telegram заблокировал канал «Кавказская община» после призывов к насилию над женщинами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Канал "Кавказская община" заблокирован Telegram в связи с нарушением правил мессенджера после угроз насилием. Публичной реакции главы Северной Осетии Сергея Меняйло на обращение к нему журналистки Ксении Собчак не последовало.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Ксения Собчак записала видеообращение к главе Северной Осетии Сергею Меняйло, в котором потребовала отреагировать на призывы участников "Кавказской общины" к насилию над женщинами и расследовать ее деятельность, а также заблокировать канал в Telegram. Одна из сегодняшних публикаций касалась Собчак — было опубликовано видео, на котором похожую на журналистку девушку, находящуюся без сознания, несли несколько мужчин.

Мессенджер Telegram заблокировал канал «Кавказская община» после того, как его администратор начал угрожать блогерше Карине Кодзаевой из-за ролика, в котором она танцевала в майке и без бюстгальтера, пишет "Лента.ру".

«Этот канал недоступен, так как нарушал правила Telegram», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке перейти по адресу канала.

В Telegram есть еще как минимум пять каналов с схожим названием, ни один из них не обновлялся в последние дни и не обсуждал эту тему. На самый популярный подписано 50 человек, проверил "Кавказский узел".

К 22.35 мск глава Северной Осетии Сергей Меняйло публично не прокомментировал в своем Telegram-канале обращение к нему Собчак.

"Кавказский узел" также писал, что 30 октября 2024 года дагестанский блогер и боец Гаджи Ханмагомедов сообщил в соцсети о своем задержании после того, как опубликовал видео с предложением создать "Кавказскую общину".

При этом ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что вследствие самоустранения государства от регулирования межнациональных отношений российские мусульмане стали часто подвергаться притеснениям со стороны националистического движения "Русская община".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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