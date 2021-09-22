Итоги выборов в Госдуму в регионах ЮФО показали доминирование "Единой России"

22 сентября 2021, 02:25

В подавляющем большинстве регионов Южного федерального округа победу на выборах в Госдуму по одномандатным округам одержали представители "Единой России", за исключением Адыгеи, где выиграл самовыдвиженец Владислав Резник. В лидерах партия и по федеральным спискам. Явка на выборах во всех регионах не превысила 70%.

Как писал "Кавказский узел", выборы в Госдуму в регионах Южного федерального округа сопровождались скандалами. В Волгоградской области оппозиция заявила о том, что наблюдателям не давали проверять реестры проголосовавших на дому и списки избирателей, при вскрытии сейф-пакетов количество фактически обнаруженных там бюллетеней не подсчитывалось. При этом пресс-секретарь Волгоградского облизбиркома Екатерина Кулешова сказала, что серьезных жалоб и обращений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, нет. В Калмыкии отменены итоги выборов на участке в поселке Приманыч, а в Адыгее председатель одной из УИК призналась во вбросе по своей инициативе.

Избирком Калмыкии подвел вечером 21 сентября официальные итоги выборов. Активным избирательным правом 17-19 сентября воспользовался 97 тысяч 951 житель Калмыкии, что составляет 49,77 процента от числа избирателей, включенных в соответствующие списки на момент окончания голосования, сообщила секретарь избиркома республики Наталья Федорченко 21 сентября на заседании комиссии, посвященном подведению итогов выборов в Госдуму.

Все 14 протоколов территориальных комиссий были представлены окружной избирательной комиссии, в соответствии с этими протоколами на одном из участков в Ики-Бурульском районе выборы признаны недействительными, констатировала Федорченко. В список избирателей участке в Приманыче были включены 520 избирателей, уточнила она.

Из доклада секретаря окружного избиркома следует, что сданный позже других протокол избирательного участка в Приманыче никак не сказался на результатах голосования: количество голосов и процентов, полученных кандидатами и партиями, осталось неизменным после 15.00 мск 20 сентября. Бадма Башанкаев от "Единой России" признан избранным депутатом Госдумы по Калмыцкому одномандатному округу, объявила Федорченко.

По данным республиканского избиркома, Башанкаев набрал 39 717 голосов, или 40,55%. Кроме того, после обработки 100% протоколов голоса избирателей распределились следующим образом: за "Единую Россию" отдали голоса 39,52% избирателей, за КПРФ - 25,84%, за "Новых людей" - 11,98%, за "Справедливую Россию" - 5,76%, пишет "Интерфакс".

Во всех семи одномандатных избирательных округах Ростовской области победу одержали кандидаты, выдвинутые политической партией "Единая Россия": Лариса Тутова (Ростовский №149), Антон Гетта (Нижнедонской №150), Сергей Бурлаков (Таганрогский №151), Виталий Кушнарев (Южный №152), Николай Гончаров (Белокалитвинский №153), Екатерина Стенякина (Шахтинский №154) и Виктор Дерябкин (Волгодонской №155), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Избирательной комиссии Ростовской области.

Тутова набрала более 100 тысяч голосов, ее ближайший соперник Лавр Черкашин (КПРФ) — более 32 тысяч голосов. Антон Гетта обошел Михаила Емельянова из "Справедливой России" - 73 тысячи голосов против 40 тысяч соответственно. Сергей Бурлаков опередил Евгения Бессонова из КПРФ почти на 25 тысяч голосов — 79 против 55 тысяч. Виталий Кушнарев победил с отрывом в 20 тысяч бюллетеней кандидата от КПРФ Андрея Кутырева — 70 и 50 тысяч соответственно. Единоросс Николай Гончаров значительно обогнал члена КПРФ Виталия Абакумова с результатами в 129 и 47 тысяч. Екатерина Стенякина почти в три раза опередила соперника из КПРФ Сергея Шаповалова — 90 и 37 тысяч голосов. Виктор Дерябкин сохранил лидерство с результатом в 101 тысячу голосов против 44 у кандидата от КПРФ Алексея Мисана, следует из данных на сайте ЦИК.

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу №20 большинство избирателей поддержали Андрея Богданова, выдвинутого ростовским региональным отделением партии "Единая Россия".

Явка на выборах в Государственную думу Российской Федерации в Ростовской области составила практически 50%, "Единую Россию" поддержали более половины проголосовавших. В дистанционном электронном голосовании приняли участие порядка 280 тысяч избирателей Ростовской области, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

В Краснодарском крае итоговая явка на выборы составила 65,3%, заявила пресс-служба краевой избирательной комиссии 21 сентября. На сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по данным на 02.20 мск 22 сентября опубликованы пока только предварительные итоги выборов по одномандатным округам. Согласно этим данным, представители "Единой России" выиграли во всех округах - Е.Первышев в Краснодарском №46 (53,56%); Д.Ламейкин - в Красноармейским №47 (53,57%); И.Демченко - в Славянском №48 (72,29%); С.Алтухов - в Туапсинском №49 (64,30%); К.Затулин в Сочинском №50 (61,75%); А.Езубов в Тихорецком №51 (72,76%); А.Дорошенко в Армавирском №52 (68,16%) и Д.Лоцманов в Каневском №53 (53,71%).

Явка на выборах в Адыгее составила почти 68%. После обработки 100% протоколов, по данным республиканского избиркома, на выборах победила "Единая Россия" с 66,45% голосов. КПРФ набрала 14,57%, ЛДПР - 6,54%, "Новые люди" - 2,78%, "Справедливая Россия - За правду" - 3,94%, РПСС - 1,03%, остальные партии набрали менее 1% голосов. По одномандатному округу победил самовыдвиженец Владислав Резник, пишет ТАСС.

По данным Избиркома Волгоградской области, на выборах в Госдуму по 81-му округу победу одержал единоросс Алексей Волоцков (61,74% голосов), второе место у Светланы Светличной (КПРФ) – 13,70%. По 83-му избирательному округу лидирует единоросс Владимир Плотников (55,31%), второе место у кандидата от КПРФ Валерия Могильного (19,56%). В 84-м округе победил единоросс Олег Савченко (51,55%), у Дениса Ускова от КПРФ – 17,89% голосов. В 82-м округе победил единоросс Андрей Гимбатов (56,14%), второе место у кандидата от КПРФ Андрея Анненко (14,43%), а Дмитрий Калашников ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") набрал 12,37% голосов.

По федеральному избирательному округу "Единая Россия" набрала 58,44% голосов, КПРФ – 14,76%, ЛДПР – 11,12%, "Справедливая Россия" – 5,77%. Явка избирателей в Волгоградской области составила 64,96%, сообщили в облизбиркоме.

После обработки 100% голосов в Астраханской области победу также одержала "Единая Россия". Партия получила 48,1% голосов избирателей, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя облизбиркома.

КПРФ по итогам выборов набрала 17,48%, "Справедливая Россия - За правду" - 12,2%, "Новые люди" - 5,68%, ЛДПР - 5,34%. В одномандатном округе победу также одержал представитель "Единой России" Леонид Огуль, набравший 47,81% голосов. Явка на выборах составила 42,64%.

Отметим, что в регионах СКФО наименьшая явка зафиксирована в Ставропольском крае. Она составила 67,13%. Наибольшая явка - в Чечне, где, по данным избиркома, на выборы пришли 94,42%.

Голосование на выборах в Госдуму проводилось три дня – с 17 по 19 сентября. В ряде регионов ЮФО параллельно проходили выборы и довыборы депутатов различных уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".