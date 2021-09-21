Кандидаты от семи партий получили мандаты в Астраханской облдуме

21 сентября 2021, 16:56

В обновленный состав Астраханской облдумы наряду с партиями, уже представленными в парламенте, вошли депутаты от партий "Новые люди", "Родина" и "Партии пенсионеров", а также один самовыдвиженец, сообщил избирком.

Как писал "Кавказский узел", в Астраханской области с 17 по 19 сентября наряду с выборами в Госдуму прошли выборы депутатов областной думы, районных и сельских советов, главы Ахтубинского района и глав пяти поселений. Всего в регионе проходили 25 избирательных кампаний. Перед выборами активисты жаловались на препятствия с допуском к ним.

Голосование на выборах, назначенных на 19 сентября, проводилось в течение трех дней подряд - 17, 18 и 19 сентября. Какие выборы прошли в эти дни на юге страны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Семь партий будут представлены в Астраханской облдуме седьмого созыва, сообщил сегодня представитель облизбиркома. По его словам, "Единая Россия" получила 27 мест в облдуме, КПРФ и "Справедливая Россия" - по пять, ЛДПР - два, "Новые люди" - одно. Еще два мандата получили в одномандатных округах представители "Партии пенсионеров", один – представитель партии "Родина" и один - самовыдвиженец.

"В новом составе облдумы будут 44 депутата (ранее было 58): 22 из них избирались по партийным спискам и 22 - по одномандатным округам", - пояснил представитель избиркома.

Он уточнил, что по партийным спискам "Единая Россия" получила 12 мандатов, КПРФ и "Справедливая Россия" – по четыре, ЛДПР и "Новые люди" - по одному, сообщает "Интерфакс-Юг".

В облдуме шестого созыва представлены партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", информирует сайт Астраханской областной думы.

Председатель регионального избиркома Владимир Золотокопов также озвучил персональный состав депутатов думы Астраханской области седьмого созыва, сообщила сегодня пресс-служба администрации губернатора.

По его словам, из пяти депутатов от КПРФ по партсписку прошли Виктор Вострецов, Алексей Фурик, Елена Симакина и Владислав Коняев, а в одномандатном округе победила Татьяна Тетерятникова.

По партийному списку «Справедливой России» в облдуму вошли Олег Шеин, Валентина Антипова, Хамзат Даудов и Евгений Дунаев, а по одномандатному округу - Елена Шеина.

По партсписку ЛДПР победил Тимофей Щербаков, а по одномандатному округу - кандидат от этой партии Евгений Бабушкин.

"Партия «Новые люди» представлена только одним депутатом — Анастасией Журавлевой. Кроме того, в одномандатных округах победили два представителя "Партии пенсионеров" — Лариса Самодаева и Владимир Сухарев, один — партии «Родина» - Нурлан Супугалиев, и один человек стал депутатом в порядке самовыдвижения — Илшат Язмухамедов", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте правительства Астраханской области.

Напомним, в первый день голосования, 17 сентября, наблюдатели зафиксировали на избирательных участках в Астраханской области нарушения оформления документов о голосовании, случаи массового голосования и нарушения процедуры выборов. Часть сообщений не соответствует действительности, их авторы неправильно трактовали закон, возразили в облизбиркоме. 19 сентября наблюдатели от КПРФ и "Справедливой России" сообщили, что их пытаются не допустить до поездок вместе с членами избиркомов на надомное голосование. Кроме того, некоторые избиратели жаловались на принуждение к надомному голосованию, заявили они.

Материалы о выборах в Астраханской области и других регионах "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".