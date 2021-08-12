Подбор соперников для Кадырова подчеркнул безальтернативный характер выборов в Чечне

12 августа 2021, 03:50

Кандидатами в главы Чечни наряду с Рамзаном Кадыровым зарегистрированы представитель КПРФ Халид Накаев и Иса Хаджимурадов из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Оба кандидата являются техническими, о борьбе за пост главы республики речи не идет, считают Руслан Кутаев, Светлана Ганнушкина и Иса Магомадов.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля Рамзан Кадыров подал в избирком документы на выдвижение кандидатом от "Единой России" на выборы главы региона, назначенные на 19 сентября. 10 августа Избирком зарегистрировал Кадырова.

В 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители Чечни еще до голосования заявляли, что исход выборов определен заранее. 14-летний стаж Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей регионов России.

11 августа Избирательная комиссия Чечни зарегистрировала еще двух кандидатов на пост главы республики. Чеченским республиканским отделением КПРФ выдвинут Халид Накаев, региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - Иса Хаджимурадов, сообщил республиканский избирком в своем Instagram-паблике.

Халид Накаев родился в 1969 году в Ачхой-Мартане. В 1992 году окончил строительный факультет Грозненского нефтяного института имени М.Д.Миллионщикова по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Работал экономистом в Ачхой-Мартановском дорожно-строительном управлении, в администрации района на различных должностях вплоть до заместителя главы администрации. С января 2012-го по сентябрь 2016 года занимал должность первого заместителя главы администрации Сунженского муниципального района, в сентябре 2016 года избран депутатом парламента Чечни IV созыва. Женат, четверо детей, говорится в биографии кандидата на сайте парламента Чечни.

Иса Хаджимурадов родился в 1969 году в Астраханской области. Окончил Чечено-Ингушский государственный университет по специальности "преподаватель русского языка и литературы, чеченского языка и литературы". Работал в Департаменте земельных ресурсов и землеустройства Чечни, пресс-службе главы республики. С марта 2020 года занимал должность мэра Грозного, в марте текущего года назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства региона. Ранее возглавлял департамент внешних связей Министерства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации, был депутатом парламента, говорится в публикации на сайте партии "Единая Россия", где Хаджимурадов еще указан мэром Грозного.

Халид Накаев ранее не занимал самостоятельных руководящих должностей, особо никакими заслугами не выделился, рассказал 11 августа корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Я бы охарактеризовал его, как серую мышь, человек, который занимал позиции замов и помощников. Это приспособленец, не имеющий своего мнения. Честно говоря, для меня удивительно, что в Чечне существует отделение КПРФ - очевидно, что его деятельность полностью подконтрольна региональной власти", - сказал Кутаев.

По его мнению, конкуренты подобраны Кадырову искусственно. "Очевидно", что реальной борьбы между действующим главой и его оппонентами не будет, считает Кутаев. "Подбор понятен: необходимо создать видимость демократии, честных выборов, а для этого нужны люди из других партий. Подвернулись коммунисты и справедливоросы. Кандидаты исключительно технические, обслуга власти", - сказал Кутаев.

Выдвинутый в Госдуму Накаев пройдет в парламент, выборы на пост главы Чечни сделают ему пиар, предполагает Кутаев. Он также напомнил, что в мае Кадыров заявил, что если за него не проголосует "даже 2-3% населения", то он откажется идти на выборы. Чиновники на местах будут особенно настроены на то, чтобы получить результат выше 97-98%, считает Кутаев, отмечая бесперспективность выборов. "Будут рисовать столько, сколько нужно", - сказал Кутаев.

Кандидаты являются техническими, их имена ни о чем не говорят, сказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Она не исключила, что у кандидатов есть дальние родственные связи с Кадыровым, что и стало причиной выдвижения.

"Ситуация однозначная, исход выборов предрешен. С виду выглядит прилично: два кандидата из оппозиционных партий, может, что-то они собой и представляют", - сказала Ганнушкина.

Слова Кадырова относительно 2-3% звучат угрожающе - таким образом чеченский глава хочет показать, что конкуренты и двух процентов не наберут, отметила правозащитница. "Это не похоже уже даже на камуфляж демократии", - сказала Ганнушкина.

Чеченский политолог Иса Магомадов также придерживается мнения, что результат выборов предрешен, а выбор кандидатов ничего решает.

"Говорить об известности Хаджимурадова и Накаева не приходится. Они ничем не известны. Совершенно очевидно, что это технические кандидаты. По сути, любой конкурент Кадыров - это технический кандидат, результат выборов предрешен. Оппоненты будут лишь играть в пользу Кадырову", - сказал Магомадов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что на посту главы Грозного Хаджимурадов ничем не запомнился. "Есть только один начальник. Все остальные - мелкие сошки. То, что Накаев идет в Госдуму и претендует на кресло главы Чечни, пиаром считать не стану. Пиариться - привилегия кандидатов в странах, где есть демократические выборы. В Чечне результат очевиден. Тут работают договоренности. Формальность выдвижения или нет - совершенно неважно", - заявил Магомадов.

Он отметил, что чиновники будут поддерживать необходимый Кадырову процент.