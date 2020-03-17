Хаджимурадов утвержден в должности мэра Грозного

17 марта 2020, 14:12

Депутаты гордумы Грозного утвердили градоначальником чеченской столицы Ису Хаджимурадова, исполнявшего обязанности главы города.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля депутаты гордумы Грозного объявили конкурс на должность мэра, которая освободилась после перехода Ибрагима Закриева в администрацию главы Чечни. Врио мэра был назначен первый замглавы города Иса Хаджимурадов. Он же, наряду с руководителем предприятия СУРСАД Мухумд-Хасаном Асаковым был выдвинут кандидатом на должность мэра Грозного. Однако горожане обратили внимание на то, что Асаков регулярно баллотируется на выборы мэра вторым кандидатом и предположили, что его участие - лишь формальность.

"16 марта прошло заседание Гордумы, на которой рассматривали кандидатуры Исы Хаджимурадова и Мухумд-Хасана Асакова на должность мэра города Грозного. В результате голосования на пост мэра Грозного назначен Иса Хаджимурадов, за которого проголосовали 30 депутатов. Кандидатуру Асакова поддержали три человека", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в администрации чеченской столицы.

Кандидатуру Хаджимурадова поддержали 30 из 33 депутатов городской думы, уточняет со ссылкой на пресс-службу гордумы ТАСС.

Жители Грозного назвали ожидаемым то, что депутаты поддержали Ису Хаджимурадова.

"Конечно, это было ожидаемое решение. Никаких сомнений в том, что Хаджимурадов станет мэром, ни у кого не было. Асаков был "дежурным" кандидатом, у которого нет никаких шансов избраться. Так что, депутаты гордумы Грозного сделали правильный выбор", - заявил грозненец Аслан.

"Было бы удивительно, если бы произошло наоборот. Изначально было понятно, что Асаков выдвинут чисто формально, чтобы была видимость конкуренции. Асаков и прежде выступал кандидатом в мэры, и тоже набирал всего несколько голосов. В общем, случилось ровно то, что должно было случиться", - считает активистка Фатима.

Напомним, в июле 2018 года руководитель СУРСАД Мухумд-Хасан Асаков был вторым претендентом на должность мэра. За его кандидатуру тогда проголосовали четыре депутата гордумы, а за Ибрагима Закриева - 23 депутата. Асаков выдвигался в качестве кандидата на должность мэра Грозного и в 2017 году, вместе с главой администрации города Муслимом Хучиевым. Тогда за кандидатуру Асакова проголосовали семь депутатов, и мэром Грозного стал Хучиев.