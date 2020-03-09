Грозненцы сочли формальным выдвижение Асакова в мэры

09 марта 2020, 10:40

Кандидатами на должность мэра Грозного стали врио главы города Иса Хаджимурадов и руководитель предприятия СУРСАД Мухумд-Хасан Асаков. Асаков регулярно участвует в выборах мэра вторым кандидатом, обратили внимание горожане, предположив, что его участие - лишь формальность.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля депутаты гордумы Грозного объявили конкурс на должность мэра, которая освободилась после перехода Ибрагима Закриева в администрацию главы Чечни. Врио мэра назначен первый замглавы города Иса Хаджимурадов.

Племянник Рамзана Кадырова Ибрагим Закриев был утвержден в должности мэра 26 июля 2018 года, после того, как глава города Муслим Хучиев возглавил правительство Чечни.

Кандидатами на должность мэра Грозного выдвинуты Иса Хаджимурадов и руководитель МУП СУРСАД (Специализированное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог) Мухумд-Хасан Асаков, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Грозного.

"Конкурсная комиссия городской думы приняла решение допустить на выборы мэра Грозного две кандидатуры, в полной мере соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям. Это исполняющий обязанности мэра Грозного Иса Хаджимурадов и руководитель муниципального предприятия СУРСАД Мухумд-Хасан Асаков. Голосование по кандидатурам пройдет на ближайшем заседании гордумы", - сказал он.

К участию в конкурсе на должность мэра были допущены лишь два кандидата - Иса Хаджимурадов и Мухумд-Хасан Асаков. После голосования члены комиссии решили рекомендовать гордуме допустить обоих кандидатов к выборам мэра, сообщило 7 марта ИА "Чечня Сегодня".

Выдвижение директора СУРСАД кандидатом в мэры – формальность, убежден сотрудник одной из общественных организаций Чечни Аслан. "Асаков уже не в первый раз выдвигается в качестве кандидата в градоначальники. Он и в 2017 году был вторым кандидатом в мэры, наряду с Муслимом Хучиевым, а в 2018-м - вместе с Ибрагимом Закриевым. Так что, кого депутаты изберут новым мэром Грозного, мне лично уже ясно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Аслан.

Аналогичное мнение высказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из НПО Чечни Салавди. "Конкурсы на замещение должностей, выдвижение кандидатов - всего лишь формальность. Назначается тот, кого на том или ином посту видит власть", - предположил Салавди.

В июле 2018 года руководитель СУРСАД Мухумд-Хасан Асаков был вторым претендентом на должность мэра. За его кандидатуру тогда проголосовали четыре депутата гордумы, а за Ибрагима Закриева – 23 депутата. Асаков выдвигался в качестве кандидата на должность мэра Грозного и в 2017 году, вместе с главой администрации города Муслимом Хучиевым. Тогда за кандидатуру Асакова проголосовали семь депутатов, и мэром Грозного стал Хучиев.

"Асаков на выборах мэра в 2017 году получил семь голосов в свою поддержку. В 2018-м он снова как бы выдвигался вместе с Ибрагимом Закриевым, и тогда за него проголосовали четыре человека. Интересно, сколько депутатов за него проголосуют теперь?" – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный активист Умар.

Напомним, что Иса Хаджимурадов, назначенный врио мэра, занимает должность первого вице-мэра Грозного с 2019 года. До этого он возглавлял департамент внешних связей правительства Чечни и был депутатом парламента республики.