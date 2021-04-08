Кадыров возглавил рейтинг губернаторов-долгожителей

08 апреля 2021, 16:23

14-летний стаж Рамзана Кадырова на посту главы Чечни с сегодняшнего дня является наибольшим среди руководителей российских регионов.

"Кавказский узел" сообщал, что в 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители республики еще до голосования заявляли, что победитель определен заранее. Шансы Кадырова быть переизбранным в сентябре 2021 года велики, поскольку Кремль по-прежнему относится к нему благосклонно, а напряженные отношения главы Чечни с федеральными силовиками сгладились, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Фактор длительного пребывания в должности губернатора в целом работает против глав регионов, указали в марте эксперты компании «Минченко консалтинг», подготовившие рейтинг политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0". Авторы рейтинга предсказали досрочную отставку глав Ульяновской области и Тувы, занимающих свои посты 16 и 14 лет соответственно - отставки произошли 7 и 8 апреля, как сообщил сегодня "Коммерсант". Однако Кадырова авторы рейтинга считают исключением. По их мнению, среди глав с истекающим сроком полномочий он обладает наибольшей устойчивостью, и выборы главы Чечни не сулят какой-либо электоральной сенсации.

С сегодняшнего дня 44-летний Рамзан Кадыров, возглавивший Чечню в 2007 году, находится на первом месте среди российских губернаторов-долгожителей. Чуть меньше Кадырова в должности главы региона находится губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, который занял этот пост в 2008 году, сообщила "Лента.Ру".

15 февраля Рамзан Кадыров был назначен временно исполняющим обязанности президента Чечни, а уже в марте официально стал президентом. В 2010 году президент Чечни стал именоваться просто главой. Кадыров объяснил это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент". В марте 2011 года депутаты чеченского парламента единогласно проголосовали за переутверждение Рамзана Кадырова на посту главы Чечни еще на пять лет - прямых выборов глав регионов тогда еще не было, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

В апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. В 2017 году Кадыров минимум дважды заявлял о своей готовности к отставке, причем оба этих заявления прозвучали в течение четырех месяцев. В октябре 2020 года Кадыров выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, в связи с чем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что у глав регионов нет полномочий для вмешательства во внешнюю политику. Кадыров в ответ вновь раскритиковал Макрона и заявил, что готов оставить должность, отстаивая свою позицию. Рамзан Кадыров - единственный глава региона, который решается публично спорить с пресс-секретарем президента, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.