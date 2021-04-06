Политологи указали на предпосылки перевыборов Кадырова главой Чечни

06 апреля 2021, 09:47

Шансы Рамзана Кадырова быть переизбранным в сентябре на новый срок велики, поскольку Кремль по-прежнему относится к нему благосклонно, а напряженные отношения главы Чечни с федеральными силовиками сгладились, разъяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты опубликованный рейтинг политической устойчивости глав регионов России.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2016 года на выборах главы Чечни Рамзан Кадыров получил поддержку, по данным избиркома, более 97% избирателей и был избран на третий срок. За неделю до выборов некоторые жители республики признались, что предвыборную агитацию кандидатов считают «малоинтересной». Кандидатура будущего главы республики, по их мнению, была определена заранее.

Фактор длительного пребывания в должности губернатора может стать решающим для глав регионов, где в сентябре должны пройти губернаторские выборы, следует из рейтинга политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0", подготовленного компанией «Минченко консалтинг». По мнению экспертов, наиболее высока вероятность досрочной отставки у глав Ульяновской области и Тувы, занимающих свои посты 16 и 14 лет соответственно. При этом среди глав с истекающим сроком полномочий наибольшей устойчивостью обладает Рамзан Кадыров, что связано с максимальной поддержкой со стороны федеральных политиков, сообщил 16 марта "Коммерсант". "Авторы исследования полагают, что выборы главы Чечни не сулят какой-либо электоральной сенсации, однако актуализируют политический аудит деятельности господина Кадырова", - указало издание.

Несмотря на неоднократные заявления главы Чечни о том, что он покинет свой пост, вероятность этого невысока, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с марта 2007 года. В апреле 2015 года он сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. В 2017 году Кадыров минимум дважды заявлял о своей готовности к отставке, причем оба этих заявления прозвучали в течение четырех месяцев. На "Кавказском узле" опубликована биография Рамзана Кадырова.

"Рамзан Кадыров неоднократно говорил о том, что рано или поздно уйдет со своей позиции, но я думаю, что сейчас вероятность его перехода на федеральный уровень, конечно же, существует, но она невысока. С точки зрения авторитета, узнаваемости, наверное, он не имеет альтернативы в Чечне. Что касается проблемного отношения к Кадырову со стороны федеральных силовиков - это все сгладилось давно, особенно учитывая ту роль, которую Кадыров и его команда играли в последнее время на внешнем периметре, в частности в Сирии, поэтому отношения с силовиками ощутимо улучшились", - сказал Минченко.

В докладе «Госсовет 2.0» речь идет "о подведении итогов", пояснил Евгений Минченко. «14 лет во главе республики — это достаточно много, и Рамзану Кадырову будет необходимо перед избирательной кампанией 2021 года отчитаться не просто за последние 5 лет, а в целом за все время нахождения на посту главы республики, тем более, что по закону это у него будет последний срок», - отметил политолог.

Он счел некорректным оценивать гипотетическую вероятность перехода Рамзана Кадырова на федеральную должность. "Рамзан Кадыров всегда себя старается позиционировать как «солдата Путина» и вообще, любая позиция в федеральной бюрократии будет выглядеть достаточно странно для Кадырова, поскольку одно дело - Чечня, где у него очень большое пространство для маневра, а другое - та или иная позиция в федеральной бюрократии", - сказал Минченко.

Вопрос о возможном переходе Кадырова на должность в федеральной структуре власти является «липовой, медийной темой», не заслуживающей внимания, считает директор Фонда эффективной политики Глеб Павловский. "Вопрос его смены просто не рассматривается, и вопрос не в доверии, а в политической нужности. Думаю, просто такой проблемы у Кремля нет", - сказал Павловский корреспонденту «Кавказского узла».

У Рамзана Кадырова есть законные основания переизбираться на пост главы региона второй раз, поскольку в этом году истекает первый срок, на который он избирался всенародным голосованием, указал председатель правления Центра политических технологий, директор общественно-политических программ Института современного развития Борис Макаренко.

"Для Кадырова в России есть только один пост - это тот, который он сейчас занимает. Избирался Рамзан Ахматович на этот пост один раз через муниципальный фильтр", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Макаренко.

1 июня 2012 года вступил в силу закон, вернувший прямые выборы глав субъектов Российской Федерации. Однако был введен так называемый муниципальный фильтр. В Чечне кандидаты на пост главы региона должны собрать подписи 7% муниципальных депутатов и глав муниципалитетов, при этом подписи нужно получить не менее чем в 3/4 муниципальных районов и городских округов. Муниципальным депутатам представлено право поддержать только одного кандидата. В регионах юга России неоднократно проходили акции с критикой "муниципального фильтра", как позволяющего не допускать до выборов неугодных власти конкурентов.

Пребывание Владимира Путина у власти, в частности, является гарантией перевыборов Рамзана Кадырова на пост главы региона в 2021 году, а измерения рейтингов в современной ситуации малоинформативны для оценки уровня доверия президента к губернаторам считает социолог и публицист Борис Кагарлицкий.

"По поводу рейтингов - от них зависит очень мало, я их просматриваю, и на мой взгляд это не самый лучший инструмент для прогнозирования ситуации. Другое дело, что через эти рейтинги из администрации президента сливают некоторые свои сигналы, но тогда лучше смотреть прямо на администрацию и на те слухи, которые ходят вокруг нее. До тех пор, пока Владимир Путин у власти и все основные игроки живы и на своих постах, - ничего не может повлиять на перевыборы Рамзана Кадырова. Если же произойдут какие-то непредвиденные события, то закон под любого человека и начальника в любой момент могут переписать самым радикальным образом. А расклады, в том числе персональные, на самом верху могут поменяться, и тогда мы увидим, что опять же закон могут переписать в совершенно противоположную сторону", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Кагарлицкий.

Рамзан Кадыров - единственный глава региона, который неоднократно решался вступить в публичный спор с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, указали в марте правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гаранта стабильности и символ победы Путина в Чечне, сказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Эксперт назвал "особым" отношение в Кремле к главе Чечни и к сложившимся связям с этим регионом. "Скорее всего, сам Рамзан Кадыров не будет особенно заинтересован в том, чтобы оставлять пост фактически единоличного правителя Чечни, заменяя его на любой, даже очень высокий бюрократический пост в [федеральной структуре власти] России. Потому, что любой бюрократический пост — это все-таки зависимость, а пока он в Чечне - он является по сути кем-то вроде хана, эмира, властителя территории, и это никак не оспаривается. И хотя теоретически Кремль и губернаторов может снимать, но совершенно понятно, что у Кадырова в этом смысле особый статус и особые отношения, и его позиция по сути неприкосновенна", - сказал Борис Кагарлицкий.

Но "до сентября еще надо дожить", добавил эксперт. "У нас еще очень много драматичного может случиться, не в ближайшие пять месяцев, а в ближайшие три-четыре недели, может быть, полтора месяца, включая и ситуацию на Донбассе, и неизвестность с обращением Путина к Федеральному собранию, от которого неизвестно чего ждать, поскольку убежден, сам Путин еще не знает, о чем будет это обращение, и вокруг этого идет борьба; включая ситуацию с Навальным, общеэкономическую, социальную ситуацию, международную ситуацию. В сентябре, возможно, все расклады будут настолько другими, что любые прогнозы, которые мы делаем сейчас, не будут иметь никакой ценности", - пояснил Борис Кагарлицкий.