Сочинские староверы в борьбе за церковь и выборы

23 июля 2021, 18:55

Более 100 лет в Имеретинской бухте живет небольшая община старообрядцев. Перед сочинской Олимпиадой власти попросили их уйти с родных мест с условием строительства для общины церковного здания и сохранения кладбища. Как живется староверам в Сочи, кто препятствует их избранию в местные органы власти, и почему не достроен их храм Успения Богородицы — в справке "Кавказского узла".

Кому помешал Дмитрий Дрофичев?

41-летний уроженец Имеретинской бухты Дмитрий Дрофичев, потомок нескольких поколений сочинских староверов и нынешний председатель общины, пожаловался на давление властей после того, как зарегистрировался в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сириуса в качестве самовыдвиженца для участия на выборах в местный совет.

30 октября 2019 года власти Краснодарского края утвердили создание в Имеретинской низменности Адлерского района Сочи отдельной муниципальной единицы – поселка городского типа Сириус. Часть местных жителей выступила против планов властей, пояснив, что преобразование территории может лишить старожилов жилья и земель. Тогда среди населения был проведен опрос, в котором приняли участие 5205 человек, более 4000 опрошенных высказалось за появление нового поселка.

"После того как я 26 июня подал заявление в избирком Сириуса о регистрации меня в качестве кандидата, мне стали поступать угрозы, которые передавались разными людьми от имени [высокопоставленного сочинского чиновника] и его заместителя, а также [высокопоставленного чиновника из Сириуса]. Посыльные говорили, чтобы я немедленно отозвал свое заявление, либо у меня будут "крупные неприятности", — рассказал Дрофичев корреспонденту "Кавказского узла".

20 июля Дрофичев сообщил, что мэрия Сочи пытается через суд лишить его семью жилья после того, как он отказался снять свою кандидатуру в совет федеральной территории "Сириус". 21 июля в дом по адресу: улица Нижнеимеретинская, 115, где Дрофичев проживает с семьей, пришли три судебных пристава и потребовали от них до 22 июля выселиться из дома, который будет отключен от всех коммуникаций на основании наложенного на строение судом ареста.

В итоге 22 июля Дрофичев подал заявление в территориальную избирательную комиссию о снятии своей кандидатуры. "Я снял свою кандидатуру, потому что родителей, детей и супругу жалко", — сказал он. По его словам, пока в доме есть свет, вода, и никто не выселен.

Что обещали власти?

Перед зимней Олимпиадой в Сочи земля, занимаемая поселком местных староверов Марлинский в Имеретинской низменности с 1911 года, приглянулась чиновникам для стадиона "Фишт". Взамен власти предложили жителям поселка новые дома неподалеку, а также согласились построить храм и сохранить старообрядческое кладбище .

В дома люди переселились, строительство стадиона и парка вокруг него началось и завершилось. Олимпиада прошла, а вот за кладбище и храм старообрядцы сражаются до сих пор. "Храм и кладбище — это святые места для староверов. Нам всем очень неприятно, что на нас подобным образом оказывается давление, и люди не могут спокойно жить на своей земле", — говорил Дмитрий Дрофичев в июне 2019 года.

Круглое кладбище

Кладбище в Олимпийском парке сейчас — почти правильный круг диаметром 150 метров, который обнесен забором, обсажен туями и со стороны выглядит как обычный сквер. "Первые могилы на нем появились в 1911 году, когда сюда из Турции прибыли 160 семей старообрядцев", — рассказывала старший научный сотрудник краеведческого музея Адлерского района Сочи Маргарита Кузина.

В сводки происшествий кладбище попало в 2008 году, когда сочинская полиция избивала дубинками староверов на глазах Координационной комиссии МОК. "Увидев наши плакаты, один из деятелей городской администрации закричал: мол, сейчас откроем огонь на поражение!" – вспоминал Дмитрий Дрофичев. "Непокорных повалили на землю. Потоптали могилы. Милиция* загоняла казаков в автобус, где заставляла писать объяснительные", — отмечал он .

Сейчас, после того как кладбище не было уничтожено во время строительства олимпийских объектов, конфликт перешел в ведомственную стадию. Так в 2017 году мэрия Сочи перевела кладбище в разряд городских, фактически отобрав его у общины. Обращение с просьбой его вернуть до сих пор остается без ответа.

Церковный долгострой

Церковь была в поселке Марлинский с самого его основания. В 1935 году ее у старообрядцев отобрали, а в 1937-м сожгли. Новое здание, храм Успения Богородицы, внесенное в краевую и федеральную программы "Олимпстроя", должно было быть построено еще до зимней Олимпиады . "Я сам не строитель, но за 25 лет это уже третье строительство церкви. И я уже просто знаю, как должно выглядеть хорошо", — радовался в 2012 году протоирей Георгий Ефимов. Впрочем, уже тогда работы оплачивались общиной, а подрядчики олимпийской стройки лишь помогали материалами .

После Олимпиады из программ старообрядцев исключили, и помогать как-либо перестали. И здание все еще не достроено. Мало того, в 2019 году, когда строительство находилось уже на завершающей стадии, оказалось, что храм помешал частному предприятию "Сириус" для особо одаренных детей, расположенному через дорогу, рассказывал настоятель храма Успения Богородицы иерей Артемий Ефимов.

По его словам, когда им обещали построить храм, староверы обговаривали только канонические моменты, которые должны быть в храме, а высотность и ширину власти разрабатывали сами под те нормативы, которые в тот момент действовали .

Как старообрядцы в Сочи оказались

Пocлe издaния в 1905 гoдy yкaзa o вepoтepпимocти и событий революции 1905-1907 годов староверы-некрасовцы 1 , жившие к тому времени в Турции и испытывавшие притеснения, решили вернуться в Россию. Приглашая их на поселение в Сочинский округ, имперские власти преследовали определенную цель — вытеснить местных турок из рыболовного и каботажного промыслов и пресечь турецкую контрабанду .

Некрасовцы поселились в трех местах: в Имеретинской бухте (основатель общины – Фома Дрофичев ), Матросской щели и Бабук-ауле, распределившись примерно по 45 семей. Большинство кубанских староверов к середине 20-х годов решило переселиться на необжитые донские земли, где было больше плодородной земли. Да и исторически некрасовцы родом из низовья Дона и являются потомками донских казаков . В итоге в Сочи остались только имеретинские староверы.

По переписи 1926 года в Имеретинской бухте проживало 202 человека (53 хозяйства, 93 мужчины и 83 женщины), которые в основном занимались рыболовством . В настоящее время в Имеретинке проживает около 400 коренных старообрядцев, около 200 семей, более 100 дворов .

В 1962 году в СССР из Турции вернулась еще одна значительная группа некрасовцев, которая поселилась в Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях, Грузии. А также в Ново-Некрасовском хуторе Приморско-Ахтарского района, в хуторах Потемкинском и Новопокровском того же района и селе Воронцовка Ейского района Краснодарского края .

Примечания