Экокатастрофа в Туапсе стала поводом для дискуссии на сотни комментариев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Туапсе считают, что в соцсетях ситуация с пожаром в порту и разливом нефти освещается объективнее. Пользователи соцсети выразили сожаление о том, что в результате случившегося страдают природа и животные.

Как писал "Кавказский узел", открытое горение в порту Туапсе потушено, отчитался оперативный штаб Кубани вечером 23 апреля. Жители Туапсе призвали власти перевести всех школьников на дистанционный режим обучения. Дети особенно уязвимы при воздействии токсинов, попавших в атмосферу после нефтяного пожара, отметил ученый.

После атаки беспилотников в ночь на 20 апреля на нефтяном терминале в порту Туапсе возник пожар. Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляют опасность для здоровья, сами жители Туапсе назвали обстановку в городе экологической катастрофой. Горожане опасаются новых атак и считают горящий нефтяной терминал источником экологической угрозы.

Жители Туапсе усомнились в объективном освещении ситуации СМИ

"По телевизору - тишина или сухо, а в местных чатах всё подробно: где горит, чем пахнет, куда не ехать. Люди больше соцсетям доверяют, чем официальным СМИ", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей, который работает в супермаркете монтером.

"По официальным СМИ всё очень обтекаемо, а в местных чатах и пабликах люди сразу пишут, что происходит на самом деле - и про запах, и про последствия. Больше верю тому, что вижу от жителей и сам вижу своими глазами", - считает Николай К., безработный житель Туапсе.

"СМИ тему освещают, но без деталей. Говорят, что просто горит, а какие последствия для здоровья, что дальше. Ведь это была вторая атака за короткий период. Никто ничего не сообщает, и узнать невозможно. Люди живут в страхе, что опять прилетит. Основная информация сейчас в соцсетях, там быстрее и честнее пишут, особенно сразу после таких происшествий, или что происходит", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга, домохозяйка из Туапсе.

"Я бы не сказал, что СМИ совсем молчат, но реальную картину дают именно местные группы - там видно, что люди реально сталкиваются с последствиями. Официальные сообщения сильно сглажены. Возможно потому, что власти не хотят пугать население. Власти и СМИ сообщают, что надо находиться дома, не выходить без надобности на улицу, закрывать окна и двери. Но сведений о концентрации в воздухе вредных веществ нет. Мне звонят из разных СМИ, интересуются. Даю объективную информацию, но не вижу ее в том виде, в котором я рассказываю", - указал блогер Дмитрий С., житель Туапсе.

Пользователи соцсети оставили сотни комментариев в связи с катастрофой в Туапсе

В комментариях на странице "Кавказского узла" в Facebook* сообщения о происходящем в Туапсе собрали сотни комментариев. При этом комментаторы рассуждают о причинах произошедшего, и проводят параллели с другими событиями, а не о конкретных последствиях для горожан, экологии и пляжей.

Так, под сообщением о том, что на фоне загрязнения воздуха и нового "нефтяного дождя" в Туапсе местные жители почти не выходят на улицу и запрещают детям играть во дворах оставлено к 18.15 мск 160 комментариев. Под новостью о том, что продолжающийся пожар в морском терминале в Туапсе опасен для жителей, оставлено 13 комментариев. Сообщение о том, что в воздухе в прилегающих к порту Туапсе районах в два-три раза превышены концентрации бензола, ксилола и сажи, собрало 72 комментарии, а о том, что туапсинцы считают случившееся экокатастрофой - 83 комментария.

Пользователи выказали жалость в отношении животных и тревогу из-за возможных последствий для природы и здоровья. Они обратили внимание, что страдают не только люди, но и окружающая среда.

"Птиц жалко", - прокомментировал Artem Mizra-Avakyan упоминание в сообщении о том, что найдены пять птиц, целиком покрытые нефтепродуктами.

"Ну животных жалко, это факт", - указала Анастасія Кузьмінська.

Многие пользователи высказываются в ироничном или саркастичном тоне, пытаясь выразить отношение к происходящему, не вступая в прямую конфронтацию.

Значительная часть комментариев связана с политическими выводами и оценками происходящего, в том числе в ходе военной операции на Украине. Формулировки варьируются от сдержанных до эмоциональных, а комментарии зачастую оставлены на украинском языке или от пользователей с украинскими фамилиями.

Отметим, что никто из пользователей не делится личным опытом пребывания в Туапсе в эти дни, пользователи лишь ссылаются на внешние источники.

"Там уже вглубь по ущелью все сёла в мазуте. Пишут, что уже до Горячего Ключа дым дошёл", - пишет, в частности, Irina Granovskaya, не указав источник информации.

Ранее фотографии со смогом выкладывали, в частности, в Telegram-канале "Горячий ключ News" 22 апреля. В комментариях жители отметили, что в городе запах гари.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", от Туапсе до Горячего Ключа - 47 километров.

Оперштаб Краснодарского края отчитался сегодня о том, что боновые ограждения не удержали нефтяное пятно в районе Туапсе.

"Поднялась вода в реке Туапсе – произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения. В русле реки, ниже по течению, организовали сбор нефтепродуктов, которые частично попали в акваторию моря, а также на береговую линию", - говорится в сообщении.

В ликвидации задействованы силы и средства Роснефтефлота, профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС», морского терминала. От «Кубань-СПАС» в помощь направлены спасатели Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов. Всего задействовано 66 человек и 14 ед. техники, 2 плавсредства, 2 нефтесборные установки, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

В Туапсе начата уборка последствий "черного дождя"

Напомним, 22 апреля власти признали, что в приближенных к морскому терминалу районах (Грознефть, Сортировка и Звездный, а также часть Центрального района) зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Такие данные показали результаты замеров, сделанные вечером 21 апреля, а 22 апреля замеры воздуха не проводились из-за дождя. "Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания", - заявил оперштаб Кубани.

При этом в городе прошел "нефтяной дождь", закрыты ближайшие к морпорту школы и детсады, а жители жалуются на запах гари.

Сегодня власти отчитались о начале уборке улиц от последствий пожара. Уборку ведут сотрудники управления комплексного благоустройства территорий. С утра на площади Октябрьской Революции работает спецтехника – без применения химикатов, чтобы не навредить окружающей среде, отчитался глава города Сергей Бойко.

"Начали уборку с центральной части города. Постепенно будут переходить на другие общественные пространства. Особое внимание к детским и спортивным площадкам, территориям социальных учреждений", - заявил он.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.