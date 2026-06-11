×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:37, 11 июня 2026

Спасатели отчитались об отсутствии нефтепродуктов близ Дедеркоя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районе туапсинского поселка Дедеркой водолазы осмотрели 35 тысяч квадратных метров акватории, нефтепродуктов на дне нет, отчитался "Кубань-СПАС". Тем временем волонтеры продолжают установку бонов для защиты пляжей поселка Тюменский от выбросов.

Как писал "Кавказский узел", от нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Было анонсировано открытие 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. 9 июня глава округа уточнил, что в Туапсе этим летом примут отдыхающих 66 пляжей, в том числе 15 мест общего пользования. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге. На пляж "Приморский" в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона.

Спасатели провели водолазное обследование акватории в поселке Дедеркой

Специалисты Сочинского отряда «Кубань-СПАС» выполнили водолазное обследование дна Черного моря в районе поселка Дедеркой с целью выявления наличия нефтепродуктов. Осмотрены два участка акватории центрального пляжа населенного пункта общей площадью 35 000 кв. метров. По результатам работ фракций нефтепродуктов на морском дне не обнаружено, отчитался "Кубань- СПАС".

Это сообщение разместил telegram-канал "Мой Туапсе".

"Всё под камеру снимают, а чистое дно почему-то так никто и не показывает", - написал пользователь с ником очевидец.

Волонтеры продолжают уборку берега

Штаб "Добровольцы ССЛ" отчитался, что его представители находятся в Туапсинском районе, на совместном фото, опубликованном в Telegram-канале штаба, как волонтеры так и представители "Кубань-СПАС".

Это история про частный пример отличного взаимодействия общественности и служб, которая привела к реальному результату в своей зоне ответственности", - написали волонтеры.

В сообществе "Разлив на связи" публикуются объявления  работе волонтеров в поселке Тюменский, которые устанавливают новые боны.

Для волонтёров в Тюменский на уборку мазута нужны  тарелки глубоки тарелки плоски, кружка, кофе, кроксы нескольких размеров и носки, написала в частности Екатерина Штерн, координирующая сбор помощи.

"Кофе заказала. А к нему немного сгущенки (для тех, кто любит с молоком )", - откликнулась на объявление Наталья.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
18:57, 11 июня 2026
Арестованы два кандидата в депутаты от "Сильной Армении"
17:21, 11 июня 2026
Житель Ингушетии заподозрен в помощи террористическому сообществу
15:42, 11 июня 2026
Боец из Дагестана убит в зоне СВО
01:17, 11 июня 2026
Боец из Ставропольского края убит на границе в Белгородской области
23:14, 10 июня 2026
Более 14% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане
22:01, 10 июня 2026
Продлен арест бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко
Все события дня
Новости
Пляж Анапы. Июнь 2026 г. Фото: https://t.me/makovozovy/61661
18:17, 11 июня 2026
Пользователи соцсетей усомнились в данных о чистоте анапских пляжей
Последствия атаки БПЛА в Краснодаре. 11 июня 2026 г. Скриншот видео оперативного штаба Краснодарского края
11:53, 11 июня 2026
Пострадавшим после атаки БПЛА в Краснодаре не потребовалась госпитализация
Пожар в доме. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:00, 11 июня 2026
Пожары произошли в двух квартирах жителей Краснодара после атаки дронов
Вадим Харченко*. Скриншот видео "Личное мнение" / YouTube.com
05:10, 11 июня 2026
Близкие Вадима Харченко* заявили об отказе ему в медпомощи
Пострадавший и скорая помощь. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:11, 11 июня 2026
Три жителя Кубани получили ранения во время налета беспилотников
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
11:54, 11 июня 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
11:44, 11 июня 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:27, 11 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Пляж Анапы. Июнь 2026 г. Фото: https://t.me/makovozovy/61661
11 июня 2026, 18:17
Пользователи соцсетей усомнились в данных о чистоте анапских пляжей

Продукты из Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 июня 2026, 14:45
Армения попросила рассмотреть обоснованность ограничений на ввоз товаров в Россию

Последствия атаки БПЛА в Краснодаре. 11 июня 2026 г. Скриншот видео оперативного штаба Краснодарского края
11 июня 2026, 11:53
Пострадавшим после атаки БПЛА в Краснодаре не потребовалась госпитализация

Артур Осипян. Фото: https://www.aysor.am/
11 июня 2026, 07:07
Артур Осипян освобожден под подписку о невыезде в Армении

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше