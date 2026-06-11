Спасатели отчитались об отсутствии нефтепродуктов близ Дедеркоя

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В районе туапсинского поселка Дедеркой водолазы осмотрели 35 тысяч квадратных метров акватории, нефтепродуктов на дне нет, отчитался "Кубань-СПАС". Тем временем волонтеры продолжают установку бонов для защиты пляжей поселка Тюменский от выбросов.

Как писал "Кавказский узел", от нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Было анонсировано открытие 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. 9 июня глава округа уточнил, что в Туапсе этим летом примут отдыхающих 66 пляжей, в том числе 15 мест общего пользования. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге. На пляж "Приморский" в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона.

Спасатели провели водолазное обследование акватории в поселке Дедеркой



Специалисты Сочинского отряда «Кубань-СПАС» выполнили водолазное обследование дна Черного моря в районе поселка Дедеркой с целью выявления наличия нефтепродуктов. Осмотрены два участка акватории центрального пляжа населенного пункта общей площадью 35 000 кв. метров. По результатам работ фракций нефтепродуктов на морском дне не обнаружено, отчитался "Кубань- СПАС".

Это сообщение разместил telegram-канал "Мой Туапсе".

"Всё под камеру снимают, а чистое дно почему-то так никто и не показывает", - написал пользователь с ником очевидец.

Волонтеры продолжают уборку берега

Штаб "Добровольцы ССЛ" отчитался, что его представители находятся в Туапсинском районе, на совместном фото, опубликованном в Telegram-канале штаба, как волонтеры так и представители "Кубань-СПАС".

Это история про частный пример отличного взаимодействия общественности и служб, которая привела к реальному результату в своей зоне ответственности", - написали волонтеры.

В сообществе "Разлив на связи" публикуются объявления работе волонтеров в поселке Тюменский, которые устанавливают новые боны.

Для волонтёров в Тюменский на уборку мазута нужны тарелки глубоки тарелки плоски, кружка, кофе, кроксы нескольких размеров и носки, написала в частности Екатерина Штерн, координирующая сбор помощи.

"Кофе заказала. А к нему немного сгущенки (для тех, кто любит с молоком )", - откликнулась на объявление Наталья.