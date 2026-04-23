05:50, 23 апреля 2026

Жители Туапсе встревожены атаками и экологической угрозой

Дым над Туапсе. Кадр видео: chp.15region / Instagram* (www.instagram.com/reel/DXbrZ_5jaff)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фоне загрязнения воздуха и нового "нефтяного дождя" в Туапсе местные жители почти не выходят на улицу и запрещают детям играть во дворах. Горожане опасаются новых атак и считают горящий нефтяной терминал источником экологической угрозы. 

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля на нефтяном терминале в Туапсе возник пожар. Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляют опасность для здоровья, а жители Туапсе назвали обстановку в городе экологической катастрофой. 

22 апреля власти признали, что в приближенных к морскому терминалу районах (Грознефть, Сортировка и Звездный, а также часть Центрального района) зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Такие данные показали результаты замеров, сделанные вечером 21 апреля, а 22 апреля замеры воздуха не проводились из-за дождя. "Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания", - заявил оперштаб Кубани.

В течение дня 22 апреля в Туапсе снова шел “нефтяной дождь” -  осадки были загрязнены продуктами горения из-за продолжающегося пожара на территории морского нефтяного терминала. По словам горожан, над территорией порта сохранялся густой столб черного дыма, который относило ветром в сторону Приморского пляжа, а улицы были практически пусты - по рекомендации властей жители стараются не выходить из дома без особой необходимости. 

На Приморском пляже, куда течением горной реки Туапсе выносит загрязнение от терминала, волонтеры обнаружили испачканных мазутом птиц. Некоторые из них были найдены в тяжелом состоянии, другие - уже погибшими, сообщила корреспонденту “Кавказского узла” волонтер Анна С

По словам Анны, на пляже были обнаружены не менее пяти птиц, целиком покрытых нефтепродуктами. Волонтер подтвердила, что со слипшимися перьями такие птицы утратили возможность двигаться и часто даже не реагируют на приближение человека. “Мы их ловим, немного очищаем и отправляем в Анапу, там есть центры по спасению птиц. У нас нет таких мощностей”, - пояснила волонтер.

Две атаки на морской терминал

Морской нефтяной терминал расположен примерно в километре от берега, он тянется вдоль промышленной зоны Туапсе и фактически представляет собой резервуарный парк с системой перекачки нефтепродуктов. Водитель Сергей К. напомнил, что в течение недели дроны атаковали терминал дважды: первый раз еще 16 апреля, второй - 20 апреля. 

“16 апреля начался пожар, его только к ночи с 19 на 20 апреля локализовали. Потом был новый прилет, загорелись еще резервуары, до сих пор тушат. Дым стоит уже двое суток, пламя поднимается метров на 30. Хорошо что нет ветра в сторону жилых кварталов. Все нефтепродукты несет в сторону моря на Приморский пляж, где и пострадали птицы”, - сообщил он “Кавказскому узлу”. 

Жилую часть города отделяет от промышленной река Туапсе, которая впадает в море. По словам горожан, именно через нее нефтепродукты попали в акваторию. Загрязнение воды носит локальный характер, но вызывает тревогу, указал блогер, житель центра Туапсе Игорь П.

“Что-то натекло в реку, а она идет прямо в море. Не сказать, что катастрофа, как где-то бывает, но пятна есть. На берегу черная полоса, особенно у кромки воды. Вода волнами выносит нефтепродукты на берег, поэтому пляж загрязнен. На пляже галька вся в мазуте”, - рассказал он.

"Мечтают, чтобы нефтяной терминал закрыли навсегда"

Запах гари ощущается в радиусе примерно одного километра от эпицентра, отметил блогер: “Там тяжело дышать, а вот уже за километр почти не чувствуется”.

После дождя черные маслянистые загрязнения остались на окнах, строениях и автомобилях, подтвердила домохозяйка Марина Л. “Машина вся в саже, стекла черные, двор тоже”, - сообщила она. 

Ее ребенок, выйдя погулять, испачкал мазутом руки, после чего кожу пришлось долго отмывать. После этого и Марина, и ее соседи, запретили детям играть на улице. “Никаких ожогов не было, но запах сильный, и кожа была липкая. Теперь вообще не выпускаем детей на улицу”, - добавила женщина.

Водитель Алексей Г. заметил, что автомобиль после “нефтяного дождя” сложно отмыть. “На капоте и крыше черный налет, смывается плохо. Это точно не просто пыль”, - подчеркнул он. 

В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА в Туапсе погибли 14-летняя девочка и совершеннолетняя девушка, еще семь человек пострадали. Были повреждены 60 жилых домов и три социальных объекта, пять частных домов разрушены полностью. Во время атаки 20 апреля в морском порту Туапсе погиб мужчина, еще один человек получил ранения.

Окна квартир в многоэтажных домах, поврежденных во время атак, пока лишь закрыли пленкой, объемы помощи пострадавшим до сих пор неясны, отметил Игорь П. Он напомнил, что несколько десятков человек лишились жилья. 

“Какая будет помощь реально с жильем - никто не говорит из властей и никто не знает, какие законы. Туапсе такая массированная атака коснулась впервые. Людей не эвакуировали массово, но тем, у кого дома сгорели, дали жилье в гостиницах”, - заметил блогер. 

Жители Туапсе отмечают, что подобных атак город ранее не переживал. “Люди боятся, это не то, к чему можно привыкнуть. Не знаешь, куда прилетит в следующий раз”, - констатировал Сергей К.

Значительная часть населения Туапсе живет за счет курортного бизнеса и мечтает, чтобы нефтяной терминал закрыли навсегда, добавил Игорь П. “У людей гостиницы, сдача жилья. А сейчас что? Атаки, нефть в море, экология испорчена. Кто сюда поедет отдыхать?” - рассуждает он.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

