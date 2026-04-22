×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:58, 22 апреля 2026

Пользователи соцсетей назвали экологической катастрофой ситуацию в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти отчитываются о нормальном состоянии атмосферного воздуха в Туапсе на фоне пожара на нефтебазе в порту. Жители города в то же время публикуют последствия "нефтяного дождя", заявляя об экологической катастрофе. 

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля на нефтяном терминале в Туапсе возник пожар. Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили жителей Туапсе, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляет опасность для здоровья. 

После дождя в Туапсе 20 апреля горожане обратили внимание на черные шарики, которые остались на открытых поверхностях. На опубликованных в соцсетях снимках видны продукты горения, осевшие на автомобилях и листьях растений. 

Пользователь Instagram* eugenyikim опубликовал видео с черно-коричневыми каплями на белом садовом стуле. Автор видео проводит пальцем по пластику, маслянистые капли размазываются по поверхности. “Теперь черные капли в воздухе и оседают повсюду — на дома, людей и животных. И в легких”, - написал он. Автор другого видео, опубликованного в паблике vesti_novo, проводит рукой по навесу, покрытому каплями после дождя, и демонстрирует жирные черные пятна на пальцах.

На земле, по сообщению туапсинцев, остался маслянистый мазутный налет. На побережье с 20 апреля начали находить новых птиц, испачканных нефтепродуктами. 

“Гуляла у моря в Туапсе - и увидела то, что не выходит из головы. Птицы… 3 шт все в мазуте. Полностью. Они сидят прямо на берегу, не улетают, не прячутся. Просто потому что не могут. Они как будто уже сдались. Глаза живые, а сил нет совсем. Перья склеены, они не могут ни взлететь, ни нормально двигаться. Некоторые даже не реагируют, когда подходишь близко”, - написала пользователь “ВКонтакте” Alexandra Fotograf в группе “МОЙ ТУАПСЕ”. 

Скриншот публикации "ВКонтакте"Другая участница этой группы опубликовала фотографию детских ладоней с черными маслянистыми пятнами. ““Ребенок поиграл во дворе 10 минут, все руки в мазуте”, - написала она. 

Несмотря на продолжающийся пожар на нефтебазе в порту, администрация Туапсинского муниципального округа отчиталась, что Роспотребнадзор не обнаружил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Горожане этим оценкам не доверяют. 

“То что сейчас происходит в городе, можно смело назвать экологической катастрофой. Так вот вопрос, почему до сих пор не приняли меры для защиты населения? Оценка качества окружающей среды показывает что у нас “все хорошо”, но как это хорошо если люди возвращаются домой в мазуте? Люди дышат непонятно чем, животные гибнут”, - написал анонимный пользователь сообщества. 

Жительница Ставрополя Veronika Chursanova, приехавшая в Туапсе 21 апреля, поделилась впечатлениями на своей странице “ВКонтакте”. “Пожар, закрывающий, кажется, половину неба - зрелище страшное. Хочется уйти, убежать, уехать как можно дальше. А потом еще пришла информация о разливе нефти. Жаль до слез”, - написала она.

Пользовательница Instagram* anni.on_ сообщила подписчикам, что покинула Туапсе. “Находиться там невозможно,дышать нечем… Бомбят всю ночь”, - заявила она.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
