Пользователи соцсетей назвали экологической катастрофой ситуацию в Туапсе

Власти отчитываются о нормальном состоянии атмосферного воздуха в Туапсе на фоне пожара на нефтебазе в порту. Жители города в то же время публикуют последствия "нефтяного дождя", заявляя об экологической катастрофе.

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля на нефтяном терминале в Туапсе возник пожар. Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили жителей Туапсе, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляет опасность для здоровья.

После дождя в Туапсе 20 апреля горожане обратили внимание на черные шарики, которые остались на открытых поверхностях. На опубликованных в соцсетях снимках видны продукты горения, осевшие на автомобилях и листьях растений.

Пользователь Instagram* eugenyikim опубликовал видео с черно-коричневыми каплями на белом садовом стуле. Автор видео проводит пальцем по пластику, маслянистые капли размазываются по поверхности. “Теперь черные капли в воздухе и оседают повсюду — на дома, людей и животных. И в легких”, - написал он. Автор другого видео, опубликованного в паблике vesti_novo, проводит рукой по навесу, покрытому каплями после дождя, и демонстрирует жирные черные пятна на пальцах.

На земле, по сообщению туапсинцев, остался маслянистый мазутный налет. На побережье с 20 апреля начали находить новых птиц, испачканных нефтепродуктами.

“Гуляла у моря в Туапсе - и увидела то, что не выходит из головы. Птицы… 3 шт все в мазуте. Полностью. Они сидят прямо на берегу, не улетают, не прячутся. Просто потому что не могут. Они как будто уже сдались. Глаза живые, а сил нет совсем. Перья склеены, они не могут ни взлететь, ни нормально двигаться. Некоторые даже не реагируют, когда подходишь близко”, - написала пользователь “ВКонтакте” Alexandra Fotograf в группе “МОЙ ТУАПСЕ”.

Другая участница этой группы опубликовала фотографию детских ладоней с черными маслянистыми пятнами. ““Ребенок поиграл во дворе 10 минут, все руки в мазуте”, - написала она.

Несмотря на продолжающийся пожар на нефтебазе в порту, администрация Туапсинского муниципального округа отчиталась, что Роспотребнадзор не обнаружил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Горожане этим оценкам не доверяют.

“То что сейчас происходит в городе, можно смело назвать экологической катастрофой. Так вот вопрос, почему до сих пор не приняли меры для защиты населения? Оценка качества окружающей среды показывает что у нас “все хорошо”, но как это хорошо если люди возвращаются домой в мазуте? Люди дышат непонятно чем, животные гибнут”, - написал анонимный пользователь сообщества.

Жительница Ставрополя Veronika Chursanova, приехавшая в Туапсе 21 апреля, поделилась впечатлениями на своей странице “ВКонтакте”. “Пожар, закрывающий, кажется, половину неба - зрелище страшное. Хочется уйти, убежать, уехать как можно дальше. А потом еще пришла информация о разливе нефти. Жаль до слез”, - написала она.

Пользовательница Instagram* anni.on_ сообщила подписчикам, что покинула Туапсе. “Находиться там невозможно,дышать нечем… Бомбят всю ночь”, - заявила она.