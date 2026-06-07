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20:59, 7 июня 2026

Сторонники партии "Сильная Армения" заподозрены в подкупе избирателей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По информации Антикоррупционного комитета, сторонники Карапетяна предлагали супружеской паре в России, которые являются гражданами Армении, в обмен на голоса перевести осужденных сыновей из России в Армению.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали сторонника партии "Сильная Армения", подозреваемого по уголовному делу о попытке повторного голосования. Жителям республики поступают сообщения о минировании избирательных участков, полиция назвала их ложными.

Антикоррупционный комитет и Служба национальной безопасности Армении получили фактические данные о том, что сторонники блока партий "Сильная Армения" вместе с другими лицами пообещали двум гражданам Армении - супругам, проживающим в России после избрания 8 июня решить вопрос об освобождении и переводе в Армению их сыновей, осужденных в Российской Федерации за хранение наркотиков, сообщает издание News.am.

В обмен супруги должны были проголосовать в их пользу, а также привлекать избирателей с той же целью.

В рамках уголовного дела, которое было возбуждено, задержан ряд лиц, проведены следственные действия, уточняет издание со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного комитета Армении.

Напомним, наиболее пророссийские участники выборов - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: Кавказский узел

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