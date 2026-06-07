Сторонник Карапетяна заподозрен в попытке повторного голосования

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Силовики задержали сторонника партии "Сильная Армения", подозреваемого по уголовному делу о попытке повторного голосования. Жителям республики поступают сообщения о минировании избирательных участков, полиция назвала их ложными.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходит голосование на выборах в парламент, в 8.00 по местному времени (07.00 мск) для избирателей открылись 2005 участков. Рано утром, до открытия избирательных участков, силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. В Ноемберяне с избирательного участка сотрудники СНБ и Антикоррупционного комитета без объяснения причин увезли четырех сторонников блока «Армения». В Гюмри, по данным кандидата в депутаты Карена Симоняна, рано утром были задержаны более 10 сторонников "Армении".

Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил, что сегодня, в день выборов, силовики задержали 50 его сторонников.

По данным, поступившим из МВД, сегодня в 08.19 по местному времени (07.19 мск) на избирательном участке № 20/56 доверенное лицо партии «Сильная Армения» попытался проголосовать повторно, и его талон был распечатан с надписью «попытка повторного голосования», сообщает Следственный комитет Армении.

Имя подозреваемого следствие не назвало, обозначив его инициалами А. С. "Талон был изъят участковой избирательной комиссией для представления в ЦИК, после чего А.С. попросили покинуть территорию и передали его сотруднику полиции", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, пишет News.am.

В преддверии выборов власти Армении усилили давление на сторонников оппозиции, а представители оппозиции заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом.

Полиция назвала ложными сообщения о бомбах на участках

Жителям Армении поступили звонки и сообщения с иностранных телефонных номеров и адресов электронной почты с информацией о том, что на некоторых избирательных участках заложены бомбы, сообщила сегодня пресс-служба полиции МВД. «Установлено, что данные сообщения не соответствуют действительности», - цитирует сообщение ведомства "Новости-Армения".

Полиция не исключила, что целью сообщений был срыв хода голосования, "распространение в обществе тревоги и недоверия, а также создание дополнительной нагрузки на работу госструктур".

«Призываем граждан не поддаваться дезинформации, не распространять непроверенные сведения и при получении подобных сообщений незамедлительно информировать правоохранительные органы», - заявило ведомство.

Напомним, наиболее пророссийские участники выборов - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".