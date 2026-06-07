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14:51, 7 июня 2026

Власти Армении отчитались о шести задержанных за нарушения на выборах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 120 сообщений о нарушениях на выборах поступило в МВД Армении, шесть человек задержаны, отчиталось ведомство.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходят выборы в парламент, наблюдатели сообщили о массовых нарушениях, оппозиция пожаловалась на применение админресурса на выборах, в том числе – в Мартуни.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

На горячую линию МВД Армении поступило 29 сообщений о нарушениях на выборах. Зафиксировано шесть случаев повторного голосования и пять случаев нарушения тайны голосования, рапортовало ведомство сегодня на своей странице в Facebook*.

"Материалы передали в Следственный комитет, задержано шесть человек. 121 сообщение о предполагаемых нарушениях проверяется", – отметила пресс-службы МВД Армении.

Напомним, ранее на фоне напряженной предвыборной кампании в Армении неоднократно сообщалось о массовых задержаниях сторонников оппозиции. Силовики подтвердили возбуждение десятков уголовных дел. 6 июня число задержанных в Армении по делам о предвыборных взятках приблизилось к 200. Сегодня силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении". В "Процветающей Армении" заявили, что сегодня было задержано 50 ее сторонников.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

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Автор: "Кавказский узел"

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