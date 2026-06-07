Армянская оппозиция пожаловалась на применение админресурса на выборах в парламент

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На выборах в Национальное собрание зафиксированы попытки воздействия на ход голосования со стороны местных чиновников, заявили в оппозиционной партии "Сильная Армения".

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Армении проходит голосование на выборах в Национальное собрание (парламент). Ранее наблюдатели сообщили о нарушениях. В частности, они зафиксировали нарушения тайны голосования и заполнение бюллетеня родственником избирателя.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

В некоторых населенных пунктах Армении голосование на выборах проходит без инцидентов. На избирательном участке 27/22 в селе Арзакан голосование проходит спокойно, за пределами избирательного участка очередей не наблюдается. За правопорядком следят двое полицейских. За ходом голосования наблюдают наблюдатели. Избиратели после голосования во дворе не задерживаются, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Пришел рано проголосовать, чтобы после спокойно в воскресный день заняться своим хозяйством. Отдал свой голос за правящую партию, так как считаю, что все, что делает [премьер-министр Армении] Никол Пашинян, все правильно. Никто меня не агитировал, взяток не предлагал", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности местный житель.

"Мне больше 50 лет, я знаю, что говорю", – отметил он.

Оппозиция сообщила о применении админресурса в Мартуни

В Мартуни примерно в 100 метрах от избирательного участка 21/29 мэр города стоял и направлял избирателей, сообщили наблюдатели от оппозиционной партии "Сильная Армения".

Также, по данным наблюдателей, советник премьер-министра Никола Пашиняна Арам Хачатрян вошел на избирательный участок и препятствовал голосованию. "На избирательном участке 25/28 в селе Мецаван Ташира Хачатрян вошел на участок и воспрепятствовал голосованию пожилой женщины, которая до этого рассказала, что будет голосовать за "Сильную Армению", – привело сегодня Armenia Today сообщение партии.

Наблюдатели "Сильной Армении" также отметили, что в селе Одзун возле участка 24/09 руководитель сельской администрации и глава лесного хозяйства встречали избирателей и направляли их на голосование.

На участке 25/08 избиратель вынес бюллетени, показав номер 3. На участке 8/46 была повреждена пломба на урне для голосования, а на участке 23/06 сторонники правящей партии "Гражданский договор" стояли близко к кабинкам для голосования, сообщили наблюдатели общественного движения "Айакве".

На участке 31/6 местный житель обнаружил в избирательном списке незнакомых людей, зарегистрированных в его доме. На участке 8/10 были разбросаны неиспользованные бюллетени. На участке 8/32 избиратель вынул из конверта бюллетень № 16, продемонстрировав его. Комиссия признала бюллетень действительным. На участке 9/2 избиратель пришел с агитацией в пользу "Гражданского договора", добавили в "Айакве".

Напомним, ранее на фоне напряженной предвыборной кампании в Армении неоднократно сообщалось о массовых задержаниях сторонников оппозиции. Силовики подтвердили возбуждение десятков уголовных дел по фактам отмывания денег и подкупа жителей. 6 июня число задержанных в Армении по делам о предвыборных взятках приблизилось к 200. Сегодня до открытия избирательных участков силовики провели обыски в штабе блока "Армения" в Гюмри и задержали кандидата в депутаты Асмик Саградян. Обыски прошли и в штабах "Сильной Армении". В "Процветающей Армении" заявили, что силовики сегодня задержали 50 ее сторонников.

Отметим, партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении.

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