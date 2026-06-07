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09:15, 7 июня 2026

Наблюдатели заявили о нарушениях на избирательных участках в Армении

Избирательный участок № 23/42. Ванадзор, 7 июня 2026 года. Кадр видео общественного движения "Айакве" https://t.me/HayaQve/8534

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На избирательных участках в Армении зафиксированы нарушения тайны голосования и заполнение бюллетеня родственником избирателя.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Армении началось голосование на выборах в парламент, в 8.00 по местному времени (07.00 мск) для избирателей открылись 2005 участков.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Наблюдатели общественного движения "Айакве" зафиксировали нарушение тайны голосования на участке № 3/13, сообщает «Айакве» в своем телеграм-канале.

Еще одно нарушение зафиксировано на избирательном участке № 23/42. Там велась видеосъемка процесса голосования.

На избирательном участке № 15/21 также зафиксировано нарушение: там проголосовал не сам избиратель, а его родственник, говорится в публикации движения.

Участок 23/42, где замечена видеосъемка голосования, расположен в Ванадзоре, участок 3/13 - в ереванском районе Канакер-Зейтун, пишет News.am.

Напомним, наиболее пророссийские участники выборов - блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

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На фоне подготовки к выборам власти Армении усилили давление на сторонников оппозиции. Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

В преддверии выборов силовики провели обыски в офисах партий "Сильная Армения" и "Процветающая Армения" и задержали не менее 15 человек. Представители оппозиции сочли это давлением и заявили о злоупотреблении властей административным ресурсом.

При этом недавние политические шаги России, усилившей политическое и экономическое давление на Армению, укрепили убеждения как пророссийских, так и прозападных избирателей. 

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Автор: "Кавказский узел"

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