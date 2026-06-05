Редакция армянского СМИ Armat Media заявила о политическом подтексте обысков

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Силовики пришли с обыском в редакцию Armat Media, владельцем которого является арестованный соратник лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна Алик Алексанян, у сотрудников изъяты телефоны и компьютеры. Официальная причина обысков - дело о призывах к подкупу участников агитсобраний. Давление на СМИ носит политический характер, заявили представители издания.

Как писал "Кавказский узел", следственный комитет Армении возбудил уголовные дела в отношении 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного соратника Самвела Карапетяна - Алика Алексаняна. Член оппозиционного блока "Сильная Армения" Алик Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

Силовики начали обыски в редакции Armat Media. У сотрудников изъяли 11 телефонов и два компьютера, сообщила редактор издания Агавни Сукиасян.



По ее словам, сотрудники СНБ и Следственного комитета ищут материалы о предполагаемом материальном стимулировании граждан для участия в собраниях, сведения о зарплатах и маршрутах следования на мероприятия.



В редакции заявили, что журналистам не позволили связаться с коллегами, а один из правоохранителей дернул корреспондента Амалию Аракелян за руку, пишет Armenia Today.

"Мне предъявили судебное решение, где указано, что в редакции «Armat Media» ищут материалы, связанные с призывами к материальному стимулированию участия в собраниях», — приводит слова Сукиасян Aysor.Am.

Работа «Armat media» парализована. "Мы не можем работать, сайт не может функционировать, мы не можем выпускать передачи", - сообщила Агавни Сукиасян.

"В решении суда было написано, что по делу Алика Алексаняна суд дал им разрешение провести обыск в редакции «Armat media». Представители силовых структур, согласно решению суда, должны были искать на этой территории носители информации, компьютеры, маршруты участия в собраниях, документы о зарплатах сотрудников», — приводит ее слова News.Am.

«Первое, что они сделали, — зашли на страницы наших соцсетей на компьютере и подключили принесенный с собой носитель к нашему рабочему компьютеру. Мы не знаем, какая информация была на принесенном ими носителе, которую, возможно, загрузили на наш компьютер», — подчеркнула Агавни Сукиасян.

Главный редактор «Armat media» Нелли Аветисян заявила, что это борьба властей против свободного СМИ, свободы слова. "Международное сообщество должно дать на это конкретную реакцию. Это тот прецедент, который последовал за вчерашними большими дебатами, и получается так, что после больших дебатов, где Никол Пашинян явно проиграл своими словами, сегодня он уже атаковал СМИ и свободу слова. Это исключительно политическое дело, здесь нет ни одной проблемы, связанной с работой медиа, это лишь обслуживание политических интересов перед выборами, чтобы мы не могли работать», - указала она/

Сукиасян отметил, что ранее Алик Алексанян представил в Комиссию по предупреждению коррупции декларацию, где написано, что Алик Алексанян является владельцем «Armat media».