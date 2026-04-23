Кавказский узел

00:05, 23 апреля 2026

Туапсинцы рассказали о последствиях "черного дождя" на фоне предупреждения от оперштаба

Дым от пожара в Туапсе. Стоп-кадр видео "Анапа гражданская" от 21.04.26, https://t.me/anapa_grazhdan/15185

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В воздухе в прилегающих к порту Туапсе районах в 2-3 раза превышены концентрации бензола, ксилола и сажи, власти рекомендовали на время пожара ограничить пребывание на воздухе или пользоваться масками. Жители города публикуют в соцсетях последствия "черного дождя", а зоозащитники призывают помочь пострадавшим животным.

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля на нефтяном терминале в Туапсе возник пожар. Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили жителей Туапсе, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляют опасность для здоровья.  Жители назвали обстановку в городе экологической катастрофой.

Концентрации продуктов горения превышены в воздухе в Туапсе

В Туапсе третьи сутки тушат масштабный пожар на морском терминале, возникший из-за атаки БПЛА, в тушении задействованы 276 человек и 77 ед. техники, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.
 
Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождём, создав эффект черного налета на поверхностях. Особенно это касается ближайших к терминалу микрорайонов – Грознефть, Сортировка и Звездный, и частично – Центрального района.  По данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично - Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали", 0 говорится в сообщении.

Жителям Туапсе рекомендовали пользоваться масками на фоне пожара
 
Жителям, особенно недалеко расположенных от порта  микрорайонов, рекомендуют  ограничить пребывание на открытом воздухе;  не открывать окна в помещениях;  чаще проводить влажную уборку помещений.

Также власти призвали горожан  отказаться от контактных линз в пользу очков;  промывать нос, глаза и горло;
– отказаться от курения;  при необходимости выхода на улицу использовать маски;  в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля и т.п.), обострения хронических болезней необходимо обратиться в медицинскую организацию.
 
Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания", - заявил оперштаб, добавив, что с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара с ночи 20 апреля никто не обращался.

Зоозащитники заявили о необходимости помочь животным после "черного дождя"

В Teleram-канале "Мой Туапсе" опубликовано фото рук школьника, который вернулся с занятий, они все в мелких черных пятнах. "Не возникает мысли, что можно и на удалёнку детей пока перевести?" - спросила его автор Ната Коваленко.

В Telegram-каналах распространяются призывы помочь животным, которые пострадали из-за черного дождя. 
"Их надо мыть , отпаивать  сорбентами. Мыть фэйри, подсолнечным маслом, потом шампунями. У волонтеров нет мест. Сейчас важна помощь каждого, если каждый человек сейчас пойдёт возьмёт по одному животному к себе отмоет, отпоит и оставит на несколько дней дома мы справимся.Кошки, собаки, птицы в районе Грознефти все в ужасном состоянии, все с признаками отравления", - пишет в сообществе "Разлив на связи" Анна Владимировна.

К сообщению приложено, в частности фото бело-серой собаки, шерсть которой покрыта мелкими черными пятнами. 

В Туапсе организовали временный пункт передержки пострадавших птиц, их разместил доброволец в своем частном доме. Будут отсюда отправлять их в реабилитационный центр.  на 17.00 в доме были  5 пострадавших  птиц, чомги и черношейные поганки, сообщила в этом же сообществе Надежда.

Машина после "черного дождя". Стоп-кадр видео "Краснодар/Телетайп" от 22.04.26, https://t.me/tipichkras/78007Сообщество "Краснодар  Телетайп" опубликовало видео, снятое горожанкой, машина которой и ее подруги оказались в черных пятнах и разводах после "нефтяного дождя". "К ней даже прикоснуться страшно", - говорит автор видео. когда она нажимает на кнопку и открывает дверь машины на руке остается черный след. "Кавказский узел" не приводит видео из-за нецензурной лексики.

 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
23:23, 22 апреля 2026
Боец из Южной Осетии убит на Украине
21:32, 22 апреля 2026
Трое граждан Узбекистана осуждены по делу о подготовке теракта на Ставрополье
19:08, 22 апреля 2026
Суд в Азербайджане вынес приговор гражданину России
18:20, 22 апреля 2026
Пожизненный срок получил житель Каспийска за убийство девочки
15:53, 22 апреля 2026
Два бойца из Ингушетии убиты в зоне СВО
11:56, 22 апреля 2026
Дорога к семи сёлам в Дагестане перекрыта после схода оползня
Все события дня
Новости
Мария Смелая. Фото: личный профиль в "Одноклассниках" https://ok.ru
17:53, 22 апреля 2026
Мария Смелая вынужденно отдала опеку отцу ребенка
Засыпка пляжа песком. Скриншот https://www.instagram.com/p/DV3Qxu-jOEg/Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:53, 22 апреля 2026
Качество привозного песка на пляжах Анапы вызвало вопросы пользователей
БПЛА и повреждение коммерческого объекта. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:55, 22 апреля 2026
Несколько зданий повреждены в Приморско-Ахтарске после атаки БПЛА
Руки в мазуте. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:58, 22 апреля 2026
Пользователи соцсетей назвали экологической катастрофой ситуацию в Туапсе
Испачканный мазутом обломок дрона. Кадр видео ASTRA* / Telegram
21:43, 21 апреля 2026
Обломок дрона в мазуте вынесло на побережье Кубани
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Александр Вайсеро. Фото: https://minval.az/
22 апреля 2026, 19:08
Суд в Азербайджане вынес приговор гражданину России

Мария Смелая. Фото: личный профиль в "Одноклассниках" https://ok.ru
22 апреля 2026, 17:53
Мария Смелая вынужденно отдала опеку отцу ребенка

Рубен Варданян и Анаит Манасян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе "Copilot"
22 апреля 2026, 13:56
Омбудсмен Армении ответила Варданяну отказом на просьбу о визите в Азербайджан

Сход оползня в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: Администрация Главы РД
22 апреля 2026, 11:56
Дорога к семи сёлам в Дагестане перекрыта после схода оползня

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше