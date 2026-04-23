Туапсинцы рассказали о последствиях "черного дождя" на фоне предупреждения от оперштаба

В воздухе в прилегающих к порту Туапсе районах в 2-3 раза превышены концентрации бензола, ксилола и сажи, власти рекомендовали на время пожара ограничить пребывание на воздухе или пользоваться масками. Жители города публикуют в соцсетях последствия "черного дождя", а зоозащитники призывают помочь пострадавшим животным.

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля на нефтяном терминале в Туапсе возник пожар. Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили жителей Туапсе, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляют опасность для здоровья. Жители назвали обстановку в городе экологической катастрофой.

Концентрации продуктов горения превышены в воздухе в Туапсе

В Туапсе третьи сутки тушат масштабный пожар на морском терминале, возникший из-за атаки БПЛА, в тушении задействованы 276 человек и 77 ед. техники, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.



Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождём, создав эффект черного налета на поверхностях. Особенно это касается ближайших к терминалу микрорайонов – Грознефть, Сортировка и Звездный, и частично – Центрального района. По данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично - Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали", 0 говорится в сообщении.

Жителям Туапсе рекомендовали пользоваться масками на фоне пожара



Жителям, особенно недалеко расположенных от порта микрорайонов, рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе; не открывать окна в помещениях; чаще проводить влажную уборку помещений.

Также власти призвали горожан отказаться от контактных линз в пользу очков; промывать нос, глаза и горло;

– отказаться от курения; при необходимости выхода на улицу использовать маски; в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля и т.п.), обострения хронических болезней необходимо обратиться в медицинскую организацию.



Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания", - заявил оперштаб, добавив, что с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара с ночи 20 апреля никто не обращался.

Зоозащитники заявили о необходимости помочь животным после "черного дождя"

В Teleram-канале "Мой Туапсе" опубликовано фото рук школьника, который вернулся с занятий, они все в мелких черных пятнах. "Не возникает мысли, что можно и на удалёнку детей пока перевести?" - спросила его автор Ната Коваленко.

В Telegram-каналах распространяются призывы помочь животным, которые пострадали из-за черного дождя.

"Их надо мыть , отпаивать сорбентами. Мыть фэйри, подсолнечным маслом, потом шампунями. У волонтеров нет мест. Сейчас важна помощь каждого, если каждый человек сейчас пойдёт возьмёт по одному животному к себе отмоет, отпоит и оставит на несколько дней дома мы справимся.Кошки, собаки, птицы в районе Грознефти все в ужасном состоянии, все с признаками отравления", - пишет в сообществе "Разлив на связи" Анна Владимировна.

К сообщению приложено, в частности фото бело-серой собаки, шерсть которой покрыта мелкими черными пятнами.

В Туапсе организовали временный пункт передержки пострадавших птиц, их разместил доброволец в своем частном доме. Будут отсюда отправлять их в реабилитационный центр. на 17.00 в доме были 5 пострадавших птиц, чомги и черношейные поганки, сообщила в этом же сообществе Надежда.

Сообщество "Краснодар Телетайп" опубликовало видео, снятое горожанкой, машина которой и ее подруги оказались в черных пятнах и разводах после "нефтяного дождя". "К ней даже прикоснуться страшно", - говорит автор видео. когда она нажимает на кнопку и открывает дверь машины на руке остается черный след. "Кавказский узел" не приводит видео из-за нецензурной лексики.