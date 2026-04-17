Не менее 60 домов повреждены в Туапсе после атаки дронов

В ходе атаки беспилотников на Туапсе повреждения получили 60 жилых домов и три социальных объекта. Пять частных домов разрушены полностью.

Как писал "Кавказский узел", в Туапсе в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля погибли два человека, еще семь пострадали. Первоначально власти сообщили, что погибшие - дети пяти и 14 лет; позднее днем губернатор Кубани уточнил, что погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка. Жители Туапсе сообщили, что после атаки "все небо было в дыму", и в течение дня в городе ощущался запах гари.

Власти Туапсе к вечеру 16 апреля насчитали 60 жилых домов, поврежденных в результате ночной атаки беспилотников. Среди них 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов, пять частных домов разрушены полностью, четыре семьи размещены в гостинице, сообщил глава города Сергей Бойко.

Чиновник отметил, что помимо жилых домов в Туапсе пострадали три социально значимых объекта. В школе №6 продолжает работать пункт временного размещения. По словам Бойко, в ликвидации последствий атаки задействованы 285 человек и 71 единица техники.

Оперштаб Кубани сообщил, что в результате ночной атаки загорелось “технологическое оборудование в порту”. Тушение возгорания на морском терминале продолжалось в течение дня силами 157 пожарных.

По данным других источников, горит Туапсинский нефтеперерабатывающий завод; местные жители вечером рассказали, что ощущается “специфичный запах”, а людей, живущих близ от нефтебазы, эвакуировали в одну из школ, пишет “Осторожно, новости”.

Тело 14-летней девочки, которую власти назвали погибшей, продолжают искать под завалами дома спустя почти сутки, сообщил сегодня Telegram-канал “База”.

“В момент удара в доме находились мать с ребенком. Женщине удалось выбежать, а девочка осталась внутри. Официально сообщается, что она погибла, однако спасатели и волонтеры продолжают разбирать разрушенные конструкции”, - говорится в публикации.

Разбором завалов занимаются сотрудники МЧС и волонтеры из числа жителей Туапсе. “По словам местных, диван, на котором спала девочка, обнаружили в 30 метрах от места взрыва”, - пишет Telegram-канал SHOT.