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19:08, 3 июня 2026

Бывший полицейский из Краснодара осужден по делу "Базы"

Александр Аблаев. Фото: суды общей юрисдикции Москвы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Савеловский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего начальника дежурной части МВД Краснодара Александра Аблаева по делу о получении взяток от журналистов интернет-издания "База".

Как писал "Кавказский узел", в середине апреля Савеловский суд Москвы продлил домашний арест бывшему полицейскому Александру Аблаеву, обвиняемому в получении взяток от журналистов "Базы" и превышении должностных полномочий.

Силовики 22 июля 2025 года пришли с обыском в офис Telegram-канала "База", главред Глеб Трифонов был доставлен на допрос, а позже арестован по делу о даче взятки группой лиц. Обыски по делу о передаче сотрудниками полиции информации для публикации в Telegram-канале прошли, в частности, в Краснодарском крае. На Кубани и еще в двух регионах России были задержаны полицейские за передачу информации сотрудникам "Базы".

По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части МВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест, сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Дела в отношении Селиванова и Ковалева переданы для рассмотрения в суды Белгорода и Красноярска.

Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания "База" Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его, как и Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест.

Судом Аблаев признан виновным в превышении должностных полномочий и в получении взятки .

"По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 670 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на срок 4 года, с лишением специального звания "майор полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Аблаев на заседании 26 мая частично признал вину, но был не согласен с квалификацией инкриминируемого ему деяния, сообщает проект "Слово о защите".

На одном из заседаний были зачитаны показания главного редактора "База" Глеба Трифонова, который подробно рассказал о схеме выплат.

Как следует из материалов дела, познакомил Трифонова с полицейским их общий знакомый - бывший продюсер телеграм-канала по имени Анастасия. Под этой должностью и именем, как установило следствие, скрывалась Анастасия Чумакова, нынешний главный редактор издания Astra. Именно через неё Трифонов вышел на контакт с Аблаевым, а также с другими фигурантами дела - полицейскими Александром Селивановым и Сергеем Ковалёвым.

Трифонов пояснил, что догадался о статусе Аблаева по характеру передаваемой информации. Полицейский соблюдал конспирацию: он не называл свою должность и предоставил для переводов реквизиты карты своей матери. Деньги в сумме от одной до десяти тысяч рублей Трифонов переводил самостоятельно или через сотрудников редакции примерно раз в полгода. Впоследствии он признал, что осознавал незаконность своих действий.  "В тот момент я не осознавал, что это дача взятки должностному лицу. В настоящее время осознал, что совершил преступление", - зявил он в суде.

Аналогичным образом Трифонов работал и с другими полицейскими. С Селивановым его познакомила всё та же Анастасия Чумакова. За деньги белгородский полицейский присылал сводки об обстрелах региона со стороны Украины, а также, по просьбе Трифонова, футбольные новости для его личного телеграм-канала.

Продюсер службы информации "База" Татьяна Лукьянова, которая также проходит обвиняемой по делу подтвердила, что по просьбе Трифонова делала денежные переводы полицейским. Ей были возмещены расходы. Кроме того, Лукьянова рассказала о московских полицейских, которым она платила за информацию о происшествиях. Деньги им также компенсировал Трифонов.

"Кавказский узел" также писал, что Центральный районный суд Сочи повторно вынес приговор трем бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков местного УВД. Кроме превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств, они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.

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Автор: Кавказский узел

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