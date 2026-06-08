"Гражданский договор" остается лидером после подсчета 16% бюллетеней

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После подсчета 16,05% бюллетеней на выборах в парламент Армении лидером остается правящая партия "Гражданский договор", однако ее показатели стали снижаться.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня в Армении проходило голосование на выборах в парламент, наблюдатели сообщили о нарушениях, в том числе они зафиксировали заполнение бюллетеня родственником избирателя и нарушения тайны голосования. По итогам обработки 1,33 процента бюллетеней лидером была правящая партия "Гражданский договор".

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала итоги выборов с 523 избирательных участков, обработав 16,05% бюллетеней, сообщает сегодня News.am.

Лидером по-прежнему остается правящая партия "Гражданский договор", однако ее показатели стали снижаться - теперь они набрала 119 958 голосов или 51,16%.

На втором месте блок партий "Сильная Армения", набравший 23,37% (54 549 голосов), на третьем - блок партий "Армения" с 9,68% (22 706 голосов), на четвертом - партия "Процветающая Армения" с 4,13% (9 688 голосов). Наконец пятое места заняла пока партия "Крылья единства" с 2,29% (5 360 голосов).

Члены правящей партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие, сообщила оппозиция. Наблюдатели сообщили о видеосъемке на участках, попытке повлиять на выбор во время голосования, умерших людях в списках избирателей. Также создавались сложности с допуском к участию в голосовании людей, не имеющих регистрации. МВД до окончания работы избирательных участков отчиталось о 29 зафиксированных нарушениях, в том числе попытках повторного голосования, омбудсмену поступило 59 обращений. Высокая явка на парламентских выборах в Армении стала следствием мобилизации общества и восприятия голосования как выбора дальнейшего пути страны, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

По данным опросов, которые проводились до дня выборов, правящий "Гражданский договор" сохраняет лидерство, но суммарный рейтинг оппозиционных сил выше, говорится в справке "Кавказского узла" "Предвыборные рейтинги партий Армении".

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