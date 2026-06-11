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Кавказский узел

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22:11, 11 июня 2026

Хуторяне в Анапе добились изменения границ кладбища

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Анапы Светлана Маслова ответила на протест жителей хутора Чекон, которые выступили против строительства нового кладбища. Глава города признала, что опасения людей справедливы.

Как писал "Кавказский узел", жители хутора Чекон записали видеообращение к главе Анапы Светлане Масловой, требуя не допустить организации нового кладбища на земле, подпочвенные воды которой питают их скважины питьевой водой.

На жалобу жителей хутора Чекон сегодня отреагировала Светлана Маслова в Telegram-канале.

"По вопросу кладбища в хуторе Чекон. Видела обращения жителей улицы Новой. Считаю, что опасения у людей справедливые. Информирую, что на участке, который вызвал обеспокоенность, захоронения производиться не будут", - говорится в сообщении чиновницы.
 
По словам Масловой, границы территории будут скорректированы и ограждение перенесут ближе к уже предусмотренной зоне захоронений. Участок, расположенный в непосредственной близости к воде и руслу реки, использоваться не будет.

"Кавказский узел" также писал, что сочинский казак Владимир Галка не смог через суд добиться возвращения в собственность изъятого властями земельного участка, который он обрабатывает 30 лет.

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Автор: Кавказский узел

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