Жители хутора в Анапе выступили против кладбища вблизи жилых домов

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Жители хутора Чекон записали видеообращение к главе Анапы, требуя не допустить организации нового кладбища на земле, подпочвенные воды которой питают их скважины питьевой водой.

Хуторяне, обратившиеся к Светлане Масловой, обеспокоены работами, которые начаты вблизи их домов на улице Новой. "На участке в районе устья реки, прямо в русле и в непосредственной близости от воды, началась разбивка территории под новое кладбище", - говорит одна из жительниц на видео.

Видеообращение опубликовал в Telegram-канале блогер Юрий Озаровский, чей канал насчитывает более 46 тысяч подписчиков. К 22.30 мск публикация набрала 150 просмотров.

По словам местных жителей, они категорически против решения разместить кладбище вблизи реки, которая служит источником воды и имеет "уникальную экосистему". Участники обращения настаивают, что захоронения рядом с водным объектом влекут прямой риск заражения почвы и грунтовых вод, что опасно и для природы, и для здоровья людей.

Жители подчеркнули, что участок, где ведутся работы, исторически является рекреационной зоной для всего хутора. С его превращением в кладбище наседенный пункт лишится зоны отдыха. Кроме того, хуторяне утверждают, что жилые дома находятся слишком близко к месту предполагаемых захоронений, что нарушает санитарные нормы и моральные права жителей.

"Это очень досадно. Наши окна будут смотреть на это кладбище. У меня во дворе скважина, которой пользуютсь не только я, но и мои дети. Подпочвенные воды буду нести трупную палочку в нашу скважину. Спасите нас и помогите нам!. На улице Школьной выделено три гектара земли, почему все уперлись в этот наш несчастный кусочек земли?" - пожаловалась другая жительница.

Люди потребовали взять вопрос на контроль, приостановить работы под разбивку кладбища и организовать совещание с их участием, чтобы найти альтернативный земельный участок. "Надеемся на ваше понимание и справедливое решение", - резюмировали они.

К 22.45 мск ни глава Анапы Светлана Маслова, ни администрация города не комментировали жалобу жителей Чекон.

"Кавказский узел" также писал, что сочинский казак Владимир Галка не смог через суд добиться возвращения в собственность изъятого властями земельного участка, который он обрабатывает 30 лет.