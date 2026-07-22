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07:31, 22 июля 2026

Житель Новороссийска задержан за комментарии в телеграм-канале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали жителя Новороссийска, чьи комментарии в телеграм-канале признаны оправдывающими террористическую деятельность.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов. 

Сотрудники ФСБ задержали 29-летнего жителя Новороссийска, обвиняемого в публичном оправдании террористической деятельности, пишет 22 июля "Коммерсант".

По данным следствия, задержанный является сторонников Украины, он размещал в телеграм-канале комментарии с оправданием ракетных ударов ВСУ по территории Курской области. Имеется заключение эксперта, согласно которому его публикации содержат оправдание террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206.2 УК РФ, задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июня на рассмотрение суда поступило дело жителя Новороссийска, обвиненного в оправдании терроризма из-за комментариев в мессенджере. 

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Автор: "Кавказский узел"

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