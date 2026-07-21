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02:52, 21 июля 2026

Власти уточнили число поврежденных после атаки БПЛА домов в Ейске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки беспилотников в Ейске получили повреждения дома по восьми адресам, в том числе квартиры в многоэтажном доме.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь с 19 на 20 июля в Ейске при падении обломков БПЛА получила ранения местная жительница. В семи домах повреждено остекление. Позднее власти отчитались, что число пострадавших увеличилось до трех.

Власти города Ейска вечером 20 июля отчитались о последствиях атаки БПЛА. По уточненным данным, повреждения после атаки зафиксированы по восьми адресам, в том числе в квартире многоэтажного дома, пишет "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

По данным оперштаба, по восьми адресам повреждены кровли, внутренняя отделка и остекление. Еще в трех случаях обломки беспилотника упали на территории домовладений. Уточняется, что комиссия по обследованию поврежденных домов и оценке имущества продолжает работу.

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Автор: "Кавказский узел"

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