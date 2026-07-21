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04:50, 21 июля 2026

Суд отказался признать мнимыми контракты на утилизацию загрязненного мазутом песка в Анапе

Засыпка пляжа песком в Анапе. 20 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16082

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компания-владелец одного из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, пыталась через суд доказать мнимый характер сделок по утилизации загрязненного нефтепродуктами песка, заключенных между властями Анапы и компанией "Биопотенциал".

Как писал "Кавказский узел", 89 пляжей Анапы уже открыты, еще 12 проходят экспертизу. Песок, которым засыпали пляжи, утрамбовался и малопригоден для отдыха, указали пользователи соцсети. Другие комментаторы выразили надежду, что привозной песок постепенно унесет море. 

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Арбитражный суд Краснодарского края отказал ЗАО "Волгатранснефть" - владельцу одного из танкеров, затонувших в Керченском проливе в декабре 2024 года - в иске о признании недействительными пяти муниципальных контрактов, которые заключила администрация города Анапы с компанией "Биопотенциал", пишет 20 июля "Утренний юг".

Контракты на общую сумму 270 миллионов рублей были заключены на выполнение работ по обезвреживанию и утилизации песка, загрязненного нефтепродуктами. Истец считает, что у подрядчика не было необходимых мощностей для переработки более чем 16,6 миллиона тонн загрязненного песка, а сделки носили мнимый характер.

Суд отказал "Волгатранснефти" в удовлетворении ходатайство об истребовании дополнительных документов и привлечении в качестве третьего лица страховой компании. Кроме того, суд пришел к выводу, что контракты исполнены в полном объеме, что подтверждается подписанными сторонами актами приема-передачи отходов и другими документами, которые были оформлены без замечаний.

Кроме того, суд счел, что истец не предоставил доказательств злоупотребления правом, нарушения публичных интересов или несоблюдения законодательства при заключении соглашения, следовательно, оснований для признания контрактов недействительными нет.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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