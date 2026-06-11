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09:00, 11 июня 2026

Пожары произошли в двух квартирах жителей Краснодара после атаки дронов

Пожар в доме. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти также отчитались о потушенном пожаре на нефтеперерабатывающм заводе в поселке Афипский.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в Краснодаре обломки БПЛА попали в многоэтажный дом, травмированы двое жильцов. Еще один человек пострадал в Северском районе края. Также в ходе атаки на Северский район Кубани загорелась территория нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский.

Пожар произошел в двух квартирах в Краснодаре в результате атаки ВСУ при помощи БПЛА. "Последствия атаки БПЛА в Краснодаре, возгорание произошло в 2 квартирах", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.

Также поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла, отмечено в сообщении. 

Потушен пожар на Афипском НПЗ

Пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае, возникший из-за падения обломков БПЛА, потушен. "Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники", - говорится в сообщении оперативного штаба региона. 

Жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы, регулярно страдают от атак дронов. Один из недавних пожаров, вызванных налетом БПЛА, произошел на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в середине марта. Месяцем ранее, 17 февраля, после атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.

Отметим, что Минобороны подтвердило, что в небе над Кубанью были сбиты дроны. С 20 мск 10 июня по 07 мск 11 июня были перехвачены 330 беспилотных летательных аппаратов самолетного, некоторые из них над территорией Краснодарского края, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. 

Напомним, что в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

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