Артур Осипян освобожден под подписку о невыезде в Армении
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Карабахский активист Артур Осипян после выхода из-под стражи анонсировал судебный иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как писал "Кавказский узел", 10 июня прокурор принял решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении беженца из Нагорного Карабаха Артура Осипяна, задержанного после спора с премьер-министром Николом Пашиняном в ходе агиткампании партии "Гражданский договор".
22 мая стало известно, что арестованный в Ереване карабахский активист Артур Осипян объявил голодовку, требуя от Никола Пашиняна извинений. Преследование Осипяна политически мотивированно, так как он не нарушал закон, уверены наблюдатели. 25 мая активисты в Ереване вышли к зданию правительства Армении с требованием освободить Осипяна.
Карабахский политик Артур Осипян отпущен на свободу под поручительство и подписку о невыезде, однако он все еще не принял окончательного решения о прекращении голодовки, которую проводил 23-й день с момента задержания, цитирует слова адвоката Давида Ованнисяна «Арминфо».
"Он очень истощен и сильно потерял в весе. Должен пройти ряд медицинских обследований", — сказал Ованнисян. По его словам, о дальнейших шагах Осипяна станет известно позднее, когда он решит их с командой адвокатов.
Сам Артур Осипян анонсировал судебный иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Те вопросы и факты, которые я озвучил Пашиняну, абсолютно неопровержимы, и когда дошло до дела, он просто вышел из себя из-за отсутствия аргументов», - в беседе с журналистами у здания уголовно-исполнительного учреждения 10 июня заявил Осипян.
Премьер-министр Никол Пашинян на встречах с избирателями в ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха допустил оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а Артура Осипяна задержали. Он был обвинен в хулиганстве, призывах к насилию и воспрепятствовании агитационной кампании. 20 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца.
Осипян отметил, что поднял в разговоре с премьер-министром острые темы, касающиеся кулуарных переговоров по Карабаху, коррупции и согласия властей на зеркальное возвращение азербайджанских беженцев, в ответ на что Пашинян обвинил его в распространении «вражеских тезисов» и связях с бывшими чиновниками. Осипян подчеркнул, что намерен вместе с юристами подать на Никола Пашиняна в суд за клевету и заставить его публично опровергнуть свои заявления, сообщает News.am.
Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.
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