×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:07, 11 июня 2026

Артур Осипян освобожден под подписку о невыезде в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карабахский активист Артур Осипян после выхода из-под стражи анонсировал судебный иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел",  10 июня прокурор принял решение об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении беженца из Нагорного Карабаха Артура Осипяна, задержанного после спора с премьер-министром Николом Пашиняном в ходе агиткампании партии "Гражданский договор".

22 мая стало известно, что арестованный в Ереване карабахский активист Артур Осипян объявил голодовку, требуя от Никола Пашиняна извинений. Преследование Осипяна политически мотивированно, так как он не нарушал закон, уверены наблюдатели. 25 мая активисты в Ереване вышли к зданию правительства Армении с требованием освободить Осипяна. 

Карабахский политик Артур Осипян отпущен на свободу под поручительство и подписку о невыезде, однако он все еще не принял окончательного решения о прекращении голодовки, которую проводил 23-й день с момента задержания, цитирует слова адвоката Давида Ованнисяна «Арминфо».

"Он очень истощен и сильно потерял в весе. Должен пройти ряд медицинских обследований", — сказал Ованнисян. По его словам, о дальнейших шагах Осипяна станет известно позднее, когда он решит их с командой адвокатов.

Сам Артур Осипян анонсировал судебный иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Те вопросы и факты, которые я озвучил Пашиняну, абсолютно неопровержимы, и когда дошло до дела, он просто вышел из себя из-за отсутствия аргументов», - в беседе с журналистами у здания уголовно-исполнительного учреждения 10 июня заявил Осипян. 

Премьер-министр Никол Пашинян на встречах с избирателями в ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха допустил оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а Артура Осипяна задержали. Он был обвинен в хулиганстве, призывах к насилию и воспрепятствовании агитационной кампании. 20 мая суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Осипян отметил, что поднял в разговоре с премьер-министром острые темы, касающиеся кулуарных переговоров по Карабаху, коррупции и согласия властей на зеркальное возвращение азербайджанских беженцев, в ответ на что Пашинян обвинил его в распространении «вражеских тезисов» и связях с бывшими чиновниками. Осипян подчеркнул, что намерен вместе с юристами подать на Никола Пашиняна в суд за клевету и заставить его публично опровергнуть свои заявления, сообщает News.am.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:17, 11 июня 2026
Боец из Ставропольского края убит на границе в Белгородской области
23:14, 10 июня 2026
Более 14% заявителей получили выплаты после наводнения в Дагестане
22:01, 10 июня 2026
Продлен арест бывшего замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко
20:31, 10 июня 2026
Семнадцать человек осуждены в Кабардино-Балкарии по делу о "шариатском патруле"
18:10, 10 июня 2026
Три бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
14:42, 10 июня 2026
1
 Десять жителей Кабардино-Балкарии задержаны за экстремизм
Все события дня
Новости
22:43, 10 июня 2026
Пересчет пополнил число зафиксированных голосов за "Процветающую Армению"
Артур Осипян. Фото: https://hetq.am/ru/article/181904
19:41, 10 июня 2026
Прокуратура Армении отменила решение об аресте Артура Осипяна
Арсен Маркарян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:36, 10 июня 2026
Апелляционный суд отказался смягчить наказание блогеру Арсену Маркаряну
На избирательном участке в Армении. 7 июня 2026 г. Скриншот видео телеканал "Россия"
14:43, 10 июня 2026
Блок "Сильная Армения" потребовал аннулировать итоги выборов на одном участке
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:17, 10 июня 2026
Аналитики назвали причины электорального провала армянской оппозиции
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
11:20, 9 июня 2026
Кочарян Роберт
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Вадим Харченко*. Скриншот видео "Личное мнение" / YouTube.com
11 июня 2026, 05:10
Близкие Вадима Харченко* заявили об отказе ему в медпомощи

Анастасия Шевченко. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=-0LqBSKalis
10 июня 2026, 17:35
Ростовская активистка Анастасия Шевченко* осуждена за сборы для полка "Азов"**

На избирательном участке в Армении. 7 июня 2026 г. Скриншот видео телеканал "Россия"
10 июня 2026, 14:43
Блок "Сильная Армения" потребовал аннулировать итоги выборов на одном участке

Пожар на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Фото: МЧС России
10 июня 2026, 13:45
Названа причина пожара на газопроводе Моздок-Казимагомед

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше