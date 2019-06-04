Снят арест с храма староверов в Сочи

04 июня 2019, 09:17

Со строящегося здания храма староверов в Имеретинской низменности снят арест. Власти должны поддержать старообрядцев, а не мешать им, считают местные жители.

К ак писал "Кавказский узел", староверы заявили об аресте храма в Сочи. Прихожанам запрещено заходить в старообрядческий храм Успения Богородицы в Сочи, а в суде лежит иск местной администрации о сносе здания, сообщил 1 июня постоянный член комиссии приходов старообрядцев в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов. Мэрия опровергла сведения о сносе культового сооружения.

"3 июня арест на строящееся здание храма Староверов в Имеретинской низменности на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0402041:283 снят. Однако мы не считаем, что дело закончено, и нас оставили в покое", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общины Древлеправославной церкви Сочи, настоятель храма, иерей Артемий Ефимов.

По его мнению, снятие ареста связано с его выступлением на канале "Староверы Онлайн" в Youtube. Ролик с его выступлением на 8.20 мск 4 июня набрал 6 950 просмотров.

Храм староверы возводили на пожертвования прихожан почти 10 лет, сообщил Артемий Ефимов.

"Строили по договоренности с самыми высокими властями, которые обещали нам, что за то, что нас выселяют с наших земель, нам построят храм. Наш храм был сожжен коммунистами в прошлом веке. Теперь история повторяется. Нас опять хотят лишить святого места. После олимпиады обещанный нам храм, власти, конечно же, так и не построили. Мы возводили его своими силами. В городе более полутысячи староверов. Они приходят на богослужения постоянно. Число прихожан может за один раз доходить до 200 человек. Храм востребован и у молодых, и у пожилых староверов. Но когда храм находится уже на своей завершающей стадии, то оказалось, что мы помешали частному предприятию "Сириус" для особо одаренных детей, который расположен через дорогу от нас", - рассказал Артемий Ефимов.

Обещанные ранее договоренности со староверами не исполняются властями, добавил он. Это также касается кладбища староверов, оказавшегося в эпицентре олимпийского строительства, которое до сих пор находится под угрозой превращения в городское кладбище, так как хоронить людей, которые купили в Сочи коммерческое жилье, негде.

Администрация Сочи приняла 10 августа 2017 года постановление "Об утверждении перечня муниципальных кладбищ, на территории которых предоставляются места для родовых захоронений". Согласно этому постановлению, часть сельских кладбищ в черте Сочи получили статус городских. Решение мэрии вызвало недовольство общины староверов.

Существование проблемы для христиан-староверов с храмом и кладбищем, и неисполнение властями своих обязательств перед староверами, уступившими освоенные ими в Имеретинской долине земли, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" председатель общины староверов в Сочи Дмитрий Дрофичев и председатель ТОС "Псоу" Наталья Калиновская.

"Храм и кладбище - это святые места для староверов. Нам всем очень неприятно, что на нас подобным образом оказывается давление, и люди не могут спокойно жить на своей земле", - отметил Дмитрий Дрофичев.

"Власти должны сдержать свое слово перед общинной староверов, данное перед олимпиадой: сохранить кладбище и построить храм", - считает Наталья Калиновская.

Вместо поддержки власти ставят старообрядцам палки в колеса, считает жительница Имеретинской низменности Ольга Сокольская.

"Видела, как приставы вешали на заборе церкви свои бумажки, опечатывая вход в строящийся храм. Я часто заходила в храм, который был временный и небольшой. Там всегда уютно. Сами староверы очень вежливые и воспитанные люди, на долю которых выпало много испытаний. Я полностью на их стороне. Строящийся храм очень красивый, и он будет только украшением для Имеретинской низменности и историческим культовым местом", - сказала Ольга Сокольская корреспонденту "Кавказского узла".

В службе судебных приставов Адлера корреспонденту "Кавказского узла" пояснили, что с храма снят арест, и что он накладывался как запрет на дальнейшее строительство, которое ведется без разрешительных документов.

"Инициатором наложения ареста выступил образовательный фонд "Талант и успех", - сообщила специалист службы судебных приставов, но при этом не уточнила, на каком основании был наложен арест и почему он был снят.

Решениями судов, вынесенными в пользу культового учреждения, были узаконены три этажа здания церкви. Однако продолжение строительства церкви, при котором здание стали строить еще выше, вызвало проблему, сообщили в мэрии.

"О сносе всего храма речь не идет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель правового управления мэрии.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак 3 апреля 2019 года обратился с требованием к губернатору Вениамину Кондратьеву и главе города Сочи Анатолию Пахомову до 20 мая обеспечить исполнение поручения правительства Российской Федерации от 10 апреля 2018 года № ДК-П9-2071.

"Обеспечить принятие исчерпывающих мер по приведению параметров объекта капитального строительства (храма староверов, - Прим. "Кавказского узла") в соответствие с установленными параметрами застройки территории либо его сносу до 20 мая 2019 года", - говорится в документе, имеющимся в распоряжении "Кавказского узла".

Дмитрий Козак также потребовал от руководителей Сочи и края доложить о результатах принятых мер в правительство Российской Федерации.

Поводом для этого требования послужило обращение к Козаку, Кондратьеву и Пахомову руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой (фонд построил образовательный центр для одаренных детей "Сириус" - Прим. "Кавказского узла") с просьбой "взять ситуацию под контроль".

Храм староверов возводится без соответствующего разрешения на строительство и с превышением разрешенной высотности, говорится в обращении Шмелевой. Возводимое строение было зарегистрировано на основании решений Адлерского районного суда города Сочи как одноэтажное (решение №2-345/2016 от 14.03.2016 года), а затем как трехэтажное (решение №2-973/18 от 19.03.2018 года) при поддержке исковых требований администрацией Сочи.

"В нарушение решения суда застройщик в 2018 году построил четвертый этаж, а с 17 марта 2019 года начал возведение пятого этажа церкви. В настоящее время высота здания достигла 15 метров. С учетом планируемого возведения купола церкви высотой до 13 метров, общая высота здания может составить до 30 метров", - написала руководитель фонда Елена Шмелева.

Храм уже не опечатан, он находится в стадии строительства без отделки за строительным забором. Все богослужения проходят в небольшом временном храме, который стоит рядом и является действующим, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.