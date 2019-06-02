Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Сочи Артемий Ефимов. Скриншот с видео Староверы Онлайн https://www.youtube.com/watch?v=wzXN0CgB5WY

02 июня 2019, 11:04

Староверы пожаловались на арест храма в Сочи

Прихожанам запрещено заходить в старообрядческий храм Успения Богородицы в Сочи, а в суде лежит иск местной администрации о сносе здания, сообщил 1 июня постоянный член комиссии приходов старообрядцев в составе Московского патриархата Леонид Севастьянов. Мэрия опровергла сведения о сносе культового сооружения.

Леонид Севастьянов рассказал, что старообрядческая церковь Успения Богородицы в Имеретинской долине была построена без разрешения, после того, как прихожане лишились храма в период подготовки к Олимпиаде. Власти обещали выдать разрешение на новый храм, но так и не сделали этого, сказал Севастьянов.

По его словам, теперь церковь под арестом, заходить на ее территорию верующим запретили, а в суде лежит иск местной администрации о сносе здания. Община христиан-староверов в Нижнеимеретинской низменности близ Сочи была основана более века назад, она насчитывает сотни человек, сообщило "Эхо Москвы" 1 июня.

Об аресте храма сообщил также настоятель иерей Артемий Ефимов, написала "Новая Кубань".

Администрация Сочи в свою очередь опровергла планы снести старообрядческий храм. "Никаких сносов культовых сооружений на территории Имеретинки, равно как и в Сочи в целом, не планируется", - цитирует представителя администрации "Интерфакс".

В мэрии также отметили, что информации об аресте храма им не поступало.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2017 года староверы из Имеретинской низменности обращались в мэрию Сочи с просьбой вернуть их общине кладбище в районе Олимпийского парка, которое было переведено в разряд городских. В ноябре того же года на старообрядческом кладбище были разгромлены 11 могил. Городские власти пообещали помочь восстановить их.

Примечание:

"Новороссийские баптисты пожаловались на гонения со стороны местных чиновников", "Мусульмане рассказали о проблеме возвращения исторических мечетей общинам на Кубани и в Адыгее", "Оштрафованные на Кубани мормоны депортированы из России".

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