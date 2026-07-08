Пользователи Telegram посетовали на отсутствие действий по очистке пляжей Анапы от водорослей
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Часть пляжей Анапы покрылись водорослями, но никто не предпринимает действий по очистке берега, указали комментаторы в Telegram.
Как писал "Кавказский узел", туристы, отдыхающие в Анапе, посетовали, что море покрылось водорослями на много метров, превратившись, по сути, в болото. Другие комментаторы парируют, что такая картина наблюдается здесь ежегодно. На Центральном пляже Анапы, чтобы попасть в море, необходимо преодолеть несколько метров водорослей. Комментаторы спросили власти о сроках очистки берега.
26 июня власти рапортовали об открытии 72 пляжей в Анапе, но умолчали о работах по откачке мазута с затонувших танкеров.
Блогер Юрий Озаровский опубликовал видео, на котором берег и вход в море покрыты лоем воодорослей.
"Пляжи в Анапе сегодня зазеленели... Как вам? При этом в Витязево сегодня купались в кристальном море", написал вечером 7 июля в своем Telegram-канале анапский блогер Юрий Озаровский.
Это сообщение набрало 7 комментариев.
"Очень хочется, чтоб убрали все это возле отеля. Невозможно купаться", - написала Алена.
"Увы, в Анапе нужно просто смириться с ними и всё. Или выбирать другое место. Никто не убирает и не уберет.
Ждать, когда море промоет само. Может, завтра, чисто уже будет, а может такая и неделю, и две простоять и больше. Тут лотерея", - прокомментировала Юлия И.
Сегодня он опубликовал видео пляжа у "Гранд отеля".
"Район "Гранд отеля", пляж. К сожалению, водоросли", - написал блогер.
"Народ давно хихикает: самый дорогой отель и самый плохой пляж", - отметил GM.
"Там всегда так. Мне интересно, почему? Может быть такое, что по дну вывод какой-то? Труба? Стоки, слив, канализация и тд?"- спросила Юлия И.
"Такой природный ландшафт берега в этом месте. <...> Рельеф берега. Глубина. Застаивается вода, мель.
Тепло. Хорошая среда для размножения организмов, в том числе водорослей", - указал ее собеседник.
Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".
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