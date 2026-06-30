Покрытое водорослями море на пляже в Анапе озадачило туристов

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Туристы, отдыхающие в Анапе, посетовали, что море покрылось водорослями на много метров, превратившись, по сути, в болото. Другие комментаторы парируют, что такая картина наблюдается здесь ежегодно.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня власти рапортовали об открытии 72 пляжей в Анапе, но умолчали о работах по откачке мазута с затонувших танкеров.

Отдыхающие в Анапе туристы пожаловались на то, что на местных пляжах всю береговую линию покрыли водоросли, превратив море в болото, пишет 29 июня телеграм-канал Shot.

По данным отдыхающих, водорослями вода покрыта на несколько десятков метров от берега, лишь потом начинается чистая вода. Впрочем, сами туристов это не смущает, они плавают среди водорослей, утверждая, что такие "ванны" полезны для здоровья.

Shot также особо отметил, что "нефтепродуктов в море нет, пляжи чистят, досыпают песок".

Публикация набрала по данным на 05.00 мск сегодня, 30 июня 187 комментариев. Многие комментаторы отметили, что аналогичная картина наблюдается в Анапе каждый год. "Да там такое каждый год", - отметила Анастасия С. "Хм, так это в Анапе всегда так было", - пишет stacy. "Каждый год в определенный период водоросли выбрасывает на берег в Анапе", - подтверждает Muskool. "Да на городском пляже там всегда так было", - уточняет Александр.

"Это ежегодное цветение, что можно сделать, если там слабое течение? Лежите и не гундите", - разъяснила Alя. "Вроде не так жарко в тех краях. Что зацвело-то? Или баланс в воде нарушился", - недоумевает Igor Ganusovskii. "Там всегда водоросли, после шторма особенно, приносит к берегу. Но, елки, пройти подальше к Джемете, к Витязево по косе - религия не позволяет? Там чистейшая вода! Есть места где галька, там вообще всегда чисто. Нравится купаться с водорослями и мусором на центральном пляже, лень прогуляться вдоль моря - кто ж им доХтор", - разъясняет ситуацию VeronLune. "Камка всегда к берегу прибивается в теплое время. К августу она пройдет", - дополнила Олеся Шишкина.

"В Анапе (как и в других прибрежных городах Краснодарского края) очистные сооружения были построены довольно давно и не всегда справляются с возросшей нагрузкой - особенно в пик туристического сезона. Из-за этого периодически возникают случаи, когда в море попадает недостаточно очищенный сток. Это становится причиной неприятных запахов у берега, а также провоцирует интенсивное цветение водорослей (той самой «камки»), что беспокоит иногда и местных, и туристов", - оценивает ситуацию Прокофий.

"Болото за бешеные деньги!" - возмущен Алексей Владимирович. "И в Джемете, и в Витязево, даже до Бугазской косы эта дрянь добирается. И не только в июне. В июле и августе бывает. Помойка", - недоволен ТК-208. "Анапа всегда была и останется болотом", - критикует курорт D. "Однажды, заплатив круглую сумму за отдых, попала в это болото. Никогда больше не ездим в Витязево, именно там такая запруда и тина, в других, соседних населённых пунктах такого не наблюдала", - прокомментировала ситуацию Евгения.

"Эти водоросли море течением само относит на глубину, где оно и лежит сотни тысяч лет, вырабатывая сероводород, именно благодаря ему во время шторма море приобретает такой темный оттенок, вследствие чего и получило название Чёрное море", - разъясняет ilya_74.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".