Эколог продемонстрировал масштабы загрязнения берега в Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ликвидаторы разлива нефти в Туапсе вычерпывают ведрами густой мазут, попавший в Черное море после прорыва боновых заграждений. Власти Кубани ранее объяснили утечку проливными дождями, не упоминая о прорыве.

Как писал "Кавказский узел", после атаки беспилотников в ночь на 20 апреля в нефтяном терминале в порту Туапсе возник пожар. Вечером 20 апреля местные жители сообщили, что в городе "прошел нефтяной дождь". Экологи предупредили, что "нефтяной дождь" и дым от пожара на нефтебазе представляют опасность для здоровья, сами жители Туапсе назвали обстановку в городе экологической катастрофой. Горожане опасаются новых атак и считают горящий нефтяной терминал источником экологической угрозы. 23 апреля власти отчитались о локализации пожара, а жители Туапсе призвали закрыть школы. Днем 24 апреля губернатор Краснодарского края Веньямин Кондратьев заявил, что пожар в порту полностью потушен.

22 апреля власти признали, что в приближенных к морскому терминалу районах (Грознефть, Сортировка и Звездный, а также часть Центрального района) зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Такие данные показали результаты замеров, сделанных вечером 21 апреля, а 22 апреля замеры воздуха не проводились из-за дождя. "Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания", - заявил оперштаб Кубани. Экокатастрофа в Туапсе стала поводом для дискуссии пользователей соцсети, при этом туапсинцы посчитали, что в соцсетях ситуация с пожаром в порту и разливом нефти освещается объективнее.

Участники ликвидации разлива нефтепродуктов в Туапсе планируют продолжать работы по сбору мазута с береговой линии ночью, так как в море попало большое количество нефтепродуктов, сообщил в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян.

В течение дня работу осложняли шторм и ветер с сильными порывами. Жители Туапсе высказывали опасения, что боновые ограждения, установленные на реке Туапсе для защиты от разлива акватории моря, могут порваться. По словам Каваносяна, опасения оправдались. “Порвало один боновый каскад и достаточно много нефтепродуктов ушло в море, сообщил один из участников ликвидации”, - написал он.

Эколог обратил внимание, что власти объяснили перелив нефтепродуктов в море через установленные боны проливными дождями и подъемом уровня воды в реке. “Сколько и чего утекло - официально никто не говорит”, - заметил он.

Местные активисты днем вызвали полицию с требованием расследовать кто допустил разлив нефтепродуктов в реку и море, а также установить ущерб. На одном из опубликованных видео видна загрязненная береговая линия: у кромки воды виден толстый слой мазута. Активисты также заметили, что ликвидаторы аварии, собирающие мазут, работают без респираторов.

“Фракция густая, толщина около 30 см. Вычерпывать их приходится буквально ведрами (...) Работать собираются и ночью”, - прокомментировал ситуацию Каваносян.

Пользователи соцсети раскритиковали условия труда спасателей

Работы по ликвидации разлива нефти в Туапсе координирует замглавы Краснодарского края Дмитрий Маслов, который 24 апреля прибыл в город по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. После осмотра хода работ Маслов поручил обеспечить задействованных специалистов “всем необходимым, в том числе горячим питанием”, отчитался Оперштаб Кубани.

“Стесняюсь спросить, а без поручения Маслова эта мысль в голову вообще не приходила?” - поинтересовался участник сообщества “Мой Туапсе” Victor.

В сообществе также опубликован пост пользователя, знакомом с работой спасательного формирования по устранению нефтеразлива. По его словам, ликвидаторам приходится работать в сложных условиях.

“Старое оборудование, которое давно нужно списать по истечению срока службы, спасательные формирования по 3-4 человека, вместо шести, в части нет даже душа и горячей воды. За этим всем можете сами наблюдать, приехав к городскому пляжу, место напротив детского парка, - как 3-4 спасателя черпают ведрами нефтепродукты”, - говорится в публикации.

Критические последствия для флоры и фауны

От последствий разливов и горения нефти сильно страдает животный мир, в первую очередь птицы, отметил российский ученый, говоривший с "Кавказским узлом" на условиях анонимности.

“Птицы - это отдельная категория, они входят в число наиболее уязвимых и наиболее пострадавших от нефтяных загрязнений любых животных. Даже несколько капель нефти на оперении нарушают воду- и теплоизоляцию птицы, что ведет к переохлаждению и гибели. Загрязнение, например, кончиков крыльев или хвоста увеличивает энергозатраты птицы на полет примерно на 22%, а загрязнение боков, живота – на 45%. Кроме того, при чистке оперений, очевидно, птица заглатывает нефтепродукты, что вызывает внутренние поражения и часто гибель. Также присутствуют и долгосрочные последствия – снижение репродуктивного успеха, утрата мест гнездования, изменение маршрут миграции. То есть, популяция от этого сильно страдает”, - пояснил ученый.

Для почвы и растений угрозу несет повышенная кислотность загрязненных осадков. “Эти осадки закисляют почву, местами довольно сильно. Они снижают доступность кальция и магния, в первую очередь, и одновременно повышают растворимость токсичных металлов, ртути, алюминия и прочих. Разрушаются почвенные микроорганизмы, в первую очередь ответственные за разложение органики и вообще круговорот питательных веществ в почве. Для растений это в первую очередь снижение фотосинтеза, здесь наиболее уязвимы пшеница, кукуруза и соя, для Краснодарского края это все актуально. Ну и, проникая в грунтовые воды, вот эти осадки углеводороды в осадках загрязняют, в принципе, сельскохозяйственные культуры, очень многие”, - объяснил эксперт.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. В 2025 году в Анапу на фоне разлива мазута приехало на 60% меньше туристов, чем в 2024 году, при этом вырос спрос на другие курорты Краснодарского края и Дагестан. Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели были вынуждены делать существенные скидки. Анапские санатории и детские лагеря из-за рекордного падения выручки оказались на грани закрытия.