Возвращено полиции дело нальчанина о дискредитации армии

28 апреля 2024, 19:07

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Суд отказался рассматривать дело жителя Нальчика Ибрагима Малышева, потребовав от полиции устранить нарушения в протоколе о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики обвинили жителя Нальчика Ибрагима Малышева в дискредитации армии из-за его пацифистских публикаций в чате WhatsApp*, но суд вернул дело в полицию для исправления ошибок, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Ибрагим Малышев был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте Нальчикского горсуда.

Карточка дела обновлена сегодня, в ней опубликован текст судебного определения. Согласно документу, судья указал, что в протоколе "не указано событие административного правонарушение с описанием признака публичности, являющегося одним из обязательных обстоятельств, подлежащих установлению".

"То есть не указано, в каком групповом чате мессенджера WhatsApp, с каким количеством участников, размещена информация Малышевым И.А. Кроме этого, в представленных материалах отсутствует акт осмотра данного интернет ресурса, копия документа, удостоверяющего личность Малышева И.А., – приложенная ксерокопия не является читаемой", – говорится в тексте определения.

Суд постановил вернуть в полицию Нальчика протокол и приложенные к нему материалы "для устранения недостатков".

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