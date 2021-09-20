На избирательном участке во Владикавказе. 19 сентября 2021 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

20 сентября 2021, 16:50

Избирком Северной Осетии отчитался о победе на выборах "Единой России"

В Северной Осетии "Единая Россия", по предварительным данным, получила более 71% голосов, а кандидат в депутаты Госдумы от партии власти Артур Таймазов - свыше 76%, сообщила сегодня глава Центризбиркома республики.

Как писал "Кавказский узел", на избирательных участках во Владикавказе были зафиксированы попытки голосования посторонних людей и выдача необоснованно большого количества бюллетеней для выездного голосования, сообщили 19 сентября наблюдатели от оппозиционных партий. По данным ЦИК России, по сравнению с выборами 2016 года явка в Северной Осетии выросла на 27,71%.

Согласно предварительным итогам голосования по выборам Госдумы Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу явка в Северной Осетии составила 86,61%. В выборах участвовали 14 политических партий. Явным лидером, по информации ЦИК республики, стала "Единая Россия", набравшая 71,12% или 320 410 тысяч голосов избирателей. Второе место у КПРФ - 11,49% (51 782), третье - у партии "Справедливая Россия - за правду" - 10,54% (47 507), четвертое место заняла ЛДПР - 1,43% (6430), заявила сегодня журналистам на брифинге глава ЦИК Северной Осетии Жанна Моргоева.

Явка по одномандатному избирательному округу №25 составила 86,27%. На пост депутата Госдумы претендовали семь кандидатов. Лидером по предварительным итогам голосования стал представитель "Единой России" Артур Таймазов, набравший 76,01% (340 844 голосов), второе место занял представитель ЛДПР Сослан Бестаев, набрав 5,51% (24 725), третье место у "справедливоросса" Сослана Дидарова - 5,33% (23 915). Четвертое место занял представитель КПРФ Алан Макаев - 3,95% (17 733), пятое место - у представителя "Родины" Казбека Золоева - 3,21% (14 396), шестое - у представителя "Коммунистов России" Нугзара Мусульбеса - 2,46% (11 039). Меньше всего голосов избирателей получил представитель партии "Зеленые" Тамерлан Бигаев - 1,72% (7692), проинформировала глава республиканской ЦИК.

Новости о выборах в Северной Осетии и других регионах СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

Примечание:

"Наблюдатели отчитались о спокойном ходе голосования во Владикавказе", "Избирком Северной Осетии назвал фейком жалобу о нарушениях на выборах", "Пожилые владикавказцы массово подали заявки о голосовании на дому".

Автор: Эмма Марзоева источник: корреспондент "Кавказского узла"

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