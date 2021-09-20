Данные избиркома о явке указали на снижение интереса к выборам в четырех регионах СКФО

20 сентября 2021, 11:39

В Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии наблюдается снижение интереса избирателей к выборам в Госдуму, об этом свидетельствуют предварительные данные по явке избирателей в сравнении с избирательной кампанией 2016 года. По сравнению с выборами 2016 года, показатели по явке увеличились в Ингушетии, Ставропольском крае и Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", с 17 по 19 сентября в регионах СКФО прошли выборы депутатов регионального парламента, глав регионов и выборы депутатов Госдумы. В ряде регионов СКФО на выборах были зафиксированы нарушения. Так в Дагестане наблюдатели указали на расхождение данных регионального Избиркома о явке с их оценкой. В Ингушетии были зафиксированы проблемы с видеонаблюдением на избирательных участках, а жители Чечни указали на привлечение бюджетников к агитации за голосование.

По данным избиркома Чечни на 18.00 мск 19 сентября явка в регионе составила 93,37%. Избирком Дагестана отчитался о 76-процентной явке на 18.00 мск. В Карачаево-Черкесии к 15.00 мск 19 сентября явка составила 78,51%, в Северной Осетии – 78,17%, в Кабардино-Балкарии 77,86%, в Ингушетии – 70,59%, в Ставропольском крае – 54,53%, привел вечером 19 сентября "Интерфакс" данные ЦИК России.

В сравнении с явкой на выборах в Госудуму в 2016 году, интерес избирателей к выборам снизился в Чечне, где по итогам прошлых выборов явка составила 96,29%. Таким образом, в 2021 году в Чечне явка избирателей составила на 9,92 процентных пункта меньше, чем в 2016 году, следует из данных на сайте ЦИК России.

Также снижение числа проголосовавших зафиксировано в Карачаево-Черкесии – в 2016 году в этом регионе явка составила на 93,32% (на 14,81 п.п. меньше в сравнении с 2016 года). Еще один регион, в котором снизился интерес избирателей к выборам – Дагестан. В 2016 году в Дагестане явка составила 88,1% – меньше на 12,1 п.п. Снижение числа проголосовавших также наблюдается в Кабардино-Балкарии – в 2016 году явка избирателей в этом регионе составила 90.11% (меньше на 12,25 п.п.).

В сравнении с выборами 2016 года явка избирателей возросла в Ингушетии – на 12,39%, в Ставропольском крае – 28,68% и в Северной Осетии – 27,71, следует из предварительных данных ЦИК.

Напомним, что по итогам выборов в Госдуму в 2016 году в Чечне была зафиксирована самая высокая явка по России. Также Чечня вошла в пятерку регионов, где меньше всего избирателей голосовали на дому. К тому же Чечня оказалась регионом, в котором "Единая Россия" набрала больше всего голосов (96,29%).

На втором месте по явке избирателей на выборах в Госудуму в 2016 году расположилась Карачаево-Черкесия – 93,32%, на третьем Кабардино-Балкария – 90,11%, а Дагестану досталось четвертое место – 88,1%. В Ингушетии явка составила 58,2%, в Карачево-Черкесии – 60,54%, в Северной Осетии – 50,46% и на Ставрополье – 25,85%.

На выборах в Госдуму в 2016 году, по сравнению с выборами 2011 года, в четырех регионах СКФО было также зафиксировано снижение интереса избирателей. Речь одет Чечне, Ставрополье, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. По сравнению с выборами 2011 года на выборах 2016 года показатели по явке незначительно увеличились в Дагестане, Карачаево-Черкесии и в Северной Осетии.

Новости о выборах в Чечне и других регионах СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".