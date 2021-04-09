Версия убийства Темирбаева появилась из-за его опалы

09 апреля 2021, 02:00

Версия об убийстве бывшего мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева кажется правдоподобной, так как ранее появились сведения о том, что он попал в немилость к Кадырову и о его заточении, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля бывший мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев погиб в Чечне, его машина упала со скалы в обрыв. Смерть Темирбаева была насильственной, а не случайной, считает чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Сельчанам, участвовавшим в поисках упавшей в реку машины Темирбаева, запретили рассказывать, кто был в автомобиле и какие получил травмы, сообщила местная жительница. На похороны бывшего чиновника пришло мало людей, многие не верят в его случайную гибель, указал житель Аргуна.

Темирбаев руководил Аргуном 15 лет - с 2004 по 2019 год. В июле 2019 года он покинул должность, пожелав перейти на новую работу. Однако о каком-либо новом назначении Темирбаева не сообщалось. В октябре 2019 года "Новая газета" сообщала, что Темирбаев с августа находится в заключении; по данным анонимного источника "Кавказ.Реалий"*, Темирбаев "в начале 2021 года вышел на свободу после полутора лет неофициального заточения".

Смерть бывшего мэра Аргуна может быть связана с властями, предположила председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. "Учитывая реалии в Чечне... это вполне реально", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ганнушкина указала, что попавший в немилость Кадырова Темирбаев закончил жизнь в подозрительном ДТП, а попавший в схожую ситуацию Апти Алаудинов отделался отставкой с поста замминистра МВД. "Участие Темирбаева в заговоре фактически признал лично Кадыров", - считает она.

4 октября 2019 года «Новая газета» опубликовала статью, в которой рассказала, что высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову, задерживают и пытают из-за неуважительных высказываний в адрес главы Чечни. В статье был упомянут Апти Алаудинов, который, по данным газеты, тоже впал в немилость из-за шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова. Сам Алаудинов это опроверг, призвав не верить "каждому сплетнику". В декабре 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о заговоре против него. Он заявил, что в случае настоящего заговора его участники "не ходили бы по этой республике". "Из них, из всех фамилий, вот Темирбаев... Если бы у Темирбаева получилось, он встал бы против", - сказал Кадыров. При этом он не сообщил, что стало с Темирбаевым после информации о заговоре.

Чеченский блогер Тумсо Абрурахманов отмечает, что ситуация вокруг Темирбаева наталкивает на мысли о его убийстве. "С тех пор, как появилась информация о снятии его с должности мэра и последующих пытках... его никто не видел на свободе, а сейчас мы узнаём о его гибели. Вывод напрашивается сам собой", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев рассказал, что бывал на трассе между Шатоем и Грозным. "По этой трассе я ездил около полугода назад. Это потрясающая трасса, там практически нет опасных участков. Я не слышал о серьезных ДТП на ней", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в истории со смертью Темирбаева нельзя исключать версию убийства. "В равной степени возможны и убийство, и ДТП... Возможно, что это реально было ДТП, несчастный случай, который стал летальным для него", - отметил Кутаев.

В случае с Алаудиновым сделан первый шаг отстранения его от власти, уверен он. "У Темирбаева был особый случай. Насколько я слышал, у него была "крыша" в ФСБ России, и он дистанцировался от чеченских властей. А Алаудинов продолжает быть верным подданным Кадырова. Неуместно проводить параллели между ними",- подчеркнул Кутаев.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника полиции Чечни Апти Алаудинова вскоре после появления 15 марта резонансной публикации "Новой газеты" с рассказом бывшего бойца полка имени Кадырова, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. После увольнения Апти Алаудинов стал помощником Рамзана Кадырова. Увольнение Алаудинова подтверждает информацию о его опале, а новая должность помощника Кадырова позволит держать его под контролем, указали президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, чеченский правозащитник Оюб Титиев и политолог Дмитрий Орешкин. В случае провинности Алаудинова вряд ли бы назначили на должность помощника, уверен глава Комитета против пыток Игорь Каляпин. Увольнение Алаудинова стало уступкой Москве после после скандала, вызванного расследованием "Новой газеты", предположил политолог Алексей Малашенко.