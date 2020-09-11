Сбор родственников Закаева анонсирован на фоне критического выступления Кадырова

11 сентября 2020, 10:00

Родственники живущего в Великобритании Ахмеда Закаева, который объявил себя модератором Telegram-канала 1ADAT, решили публично осудить его после того, как Рамзан Кадыров подключился к критике Закаева. Близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него, предположили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября глава находящегося за пределами России правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев сообщил о том, что в Чечне задержаны два его брата, две сестры и племянники. Закаев связал случившееся со своими заявлениями в поддержку Telegram-канала 1ADAT. В тот же день этот Telegram-канал сообщил, что в Чечне собирают всех родственников Закаева. "Видимо, будут снимать фейковый видеорепортаж, где родственники Закаева будут "отрекаться" от него", - говорится в публикации канала.

В Чечне вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала уверены, что модератора их чата Салмана Тепсуркаева похитили и публично унизили силовики. Ахмед Закаев назвал себя модератором и администратором канала и осудил унижение Салмана Тепсуркаева. После этого председатель парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил Закаеву "спросом" за публикации Telegram-канала. "Потом не говори, что мы неправильно поняли тебя и что это было сказано для связки слов. Ты должен отвечать за свои слова", - перевели "Кавказ.Реалии" слова Даудова.

Сообщение о том, что в родном селе Ахмеда Закаева "проходит сбор родственников" в связи с его заявлением о причастности к Telegram-каналу, опубликовано поздно вечером 10 сентября в Instagram-паблике eldit_net, на который подписаны 206 тысяч пользователей.

"Род Закаевых, после очередных провокационных заявлений своего родственника, решил публично осудить [...] Ахмеда Закаева, принявшего на себя всю ответственность за группу матерящихся людей, оскорбляющих чеченский народ", - говорится в публикации.

Это же сообщение опубликовано в тот же час в Instagram-паблике "Чечня онлайн", на который подписаны 74,8 тысячи пользователей. Сегодня в этом паблике размещено сообщение о том, что родной брат Ахмеда Закаева Али Закаев опроверг сведения о задержании его родственников. "Али заявил, что информация о его похищении - фейк, и никаких контактов с властями Чеченской Республики ни у него, ни у его родственников не было", - говорится в сообщении.

Публикация сопровождается аудиозаписью, на которой зафиксирован разговор двух мужчин. Один из них представляется корреспондентом ИА "Грозный-информ", другой отвечает на его вопросы.

"Я нахожусь дома, меня не забирали", - отвечает, в частности, собеседник журналиста на просьбу прокомментировать заявление Ахмеда Закаева. "Ты сейчас дома, да? В каком ты месте?" - уточняет журналист, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла". "Здесь, зашел к своему соседу, пью чай", - отвечает его собеседник, слова которого также перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Кавказский узел" не располагает комментариями Ахмеда Закаева либо его близких относительно опубликованной аудиозаписи и не может утверждать, что голос человека на записи принадлежит Али Закаеву.

Вечером 10 сентября стало известно, что родственники Закаева вернулись к себе домой, сообщила в тот же день "Русская служба Би-би-си". "Их возили в парламент к Магомеду Даудову. Он провел с ними беседу и их отпустили", - приводит издание слова анонимного источника.

Рамзан Кадыров 10 сентября подверг Ахмеда Закаева резкой критике после его заявления о причастности к работе Telegram-канала, следует из телерепортажа ЧГТРК "Грозный".

"Я не считаю его ни женщиной, ни мужчиной. Не хотел называть его фамилию, настолько он ни женщина, ни мужчина. Не видел никого, кто считал бы его человеком... Эй, Закаев? Почему ты своего брата не забираешь (к себе), своих сестер не забираешь, своих двоюродных братьев не забираешь? Почему ты людям говоришь, почему своих не поднимаешь воевать первыми? "Так, я представляю государство, вы первыми вставайте, сделайте митинг в Урус-Мартане против этой власти!" - почему ты (так) не говоришь? Не говоришь, потому что тебя твои люди не считают мужчиной. От тебя твой тейп отказался, твой род (отказался). После этого, как можно вести разговоры?" – эмоционально заявил в опубликованном на YouTube-канале телекомпании репортаже глава Чечни, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Также Кадыров подчеркнул, что «Закаев поставил на себе жирную точку».

Сообщество 1ADAT публикует сообщения о похищениях и задержаниях жителей Чечни, о роскошной жизни высокопоставленных чиновников. "Любой житель Чеченской Республики может обратиться к нам. Мы будем анонимно публиковать, и если заявитель хочет помощи, то мы поможем ему с правозащитными организациями и журналистами", - указано в публикации Telegram-канала 1ADAT от 22 июня. В информационном блоке о канале его авторы называют 1ADAT "народным движением против диктатуры". После инцидента с Тепсуркаевым аудитория канала резко выросла, отмечается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Часть пользователей соцсети сочли недобровольным решение родственников Закаева

Сообщения о том, что родственники собираются осудить Ахмеда Закаева, в пабликах "Чечня онлайн" и eldit_net набрали к 09.58 мск соответственно 480 и 571 комментарий. Авторы большинства из них присоединились к критикам Закаева. "Давно пора отказаться, правильное решение родственников", - написал, в частности, svoi1418. "Как может человек, называющий себя мужчиной, столько проблем создать своим родным?" – задался вопросом пользователь iren_4433, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Несколько пользователей Instagram предположили, что родственников убедили отречься от Ахмеда Закаева. "Под угрозой пыток не такое еще сделаешь", - заметил, в частности, sulim14. "Когда это прекратится? Неужели Рамзана никто не может остановить?! Эти отрекания, насилие - это ж завтра против него обернётся!" – поделился своим мнением adam_buhara.

"Вы реально думаете, что люди вам верят [...] лицемеры, народ знает, как ваша власть поступает с родственниками тех, кто вас критикует", - написал pem_broke.

Напомним, в августе проживающий в Норвегии сын президента Чеченской Республики Ичкерия* Аслана Масхадова Анзор также заявил о давлении, которое оказывается на его родных, оставшихся в Чечне. В частности, по его словам, племянника и соратника Аслана Масхадова Висхана Хаджимурадова заставили выступить в Чечне на камеру. Анзор Масхадов связал это с собственными критическими заявлениями в адрес властей Чечни.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.