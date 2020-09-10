Задержанию родных Закаева предшествовали угрозы Даудова

10 сентября 2020, 19:06

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил наказанием за публикации Telegram-канала 1ADAT лидеру чеченских сепаратистов Ахмеду Закаеву, который назвал себя администратором канала и осудил унижение сотрудничавшего с 1ADAT Салмана Тепсуркаева.

Как писал "Кавказский узел", глава находящегося за пределами России правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев сообщил о сегодняшнем задержании в Чечне его сестер, братьев и племянников. Закаев связал случившееся со своими заявлениями в поддержку Telegram-канала 1ADAT.

В Чечне вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала уверены, что модератора их чата Салмана Тепсуркаева похитили и публично унизили силовики. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти. Запечатленное на видео можно трактовать как изнасилование и пытки, указали юристы. В других двух видео Тепсуркаев заявил, что его "сдали" спецслужбам, а самоунижение объяснил угрозой смерти.

Давление оказывается на всех родственников Закаева в Чечне, сообщил сегодня Telegram-канал 1ADAT.

"Всех его (Закаева. - Прим. "Кавказского узла") родственников из Чечни собирают в связи с его последним видеообращением. Видимо, будут снимать фейковый видеорепортаж, где родственники Закаева будут "отрекаться" от него и порочить под давлением кадыровских беззаконников", - говорится в публикации канала.

В августе проживающий в Норвегии сын президента Чеченской Республики Ичкерия* Аслана Масхадова Анзор также заявил о давлении, которое оказывается на его родных, оставшихся в Чечне. В частности, по его словам, племянника и соратника Аслана Масхадова Висхана Хаджимурадова заставили выступить в Чечне на камеру. Анзор Масхадов связал это с собственными критическими заявлениями в адрес нынешнего чеченского руководства.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов резко отреагировал на высказывания Ахмеда Закаева в поддержку Telegram-канала 1ADAT. "У получающих зарплату 250 тысяч чеченцев, у власти, у работающих в органах, от всех их членов семей и их родственников отныне сказанное в отношение жен, матерей и сестер, за все, что там будет написано, спрашивать надо будет с тебя. Только потом не говори, что мы неправильно поняли тебя и что это было сказано для связки слов. Ты должен отвечать за свои слова", - перевели "Кавказ.Реалии" заявление Даудова, опубликованное сегодня на YouTube-канале Chechen Paramount.

В видеообращении от 8 сентября Закаев назвал величайшим позором для чеченских властей случившееся в Салманом Тепсуркаевым. Кроме того, Закаев назвал себя модератором и администратором Telegram-канала 1ADAT, пишут "Кавказ.Реалии".

Видеообращение Закаева под названием "Модератор IADAT" записано на чеченском языке и опубликовано 8 сентября на его YouTube-канале Akhmed Zakayev, насчитывающем 4,17 тысячи подписчиков. К 19.06 мск 10 сентября оно было просмотрено 16 131 раз и собрало 722 отметки "нравится" при 65 отметках "не нравится".

Сообщество 1ADAT публикует в соцсетях сообщения о похищениях и задержаниях жителей Чечни, о роскошной жизни высших чиновников. "Любой житель Чеченской Республики может обратиться к нам. Мы будем анонимно публиковать, и если заявитель хочет помощи, то мы поможем ему с правозащитными организациями и журналистами", - указано в публикации Telegram-канала 1ADAT от 22 июня. В информационном блоке о канале его авторы называют 1ADAT "народным движением против диктатуры". После инцидента с Тепсуркаевым аудитория канала резко выросла, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.