Новое видео Тепсуркаева вызвало критику в соцсети

10 сентября 2020, 12:28

Житель Чечни Салман Тепсуркаев, ролик с унижением которого вызвал резонанс в республике, записал видео, в котором заявил, что его "сдали" спецслужбам. Часть пользователей Instagram осудили молодого человека, другие возмутились наказанием для него.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, заявляя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти. Юристы допустили изнасилование и пытки в этом видео. Тепсуркаев, представившийся администратором Telegram-канала 1ADAT, был похищен из другого региона и может находиться на базе спецназа в Грозном, где его подвергли пыткам, говорится в материале "Новой газеты".

На видео молодой человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, заявляет, что он администратор Телеграм-канала 1ADAT, и это "очень грязная группа". "Там упоминаются чужие матери, все, кто в чеченских органах власти, чеченские муллы. Какие-то фотографии, стихи, всякие пустые вещи мы там писали. Я понял, что это пустышка", - заявляет молодой человек и порочит самого себя и свою семью. Он утвержадет, что решил наказать себя сам. После публикации первого видео Тепсуркаев записал еще одно, где заявил, что садился на бутылку, потому что за оскорбление чеченских силовиков в Telegram-канале 1ADAT ему грозила смерть. "Есть много людей, которые не понимают, почему я снял то видео. Я пытаюсь вам объяснить. <...> По чеченским адатам, либо на бутылку сажают, либо в лоб из пистолета стреляют...", - заявил он. Авторы канала возразили, что не допускали оскорбительных публикаций, и связали заявления Тепсуркаева с пропагандой властей Чечни.

Новый видеоролик Тепсуркаева снят в вечернее время, видно, что молодой человек идет по улице, слышен шум проезжающего транспорта. Однако определить местонахождение Тепсуркаева невозможно - в кадре только верхушки деревьев и свет от фонарей.

"Что вы такой большой кипеж подняли в Интернете? "Наказание неправильно сделали", "не так сделали". Я про всех женщин, про всех девушек, что есть в Чечне, говорил, что они… <заглушено звуковым сигналом>, говорил... <звуковой сигнал>. Из-за того, что я вел эти разговоры, меня нашли мужчины, что есть в Чечне. Они мне дали выбор - либо ты сам себя наказываешь…, выбрать, мне они сказали, наказание: "такое ты сделаешь или такое". Я себе выбрал наказание, я себе исполнил наказание", - утверждает Тепсуркаев.

Он также говорит, что его "нашли", потому, что его "сдали" спецслужбам, и угрожает ответственному за это позором.

"Меня просто сдали, поэтому меня нашли, понимаете? [...] Когда в мои руки попадет второй телефон, я тебя перед народом опозорю. [...] Я считаю, что наказание для меня было сделано очень правильно. Мне дали выбор [...] Я себе наказание сделал [...]", - далее говорит молодой человек. Ролик, размещенный на странице "ЧП Грозный_95" в Instagram 9 сентября, сегодня к 11.20 мск набрал 25 452 просмотров и 309 комментариев.

Часть пользователей соцсети осудила молодого человека за его высказывания. "Экс-модер телеграмм-группы матершинников разоблачает своих бывших подельников", - сказано в тексте к самому видеоролику.

"Как, будучи таким немужчиной, ты по этой земле ходишь?", - написал на чеченском языке пользователь nahcho__vu, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Ты не чеченец", - заявил другой пользователь yusup_israilov95.

"Как он банку напитка одной рукой открыл (на видео слышен соответствующий звук, затем молодой человек пьет какой-то напиток - прим. "Кавказского узла")? Нет-нет, что вы, конечно он дома, гуляет, где хочет, и никто его не заставляет, Боже упаси", - написал golos.protesta.

"И это его так защищают. Надо было женщинам, которых ты оскорбляешь, выйти и проучить тебя", - заявила tvelkhieva.

"Его заставляют разные сказки читать, придумывая, якобы сделанные до его ареста", - считает alfaspec177.

"Я все, конечно, понимаю, что этот малый не совсем чеченских традиций и т.д. Но на бутылку сажать - это было чересчур, мусульмане так не должны поступать, это очень мерзко", - прокомментировал strasbourg666.

Обращение Тепсуркаева опубликовано также пабликом "Чечня Онлайн" в Instagram. Там оно к 11.50 мск набрало 13 675 просмотров и 849 комментариев. Часть пользователей в этом паблике также осудили молодого человека, но некоторые возмутились выбранным для него наказанием.

"Покажите хоть одну страну или республику, где подобным способом наказывали власти. Вам не стыдно перед другими народами?" - заявляет junas698, отмечая, что за проступки парня есть другие наказания, но те, которые запрещены исламом.

"Поймали этого ребенка и измываются над ним. Вы вообще нормальные?" - пишет awstriskay.

"Пусть каждый житель, увидев это видео, задумается о том, что вирус еще существует, и меры безопасности, которые сотрудники отдела говорят, мы должны соблюдать", - написал said_magomedataginsky.

Местные жители убеждены в том, что Салман Тепсуркаев находится в руках силовиков, он несвободен в своих действиях и вынужден говорить то, что от него требуется. При этом отношение к нему после последних заявлений стало меняться от сочувствия до неприятия.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет", а материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими — на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".