Тепсуркаев связал видео унижений с критикой в адрес чеченских силовиков

09 сентября 2020, 10:56

Салман Тепсуркаев заявил, что записал видео, где садится на бутылку, потому что за оскорбление чеченских силовиков в Telegram-канале 1ADAT ему грозила смерть. Авторы канала возразили, что не допускали оскорбительных публикаций, и связали заявления Тепсуркаева с пропагандой властей Чечни.

"Кавказский узел" информировал, что в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. В аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне выразили готовность провести проверку в связи с инцидентом, но отметили, что сам пострадавший и его родственники к ним не обращались. Правозащитный центр "Мемориал" направил заявления в прокуратуру, полицию и Следком с требованием установить, не похищен ли Тепсуркаев, и провести расследование в связи с заснятыми на видео унижениями. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти.

На Telegram-канале 1ADAT публикуются сообщения о похищениях и задержаниях жителей Чечни, о роскошной жизни высокопоставленных чиновников. "Любой житель Чеченской Республики может обратиться к нам. Мы будем анонимно публиковать, и если заявитель хочет помощи, то мы поможем ему с правозащитными организациями и журналистами", — говорится в публикации канала от 22 июня. В информационном блоке о канале его авторы называют 1ADAT "народным движением против диктатуры".

Тепсуркаев заявил, что оскорблял силовиков в публикациях

Салман Тепсуркаев записал еще одно видео, на котором, представившись, назвал себя автором оскорбительных публикаций. Часть его слов на видео заглушена звуковым сигналом. "Я говорил, что чужие матери <...>, чужие дочери <...>, чужие жены <...>. Я говорил там очень непозволительные вещи. Всех чеченских полицейских, работников органов власти обкладывал матом", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Тепсуркаева.

В качестве примера он показал снятое на камеру мобильного телефона видео, на котором голос за кадром читает оскорбительное стихотворение в адрес матери депутата Госдумы, советника главы Чечни Адама Делимханова. "Таких непозволительных видео много <...>, я их все искать и показывать не буду. <...> Вот это видео тоже снял", - сказал Салман Тепсуркаев.

Он подчеркнул, что был именно администратором Telegram-канала 1ADAT, а не модератором чата, как ранее уточняли представители канала. "Эти админы <...> говорят, <...> что я не был админом. Как не был? Вот же видео. Этот стих я написал, за другой стих ты мне дал администратора. Вот видео, как надо читать стих, а ты говоришь, что я не был администратором. Кто там (на канале 1ADAT. - Прим. "Кавказского узла") хоть два-три дня есть, знают два аккаунта: «Охотник» и «Соседи». <...> Первый был «Соседи». Я написал стих, он сказал убрать ради безопасности, я его убрал. Начал [вести аккаунт] «Охотник»", - заявил Тепсуркаев.

Салман Тепсуркаев также рассказал о конфликте с другим администратором Telegram-канала. "Мы с тобой поругались. Ты меня оттуда удалил. Как ты можешь говорить, что это не я, откуда я мог это все знать? <...> О твои указаниях, кого заблокировать, а кого не надо, все известно. Я был администратором, хотя ты говоришь, что не был", - продолжил Тепсуркаев спор с не названным им администратором.

Тепсуркаев пояснил, почему снял видео со сценой самоунижения. "Есть много людей, которые не понимают, почему я снял то видео. Я пытаюсь вам объяснить. <...> [К примеру,] я говорю, что ваши матери - <звуковой сигнал>, ваши сестры - <звуковой сигнал>, ваши жены - <звуковой сигнал>. Теперь что вы скажете? Я снял это видео, потому что с меня будет спрос. По чеченским адатам, либо на бутылку сажают, либо в лоб из пистолета стреляют. Я <звуковой сигнал> бутылку, потому что не хотел, чтобы меня застрелили, понимаете? Вы бы тоже такое сделали, понимаете? <...> Не снимайте такие видео непозволительные. Не нужно снимать такие видео, пожалеете", - призвал Тепсуркаев.

Пользователи Instagram поспорили с Тепсуркаевым об адатах

"В данном видеоролике молодой человек, назвавшийся Тепсуркаевым Салманом Ширваниевичем признался, что распространял видеоролики, порочащие честь и достоинство жителей Чеченской Республики. Задевал честь матерей и сестер!" – говорится в публикации видео в Instagram-паблике "ЧП Чечня". К 10.53 мск 9 сентября эта публикация, сделанная 8 сентября, собрала 71,3 тысячи просмотров и 1332 комментария. У паблика 148 тысяч подписчиков.

Часть пользователей возмутилась трактовкой чеченских обычаев, которую озвучил Тепсуркаев. "Никогда не было в чеченских адатах [указания] сажать кого-то на бутылку. Хотя бы чеченские адаты не пачкайте!" - призвала liana_nevskaya_. "В чеченских адатах нет такого, чтобы сажать на бутылку!" - заявил, в свою очередь, sultan_chechenskiy.

Другие комментаторы указали на недопустимость подобных унижений для чеченца. "Лучше бы ты дал застрелить себя из пистолета", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя kerimov.adam.95. "Ты не мужчина, и не будешь [мужчиной]. Лучше было бы если бы ты умер, дав себя застрелить", - написал по-чеченски a.z.216.

Некоторые комментаторы сочли произошедшее с Тепсуркаевым заслуженным наказанием. "Ты легко отделался. Раньше за такое убивали", - заявил deni_ataginsky. "Ему сделали то, что надо", - написал sh_im_108. "Вот до чего доводят ваши сплетни. Истинный чеченец никогда не оставит такие разговоры просто так", - высказался _alihan_229.

Администраторы 1ADAT назвали ложными признания Тепсуркаева

Авторы Telegram-канала 1ADAT в ответ на новое видео с Тепсуркаевым заявили, что "кадыровская пропаганда" "активно работает над обелением своего преступления". На канале 1ADAT нет оскорбительных публикаций, заявили его авторы.

"Мы не приемлем мат даже в сторону кадыровцев. Мы банили за это даже наших активистов. Единственная причина, по которой они так серьезно взялись за нас, состоит в том, что мы представляем для них серьезную угрозу. Да и взялись так серьезно, что публично сотворили такое с простым модератором", - говорится в публикации, сделанной на канале поздно вечером 8 сентября.



В публикации также отмечается, что родственник главы Чечни избежал наказания за насилие в отношении чеченских женщин. "Где были эти самые комментаторы (критикующие 1ADAT. - Прим. "Кавказского узла"), когда вот также был показан Ислам Кадыров, <...> который бил током чужих матерей, <...> бил и оскорблял их? Почему эти самые кадыровцы не кричали наперебой о том, что нужно его наказать?" - отметили авторы Telegram-канала.

Ранее в Чечне вызвало большой резонанс видео, на котором Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, применяет электрошокер к женщине. Позднее Ислам Кадыров извинился, объяснив свое поведение последствиями тяжелых травм. Глава Чечни Рамзан Кадыров, которому бывший мэр Грозного приходится родственником, заявил, что тот "перестарался", говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном".

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет", а материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими — на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".