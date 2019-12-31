Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном

31 декабря 2019, 03:11

Скандал после публикации кадров пыток грозненцов Исламом Кадыровым, проигранный в суде территориальный спор с Дагестаном на фоне укрепления блок-постов в республике, и попытки заглушить критику режиссера Александра Сокурова. Такими были самые яркие события уходящего 2019 года в Чечне.

Критик режима: власти Чечни не заставили Сокурова замолчать



Поспешное вручение объявленной еще в апреле благодарности Владимира Путина и комплименты президента России на итоговой пресс-конференции 19 декабря - Кремлю пришлось срочно показывать, на чьей он стороне в заочном споре режиссера Александра Сокурова и Рамзана Кадырова.

Началось все 10 декабря, когда Сокуров на встрече с Путиным озвучил сомнение в том, что Ахмат и Рамзан Кадыровы соответствуют званию Героя России. "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, и как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?", – поинтересовался режиссер. Путин возразил, что тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России. На следующий день Сокуров сообщил, что огорчен словами Путина.

Эта полемика вызвала вызвала в Чечне эффект разорвавшейся бомбы. Рамзан Кадыров обвинил Сокурова в национализме. По его мнению, режиссер "с огромной неприязнью" говорит о чеченском народе. "За такие провокационные высказывания, грубо искажающие действительность, вас следовало призвать к ответственности в соответствии с законом", - отметил глава Чечни. Другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, обвинил режиссера в "примитивной провокации". Следом почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал фильмы Сокурова.

В ответ на критику Сокуров не смолчал: он отметил что не видит в Чечне "республиканского полноценного воплощения" из-за введения законов, которые, как считает режиссер, противоречат не только Конституции России, но и политической культуре и политической дисциплине. По мнению режиссера, Кадыров постоянно нарушает политическую дисциплину, что вызывает тревогу.

Это не первый случай, когда Сокуров четко озвучил свою позицию по отношению к Чечне. В апреле 2000 года режиссер подписал письмо в поддержку политики избранного президентом России Владимира Путина в Чечне, а в 2017 году заявил, что «Чечня - регион России, который России не подчиняется. Там своя армия, и нужен только сигнал, чтобы двинуть этих вооруженных людей в какую-то сторону", говорится в материале "Кавказского узла" "Александр Сокуров: как рождалось черкесское кино".

Реакция федерального центра не заставила себя ждать. 18 декабря полпред президента в СКФО вручил Кадырову благодарность президента России "за активное участие в общественно-политической жизни". Днем позднее сам Владимир Путин подчеркнул на пресс-конференции, что указов о награждении Героев России "просто так" не подписывает. Рамзан Кадыров "подвергается значительной опасности в ежедневном режиме", а за восстановление разрушенного двумя военными кампаниями Грозного ему "можно было бы еще награду Героя труда дать", считает Путин.

Слова Сокурова вызвали особый резонанс потому, что он не политик, а режиссер: а его широкая известность сводит к минимуму вероятность давления со стороны властей Чечни, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи и правозащитники.

Тумсо против кадыровцев: новый сезон



Яростный оппонент чеченского режима Тумсо Абдурахманов, которого власти обвиняют в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", вновь вышел победителем в спорах с чеченскими чиновниками. В феврале 2019 года в онлайн-дискуссию с Тумсо вступил министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров. Их спор о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставил Рамзана Кадырова объяснять слова отца и разразиться проклятиями в адрес блогера. Умаров после этого отказался продолжать дискуссию.

В ночь на 8 марта эстафету перехватил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, уже споривщий с Абдурахмановым в 2018 году. Блогер уличил чиновника в том, что тот за полгода не выполнил обещание прекратить его уголовное преследование. Не сумев одержать победу в споре о заявлениях Ахмата Кадырова, Даудов объявил Тумсо кровным врагом, что только добавило популярности блогу Абдурахманова.

О диспутах Тумсо Абдурахманова с чеченскими чиновниками, из-за которых популярность блогера резко возросла, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Фактически штатным оппонентом блогера стал сотрудник гостелеканала "Грозный" Чингиз Ахмадов, регулярно публикующий в соцсети видеоответы Абдурахманову, обвиняя его во лжи и защищая чеченские власти. Последние, очевидно, высоко ценят деятельность Ахмадова: который 18 октября был назначен директором республиканского информационного агентства "Чечня сегодня".

Перестарался на работе: электрошокер как средство убеждения

Ислам Кадыров не может быть предателем, а с применением электрошокера самый молодой мэр в истории России "перестарался" - такой итог скандала со своим родственником озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров на декабрьской пресс-конференции. Публикация резонансного видео состоялась двумя месяцами ранее, в разгар обсуждения информации о чистках в окружении Рамзана Кадырова.

"С задержанными Ислам Кадыров часто разговаривал с применением электрошокера. Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания... экс-мэр использовал и психологические методы воздействия. На съемках есть кадры, на которых он угрожает задержанным расправой и липовым обвинением", - говорилось в октябрьском сюжете гостелеканала «Грозный». По версии канала, сведения о жестких "допросах мошенников, цинично обманувших жителей Грозного на миллионные суммы" стали поводом для увольнения чиновника, работавшего в 2012-2015 годах мэром Грозного.

Позднее Ислам Кадыров извинился, объяснив свое поведение последствиями тяжелых травм. Оправдывать племянника Рамзана Кадырова принялись чиновники. Министр по делам молодежи Чечни Иса Ибрагимов пояснил применение электрошокера борьбой с аферистами. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что Ислам Кадыров использовал неприемлемые методы для "благих целей".

Видео с электрошокером и угрозами может привести к возбуждению дела по статье о превышении полномочий, если потерпевшие обратятся к правоохранителям, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы. МВД Чечни рапортовало о проверке скандального видео, но информация об итоге этой работы все еще не опубликована.

Зато свои выводы сделал Рамзан Кадыров. "Какие-то люди становятся посредниками и с бедных людей деньги собирают. Чтобы быстро вернуть деньги, он использовал какие-то методы. Ислам Кадыров перестарался. Он после операции возвращается, выходит на работу на костылях... Я ему говорил: "Эй, сделай себе лечение и вернись домой. Езжай в больницу, побудь [там], полностью восстановись". [Он] не послушался, пришлось уволить нам его", - прозвучали слова главы Чечни на пресс-конференции 23 декабря.

"Но [Ислам Кадыров] он никогда не был предателем,.. я его растил", - подчеркнул лояльность своего родственника Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о заговоре, зревшем среди чиновников.

В октябре "Новая газета" сообщила о "задержаниях и пытках высокопоставленных чеченских чиновников, заподозренных в нелояльности Рамзану Кадырову. Позднее на ЧГТРК "Грозный" был показан специальный репортаж на эту тему, в котором чиновники отвергли причастность к заговору и выражали преданность Кадырову. Тот поначалу объявил недостоверной информацию о масштабной зачистке в своем окружении, но в декабре признал, что чиновники как минимум вели переговоры. "Я их отругал... Эти бедолаги ни в чем не участвовали. Если (бы) участвовали,... я говорю официально: они не ездили бы, не ходили бы по этой республике", - заявил руководитель региона.

Публичные извинения поставлены на поток



Эпизод с Александром Сокуровым стал исключением из истории принуждения к публичным извинениям, которая творится и за пределами Чечни. Так, в августе 2019 года после звонка Магомеда Даудова известный журналист Максим Шевченко в сдержанном тоне извинился за свои слова о том, что Рамзан Кадыров «дал заднего» в дискуссии об исторической роли имама Шамиля.

Кадыров, комментируя вторжение боевиков в Дагестан в 1999 году, провел параллель между этими событиями и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Слова Кадырова вызвали недовольство в Дагестане, в частности, был организован флешмоб: пользователи соцсетей начали публиковать изображения имама и выказывать уважение его личности.

В октябре перед чеченцами извинялись рэперы Гуф (Алексей Долматов) и Уретра Батя. Гуф извинялся за выражение в отношении кавказских девушек в интервью программы «Осторожно, Собчак!». Однако в извинениях прозвучал только «чеченский народ». Автор песни «Девочка-чеченочка» Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за слова в песне, а другой исполнитель Гангвест опроверг причастность к песне и заверил публику в уважении ко всему чеченскому народу.

Что же касается самой Чечни, то кампания принудительных извинения приняла небывалый размах. От участия в ней не могут защитить ни пол, ни возраст, ни состояние здоровья. "Автором экстремистских комментариев" был назван в сотрудниками ЧГТРК 16-летний подросток, позволивший себе критиковать власти Чечни в соцсетях. Муфтий Чечни Салах Межиев отчитал подростка, который сквозь слезы просил прощения. В рамах показанного 26 июля спецрепортажа мать и дядя юноши покаялись за упущения в его воспитании.

В июле чеченское телевидение показало серию репортажей о грозненке Лизан Исаковой и ее сыне, обвиняемых в мошенничестве с инвалидностью. Под анонсом спецрепортажа об Исаковой оставил комментарий колясочник, который также заявил о невнимании властей Чечни к инвалидам. Автаев принес в эфире телекомпании извинения за свои слова. "Квартиру дали. Эту коляску тоже он (Кадыров. - Прим. "Кавказского узла") дал", - приводились его слова в эфире ЧГТРК «Грозный» 3 июля.

Извинялись даже участники свадебных церемоний, неосторожно опубликовавшие видео в соцсетях. В сентябре Рамзан Кадыров заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев и осудил жителя Чечни, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. Отец невесты позднее записал видео с извинениями за «недостойный поступок». Еще один житель Чечни принес публичные извинения, после того как расплакался на свадьбе своей сестры.

По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, Кадыров зарабатывает очки на традиционализме чеченцев, осуждающих такое поведение на свадьбах, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Свет на закулисье кампании извинений пролил директор ЧГТРК Ахмед Дудаев. "Мы звоним и объясняем: "Уважаемый такой-то, по традициям и обычаям нашего народа, по нашим древним правилам поведения вы подобными действиями или подобными словами задеваете честь и достоинство нашего народа, это нам не нравится. И, когда человек понимает, когда до него доходит, он извиняется", - рассказал Дудаев. Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к этим словам.

Такой же как Путин: Кадыров одобрил убийство Хангошвили



"Для нас это хорошо", - так прокомментировал Рамзан Кадыров убийство Зелимхана Хангошвили, вслед за Владимиром Путиным назвав выходца из Панкиси террористом. Как и Путин, глава Чечни указал, что власти России и Чечни не имеют отношения к убийству в Берлине.

Уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. По подозрению в его убийстве задержан гражданин России. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. Подозреваемый в убийстве проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили 6 декабря итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

10 декабря Владимир Путин назвал Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрывов в метро Москвы. "Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек", - заявил Путин на пресс-конференции в рамках саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. 23 декабря на собственной пресс-конференции Кадыров положительно высказался о смерти Зелимхана Хангошвили, который, по его словам, "причастен ко многим террористическим актам". "Он террорист, преступник, понимаете? И если его убили, то на одного террориста меньше стало", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова главы Чечни.

Представители чеченской диаспоры в Европе еще в августе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", пояснил "Кавказскому узлу" руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас.

Зелимхан Хангошвили воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. Он стал полевым командиром, а под его командованием было около 60 бойцов. Хангошвили не был личным врагом Рамзана Кадырова, был противником участия чеченцев в сирийском конфликте, считают представители чеченской диаспоры во Франции, мнение которых приводится в биографической справке о Зелимхане Хангошвили.

Операция "Демаркация": Чечня и Дагестан сдвигают границы

26 декабря Верховный суд России постановил прекратить дело по апелляции Минприроды Чечни, которое оспаривало решение о том, что спорные участки Бороздиновского лесничества принадлежат Дагестану. Несколькими днями ранее Рамзан Кадыров попытался сохранить имидж сильного руководителя, указав что Чечня может в качестве "милостыни" передать Дагестану десять гектаров земли, о которых идет спор в суде, если дагестанская сторона "попросит" об этом.

Процесс определения принадлежности спорных территорий сопровождался многочисленными скандалами. В апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации указала на восемь крупных участков на границе с Чечней и обвинила соседний регион в присвоении земель общей площадью более 200 гектаров. Эти сведения также подтверждались данными публичной кадастровой карты Росреестра. 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель. В ответ спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил власти Дагестана в срыве демаркации.

Громкими словами конфликт не ограничился. В июне на окраине Кизляра был установлен чеченский дорожный знак, который на следующий день был снесен жителями Дагестана во время народного схода. 19 участников акции были задержаны. Чеченская сторона восприняла снос знака как вызов и днем 11 июня на место происшествия прибыли отряды Росгвардии. Под их охраной дорожные указатели были восстановлены.

12 июня дагестанские активисты установили напротив чеченского указателя близ Кизляра собственный знак - «Республика Дагестан, Кизлярский район». Другой участок границы республик посетил Даудов после того, как стало известно, что водитель бетономешалки сбил еще два дорожных указателя. "Или ты приедешь сюда и попытаешься еще раз убрать знак, или ты в своем миксере, крутясь в его барабане, уедешь к себе домой", - красноречиво угрожал Даудов водителю грузовика. Рамзан Кадыров пообещал авторам оскорбительных интернет-комментариев «поломать пальцы и вырвать язык».

Герзель: мост раздора

В августе о напряженности в отношениях Чечни и Дагестана напомнил конфликт у поста Герзель. Все детали инцидента не ясны до сих пор. 17 августа в WhatsApp появились сообщения о драке между жителями Дагестана и чеченцами на строящемся мосту, в результате которой погиб житель чеченского села.

По данным главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, чеченцы на машине "проскочили пост, не останавливаясь", после чего полицейские их догнали и применили силу. По словам главы дагестанского села Цияб-Цолода Атабая Абасова, силовики полагали, что водитель автомобиля с чеченскими номерами был в нетрезвом состоянии. В пресс-службе МВД Дагестана указали, что инцидент не носил межэтнический характер.

Было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к полицейскому. Согласно официальным данным, водитель Mercedes грубо нарушал правила дорожного движения, а требования патрульных об остановке проигнорировал. "Водитель скрылся, а один из пассажиров спрыгнул с края моста, получив телесные повреждения, от которых впоследствии скончался. Другой пассажир спровоцировал потасовку, в ходе которой неустановленный мужчина ударил по лицу сотрудника полиции, а также схватил и попытался отобрать у него автоматическое служебное оружие", - сообщили в дагестанском управлении Следкома "Кавказскому узлу".

Чечня ощетинилась блокпостами

На фоне территориального спора с соседями в ноябре в Шелковском районе Чечни на границе с Дагестаном были открыты новые здания двух стационарных постов чеченской полиции взамен двух небольших КПП из бетонных блоков. Это позволит контролировать многокилометровый участок административной границы с Ногайским и Тарумовским районами Дагестана, считают в МВД.

11 месяцами ранее, в декабре 2018 года, Рамзан Кадыров призвал убрать все блокпосты на административных границах между регионами Северного Кавказа, заявив, что пользы от них нет. Тогда эту идею не поддержал глава МВД Северной Осетии Михаил Скоков, в январе 2019 года заявивший, что принимать такие решения имеет право только руководство МВД Российской Федерации. Кадыров продолжил педалировать эту тему в ноябре на встрече с Дмитрием Медведевым, который, по словам главы Чечни согласился с необходимостью убрать блокпосты на дорогах СКФО. Пользователи соцсетей указали на непоследовательность Рамзана Кадырова.