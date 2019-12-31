Северный Кавказ в 2019: политические аресты, пограничные конфликты и победы активистов

31 декабря 2019, 17:58

Минувший год в Северо-Кавказском федеральном округе запомнился массовыми арестами оппозиционеров в Ингушетии, уголовными делами против черкесского активиста Кочесоко и дагестанского журналиста Гаджиева. Процесс установления границы между Чечней и Дагестаном вылился в конфликт и судебную тяжбу. Убит был глава прославившегося пытками центра "Э", Кремль быстро на это отреагировал задержаниями членов влиятельного религиозного братства.

КЧР: опала Арашуковых, новый парламент и победа экологов

С января 2019 года находятся под арестом сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков. По версии следствия, они причастны к хищениям газа на более чем 30 миллиардов рублей. Рауфа Арашукова следствие к тому же считает организатором двух громких убийств - Аслана Жукова и Фраля Шебзухова. Дела о причастности к хищениям заведены также на жену, дочь и зятя Рауля Арашукова. Они объявлены в розыск, но успели покинуть Россию. Обвинен в растрате и двоюродный брата Рауфа Арашукова, он взят под арест.

Оба Арашуковых не признали вины. Рауф Арашуков к тому же объявил себя жертвой политических интриг, а уголовное дело назвал следствием личной неприязни бывшего сенатора от КЧР Вячеслава Дерева, давшего показания против Арашуковых. Уголовное преследование близких родственников Арашуковых их защита назвала средством давления следователей на бывшего сенатора и его отца.

В феврале, вскоре после ареста влиятельных представителей клана Арашуковых, Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального обнародовал расследование о не менее влиятельном в Карачаево-Черкесии клане Каитовых и указал на их связи с главой республики Рашидом Темрезовым. Абсолютно все финансовые потоки в республике поделены между двумя этими кланами, утверждает Навальный. Видео с итогами расследования собрало более 9 миллионов просмотров, пользователи соцсетей призвали федеральные власти разобраться и наказать оба клана. Но в Кремле ситуацию в Карачаево-Черкесии не сочли критической.

«Кавказский узел» составил биографические справки о Рауфе Арашукове и Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании их дел "Кавказский узел" публикует на странице "Опала Арашуковых". Подробности убийств, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, изложены в материале "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

По итогам голосования на выборах 8 сентября обновился состав парламента Карачаево-Черкесии. Необходимый барьер преодолели шесть партий, включая КПРФ, снятую с выборов по иску «Патриотов России» и вновь допущенную к борьбе за мандаты после исключения из своего списка Эдуарда Маршанкулова и Алины Чикатуевой. Суд по иску главы республики к тому же лишил Чикатуеву полномочий депутата думы Черкесска, признав виновной в сокрытии доходов. Сама Чикатуева назвала это "местью властей"за критику. Но серьезного протестного потенциала в Карачаево-Черкесии нет, и с виду острая борьба за власть в республике пока вне масштабов внимания Кремля, констатировали опрошенные «Кавказским узлом» политологи.

Всемирный фонд дикой природы в ноябре стал бить тревогу, обнаружив на сайте Управления лесами Карачаево-Черкесии информацию о торгах на участки под вырубку в Архызском лесничестве. Экологи с привлечением федеральных чиновников потребовали от властей республики продлить и ужесточить истекавший 31 декабря 2019 года запрет рубки леса на территории заказника. Власти прислушались и на три года продлили запрет, даже исключив возможность разрешенной до того выборочной рубки старых деревьев. Выборочная рубка использовалось как лазейка в законе, под ее видом вырубались здоровые деревья, выяснили экологи.

Северная Осетия: дело об убийстве в полиции, штраф за "Список Шиндлера", протесты в Беслане

В феврале во Владикавказе началось рассмотрение по существу резонансного дела об убийстве Владимира Цкаева. Последнее заседание в 2019 году состоялось 28 октября, и суд приостановил рассмотрение дела до получения итогов повторной судмедэкспертизы, на которой настаивали обвиняемые. При этом потерпевшая сторона в течение года неоднократно заявляла о затягивании процесса.

39-летний Владимир Цкаев умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не дали спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Уже четыре года вдова погибшего Земфира Цкаева продолжает бороться с системой, которая лишила ее детей отца, говорится в видеосюжете "Кавказского узла" "Дело Цкаева: четыре года в борьбе за правосудие". Во время судебного процесса стало известно, что восемь из 10 подсудимых обратились в суд с требованием восстановить их на работе. Двоим суд отказал, а дела в отношении остальных еще не рассмотрены. Требование подсудимых указало на их линию защиты, построенную на непризнании вины, считает журналистка Елизавета Чухарова.

В сентябре произошло резонансное убийство 22-летней жительницы Владикавказа Регины Гагиевой. По версии следствия, ее убил ее бывший муж. Сестра убитой рассказала, что в браке муж часто избивал Регину, но силовики не реагировали на жалобы. Следствие пообещало проверить информацию о том, что гибель Гагиевой стала результатом бездействия правоохранителей, поскольку ее бывший муж в день убийства должен был находиться под домашним арестом. Родные Гагиевой раскритиковали следствие, а активисты заявили, что убийство вскрыло проблему домашнего насилия в Северной Осетии. После этого в регион был создан проект по оказанию помощи жертвам семейного насилия "Хотае".

Еще одним резонансным дело в Северной Осетии стало наказание студента из Владикавказа Ильи Гусоева за публикацию в соцсети отрывка из фильма "Список Шиндлера" шестилетней давности. 16 декабря суд оштрафовал его, признав отрывок из фильма пропагандой нацизма". Активисты поддержали Гусоева заявив, что отрывок нельзя считать экстремистским и запустили флешмоб с хэштегом #ЯМЫГУСОЕВ в соцсетях.

В апреле 2019 года более 1,1 тыс. сотрудников "Электроцинка" попали под сокращение после остановки последних двух цехов завода. Власти пообещали трудоустроить их, однако к концу года так и не выполнили это обещание. Целые семьи остались без средств существования, заявили участники митинга во Владикавказе 1 ноября. Чиновники сообщили, что через службу занятости новую работу нашли лишь 43 человека, и попросили банкиров реструктуризировать долги бывших заводчан.

В октябре 2018 года на "Электроцинке" произошел крупный пожар, после которого было принято решение полностью законсервировать производство, отмечается в статье о заводе "Электроцинк" , размещенной в "Справочнике" "Кавказского узла".

Протесты проводили и бывшие сотрудники Бесланского маисового комбината, которые остались без зарплаты после закрытия предприятия в 2011 году. 19 декабря силовики задержали трех бывших работниц комбината, которые собрались у здания правительства региона для встречи с Вячеславом Битаровым. После разъяснительной беседы в отделе полиции задержанные были отпущены. Помощник главы Северной Осетии Батырбек Дзуцев отметил, что бывшие работники смогут вернуть долги по зарплате, если суд признает виновным гендиректора комбината по предъявляемым ему обвинениям, и они предъявят ему иски.

В январе работа собрания представителей Беслана оказалась парализована после того, как семь депутатов от "Справедливой России" сложили полномочия. Эта ситуация стала продолжением политического противостояния внутри представительного органа после выборов 2017 года. В октябре девять районных депутатов в Беслане сложили мандаты по примеру коллег из горсобрания. Восемь депутатов от "Патриотов России" и один от "Справедливой России" написали заявления о сложении полномочий, объяснив это отсутствием понимания и должного взаимодействия в собрании депутатов. После выборов в собрание представителей Беслана депутаты вернулись на работу, а председатель собрания представителей Правобережного района Сослан Фраев сообщил, что конфликт исчерпан.

Летом обострился конфликт между православными верующими и республиканскими властями. Верующие просили епархию защитить христианские святыни от последователей "традиционной веры", которые, по их мнению, опекаются властными структурами и высшим советом осетин "Стыр ныхас", подконтрольным Битарову. В ноябре архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид в интервью изданию "КавказРеалии" подверг жесткой критике Вячеслава Битарова. По его словам, с одобрения властей в школах республики открыты площадки для различного рода проповедников из "Стыр ныхаса", не имеющих педагогического образования, которые уводят детей от веры, а христианство называют выдумкой.

Осенью разгорелся скандал вокруг строительства в селении Хумалаг. Одна из кандидатов в депутаты владикавказской гордумы выложила пост в соцсетях про то, как "РПЦ захватила святилище". По утверждению автора, на месте, где всегда молились местные, РПЦ строит церковь. РПЦ заявила, что строительство идет на частной территории и православная церковь к нему отношения не имеет. Один из строителей рассказал, что "Хумалаг - православное село" и здесь будет часовня. Объект религиозного назначения на своем участке строит владелец сети автозаправок.

В этом году исполнилось 15 лет со дня теракта в бесланской школе №1. Однако проблема реабилитации до сих пор остро стоит перед пострадавшими в том теракте. В сентябре руководители организаций "Матери Беслана" и "Голос Беслана" указали на то, что бывшие заложники школы нуждаются в медицинской и социальной реабилитации, но не получают поддержки от властей. Комитет "Матери Беслана" объявил сбор средств, но столкнулся с потоком критики и отказался от этой идеи. 17 декабря депутат Госдумы от Северной Осетии Зураб Макиев предложил оплачивать из федерального бюджета лечение в зарубежных клиниках пострадавших при захвате бесланской школы и внес соответствующий законопроект в Госдуму.

Северная Осетия оказалась вовлеченной в конфликт по поводу ограничений на въезд автомобилей с южноосетинскими номерами. Часто с отказами во временном ввозе машины в Россию сталкивались автовладельцы, которые имеют двойное гражданство (российское и южноосетинское) и прописку в Северной Осетии. От таких автовладельцев таможенники требуют либо полную стоимость растаможки, либо справку о выписке из жилья в Северной Осетии. Согласно недавно вступившим в силу правилам Таможенной службы России, лица с двойным гражданством для оформления вывоза машин в Россию должны внести залог, равный сумме растаможки. Гражданин страны, которая не входит в состав Таможенного союза, может оформлять временный ввоз беспошлинно сроком до года, но должен внести обеспечение уплаты такой пошлины - депозит. Автомобилисты проводили акции протеста на границе. Таможенный комитет Южной Осетии заверил, что "идет работа над решением этой проблемы с российскими коллегами", но к концу года она так и не решена. Пока автовладельцам приходится скрывать североосетинскую прописку.

Ингушетия: вторая волна протестов, аресты активистов и новый глава

Массовые акции протеста из-за подписания договора об установлении границы с Чечней, которые стали одним из главных событий Ингушетии в 2018-м году продолжались и в 2019-м. 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. Это привело к стычкам с силовиками на следующий день, а с начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", подверглись преследованиям не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. Всего было задержано 82 человека, под арестом находятся не менее 25 активистов. В декабре суды на Ставрополье начали выносить обвинительные приговоры участникам митинга в Магасе. По мнению адвоката Андрея Сабинина, эти судебные решения заложили основу для обвинительных приговоров и лидерам протестов. Большинству арестованных предъявлены обвинения в призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителям власти. Однако следствие особо выделило восемь активистов, трое из которых заподозрены в организации экстремистского сообщества, а остальные (в том числе единственная арестованная женщина - Зарифа Саутиева) - в участии в экстремистском сообществе.

Информация о задержаниях ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России размещены на тематической странице "Преследование активистов".

26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. В тот же день исполняющим обязанности главы Ингушетии был назначен Махмуд-Али Калиматов. Новому главе региона необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике. Махмуд-Али Калиматов занял пост главы Ингушетии 8 сентября после выборов, которые прошли в парламенте республики.

Ингушский ЦПЭ, получивший репутацию пыточной после нескольких резонансных приговоров в отношении его сотрудников, был в центре внимания и в 2019 году. Январское покушение на начальник ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева в Ингушетии, а а затем его убийство 2 ноября в Москве, вызвали резонанс не только в регионе, но и в стране в целом. По делу об убийстве Эльджаркиева уже арестованы двенадцать подозреваемых, относящихся к религиозному братству. Предполагаемый убийца Курейши Картоев арестован заочно.

Убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. Бывшие баталхаджинцы подтвердили "Кавказскому узлу", что работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, согласился адвокат Ахмед Костоев.

Бывший начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев в 2018 году был приговорен к семи годам колонии по делу о пытках в центре "Э", его подчиненные также были приговорены к лишению свободы. Обвинения в пытках в адрес сотрудников ЦПЭ в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, отмечается в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Кабардино-Балкария в 2019 году: дело Кочесоко, нерешенные конфликты и активизация подполья

Казбек Коков в 2019 году был утвержден в должности главы Кабардино-Балкарии, но не предпринял никаких активных шагов для разрешения назревших проблем. Уголовное преследование активиста Мартина Кочесоко привлекло внимание за пределами республики, а число жертв вооруженного конфликта в республике выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом. "Кавказский узел" подвел итоги года в республике.

Казбек Коков пять лет был советником Путина, но известен еще и потому, что он - сын первого руководителя республики. Его отец, Валерий Коков возглавлял Кабардино-Балкарию 15 лет, был председателем Верховного Совета Кабардино-Балкарии, затем главой республики. Первые после выборов кадровые решения нового главы разочаровали жителей республики: они указали, что среди назначенных Коковым министров слишком мало новых людей, а прежние члены правительства, по мнению жителей Кабардино-Балкарии, продемонстрировали неудовлетворительную работу. Команду Кокова уличили в активном использовании ботов: он обогнал Рамзана Кадырова по числу подписчиков в Instagram, но более 40% из них не являются, по данным аналитиков, реальными людьми. По данным на 31 декабря 2019 года, у Кокова было 165 тысяч подписчиков, у аккаунта z.a_kadyrov_95 было 127 тысяч подписчиков.

Глава общественной организации «Вольный аул» Аслан Иритов продолжал добиваться уголовного преследования для правоохранителей, применивших силу к нему и членам его семьи. В потасовке с силовиками Иритов и его дочь получили легкие травмы, у его жены был сломан палец, у брата - ребро. Cледователи четыре раза отказывались возбуждать уголовное дело, а горсуд оставил без удовлетворения жалобу активиста на следствие. Иритов попытался прибегнуть к уличным акциям протеста, но власти Нальчика отказались согласовать ему массовый пикет. При этом в суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против самого Иритова. По версии обвинения, Иритов, будучи инвалидом, у которого нет кистей обеих рук, разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу признан также начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков.

Преследование руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко вызвало большой резонанс. Силовики в июне задержали активиста и предъявили ему обвинение в хранении марихуаны. Активист заявил, что наркотики ему подбросили. Незадолго до задержания он сообщал о давлении и угрозах со стороны властей. Петицию с требованием освободить Кочесоко всего за две недели подписали более 5 тысяч человек, в том числе активисты в Черкесске, Махачкале и Москве. В поддержку Кочесоко высказался сенатор Арсен Каноков. Защита разоблачила на очной ставке одного из понятых – выяснилось, что этот человек сам был судим по делу о наркотиках и помогал силовикам в аналогичных делах десятки раз, но подписывался искаженной фамилией. Акт наркологической экспертизы Кочесоко также говорит в его пользу. Обвинение развалилось: в августе его выпустили из СИЗО, в октябре прокуратура вернула дело на доследование.

В 2019 году в Кабардино-Балкарии проводились две контртеррористические операции: 27 февраля в Нальчике, где в перестрелке в заблокированном частном доме были убиты три человека. При осмотре дома силовики наряду с автоматами, пистолетом и гранатами нашли компоненты для самостоятельного изготовления бомб. В Чегеме 18 сентября силовики убили в перестрелке двух человек. По итогам обеих спецопераций силовики заявили, что убитые были связаны с международной террористической организацией и планировали теракты.

Между двумя спецоперациями произошел еще один вооруженный инцидент: 3 апреля полицейские на трассе Благовещенск - Прохладное попытались остановить машину и в перестрелке убили двоих предполагаемых боевиков. По версии правоохранительных органов, они были причастны к нападению на полицейских в Баксанском районе. Кроме того, спецслужбы отчитались о задержании трех жителей Урванского района, собравших, по версии ФСБ, бомбы для взрывов в общественных местах. Всего в 2019 году жертвами вооруженного конфликта в Кабардино-Балкарии стали как минимум 12 человек – вдвое больше, чем в 2018 году, когда были убиты 6 человек.

Картина "Дылда" режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова была выдвинута от России на американскую кинопремию "Оскар" и 17 декабря стала одной из 10 работ, попавших в короткий список претендентов на победу в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". "Дылду" впервые показали в мае на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд" и тогда же номинировали на премию для фильмов на ЛГБТ-тематику "Квир-пальма". Это подогрело ажиотаж вокруг новой работы режиссера, хотя сам Балагов заявлял, что фильм не посвящен проблемам ЛГБТ-сообщества.

Чечня: Сокуров и Тумсо против Кадырова, электрошокер мэра Грозного, Даудов защитил знаки на границе с Дагестаном

10 декабря режиссер Алепксандр Сокуров на встрече с Владимиром Путиным озвучил сомнение в том, что Ахмат и Рамзан Кадыровы достойны звания Героя России, поскольку "воевали с Россией" в первую чеченскую кампанию. В ответ Рамзан Кадыров обвинил Сокурова в национализме и призвал привлечь "к ответственности в соответствии с законом". Почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение, а министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал фильмы Сокурова. Это не заставило Сокурова замолчать: по его словам в Чечне принимают законы, которые противоречат Конституции России, а Кадыров постоянно нарушает "политическую дисциплину".

Слова Сокурова вызвали резонанс потому, что он не политик, а режиссер: его широкая известность сводит к минимуму вероятность давления со стороны властей Чечни, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи и правозащитники. Кремлю пришлось выбирать, чью сторону занять в этом заочном споре. 18 декабря полпред президента в СКФО вручил Кадырову объявленную еще в апреле благодарность президента России "за активное участие в общественно-политической жизни". Днем позднее сам Владимир Путин подчеркнул на пресс-конференции, что указов о награждении Героев России "просто так" не подписывает: Рамзан Кадыров "подвергается значительной опасности в ежедневном режиме",

Еще одному оппоненту чеченских властей, блогеру Тумсо Абдурахманову, которого обвиняют в связях с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", была объявлена кровная месть. В марте спикер парламента Чечни Магомед Даудов не сумел одержать победу в споре о заявлениях Ахмата Кадырова. Даудов объявил Тумсо кровным врагом, что только добавило популярности блогеру.

Критики чеченского режима особенно заметны на фоне почти поголовных публичных извинений. В августе 2019 года после звонка Магомеда Даудова известный журналист Максим Шевченко извинился за свои слова о том, что Рамзан Кадыров «дал заднего» в дискуссии с дагестанцами об исторической роли имама Шамиля.

В октябре перед у чеченцев просили прощения рэперы Гуф - за выражение в отношении кавказских девушек в интервью программы «Осторожно, Собчак!». Однако в извинениях прозвучал только «чеченский народ». Автор песни «Девочка-чеченочка» Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за слова в песне. От кампании принудительных извинений в самой Чечне не спасают ни возраст, ни состояние здоровья. "Автором экстремистских комментариев" был назван в репортаже ЧГТРК 16-летний подросток, критиковавший власти Чечни в соцсетях. Чеченское телевидение посвятило серию репортажей грозненке Лизан Исаковой и ее сыну, обвиняемых в мошенничестве с инвалидностью. Вынужден был извиниться и прокомментировавший этот скандал колясочник, упрекнувший власти Чечни к инвалидам.

Племянник главы Чечни Ислам Кадыров тоже принес извинения, хотя и с оговоркой, что плохо контролирует свое поведение после тяжелых травм в ДТП. Бывший мэр Грозного покаялся в том, угрожал и применял электрошокер к тем, кого считал мошенниками, обманувшими горожан. Оправдывать племянника Рамзана Кадырова принялись чиновники. Министр по делам молодежи Чечни Иса Ибрагимов одобрил жесткие меры в борьбе с аферистами. По словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, Ислам Кадыров использовал неприемлемые методы для "благих целей". Сам Рамзан Кадвров снисходительно отнесся к своему родственнику, пояснив что тот "перестарался". Главным для главы региона было то, что Ислам Кадыров не является предателем, ведь публикация снятого несколько лет назад видео состоялась в октябре, в разгар обсуждения информации о чистках в окружении Рамзана Кадырова.

Конфликт с соседним Дагестаном из-за демаркации границ дошел до Верховного суда России. Суд 26 декабря прекратил дело по апелляции Минприроды Чечни, оспаривавшего у соседей участки Бороздиновского лесничества. Несколькими днями ранее Рамзан Кадыров сделал приличествующее сильному руководителю заявление: Чечня может в качестве "милостыни" передать десять гектаров земли, о которых шел спор в суде, если дагестанская сторона "попросит" об этом. Громкими словами конфликт не ограничился. В июне на окраине Кизляра был установлен чеченский дорожный знак, который на следующий день был снесен жителями Дагестана во время народного схода. 19 участников акции были задержаны. Чеченская сторона восприняла снос знака как вызов, и днем 11 июня на место происшествия прибыли отряды Росгвардии. Под их охраной дорожные указатели были восстановлены. После того, как бетономешалка сбила еще два дорожных указателя, Магомед Даудов опубликовал видео, где заявил, что водитель грузовика рискует уехать домой "в своем миксере, крутясь в его барабане".

В августе напряженность в отношениях Чечни и Дагестана вылилась в конфликт у поста Герзель. Детали инцидента не ясны, но точно известно о гибели жителя Чечни. По версии главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, чеченцы на машине "проскочили пост, не останавливаясь", полицейские их догнали и применили силу. "Водитель скрылся, один из пассажиров спрыгнул с края моста, (от чего) скончался. Другой пассажир спровоцировал потасовку, в ходе которой неустановленный мужчина ударил по лицу сотрудника полиции, а также схватил и попытался отобрать у него автоматическое служебное оружие", - сообщили в дагестанском управлении Следкома "Кавказскому узлу".

На фоне территориального спора с соседями в ноябре в Шелковском районе Чечни на границе с Дагестаном были открыты новые здания двух стационарных постов чеченской полиции Пользователи соцсетей указали на непоследовательность Рамзана Кадырова, который на протяжении года выступает с инициативой убрать бокпосты на административных границах между регионами Северного Кавказа.

Дагестан: споры о границе с Чечней, разгром Свидетелей Иеговы*, зачистки чиновников

В 2019 году нерешенные территориальные вопросы между Чечней и Дагестаном вылились в жаркие споры: дагестанцы вступили в словесную перепалку с чеченским главой Рамзаном Кадыровым, собирали стихийные протестные акции и даже крушили чеченские дорожные указатели. В уходящем году по Дагестану прокатились волны общероссийского уголовного преследования Свидетелей Иеговы*, "афганцы" и журналисты пытались отстоять свои права, а среди чиновников прошли "зачистками". Кавказский узел подвел итоги года для республики.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились, что определят границы между республиками и поставят участки на кадастровый учет, переговоры проходили без огласки деталей. Общественная комиссия, созданная в Махачкале, установила, что на границе Чечни и Дагестана есть не менее восьми крупных спорных участков, но в отсутствие публичной информации о переговорах появились поводы для слухов и спекуляций. Напряженность вылилась в конфликт: в начале июня в Кизлярском, а затем и в Тарумовском районе были снесены несколько дорожных знаков, обозначающих чеченскую границу. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов приехал на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков, а Рамзан Кадыров резко высказался в адрес участников инцидента. Глава Дагестана Владимир Васильев признал, что чеченские дорожники "установили знаки на своей территории", и по этому участку ни у Чечни, ни у Дагестана "нет претензий по территориальности". Переговоры дважды приостанавливались.

О конфликте вокруг чечено-дагестанской границы, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, говорится в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

ФСБ отчиталась о ликвидации сообществ Свидетелей Иеговы* в республике, а в домах верующих в Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте прошли обыски. Четверо верующих были задержаны 1 июня, им предъявлены обвинения в причастности к экстремистской организации. Следователь предупредил, что некоторые свидетели по их делу могут стать обвиняемыми. Свидетели Иеговы* заявили, что миролюбивы и лояльны властям, в их взглядах невозможно обнаружить никаких признаков экстремизма. Они уверены, что стали жертвами преследования за веру. Арестованным долго не давали разрешения на свидания с родственниками - только в конце ноября им позволили увидеться с близкими.

Продолжились кадровые зачистки, которые начал Владимир Васильев после прихода на должность главы республики. Были задержаны действующие и бывшие главы нескольких муниципалитетов — Дербентского, Каякентского, Докузпаринского, Бабаюртовского районов, Избербаша, а также чиновники администрации Каспийска. Дагестанские журналисты заявили об угрозе преследования для большинства глав муниципалитетов. Силовики проводили обыски и изымали документы в подразделениях налоговой службы, казначейства. Задержания и уголовные дела коснулись республиканских чиновников. Глава Минэкономразвития Осман Хасбулатов был задержан в апреле по делу о мошенничестве с деньгами, выделенными для многофункциональных центров. Депутат парламента Фикрет Раджабов был задержан по делу о преступном сообществе и аферах с земельными участками. 1 августа он был освобожден, но сразу задержан по новому делу. Несколько ранее возбужденных дел дошли до приговора: 28 октября суд приговорил бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его зама Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения по делу о хищении средств при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. Главный архитектор Махачкалы приговорен к лишению свободы условно по делу о незаконном строительстве.

31 мая Советский райсуд Махачкалы частично удовлетворил жалобу жителей поселка Временного на бездействие властей при начислении жителям компенсаций за жилье, разрушенное в ходе спецоперации еще в 2017 году. 16 июля Верховный суд России признал правоту жителей Временного в аналогичном споре с властями Унцукульского района. Юристы "Мемориала", помогавшие жителям в судебных тяжбах, сочли эти решения основанием для выплаты компенсаций. К концу декабря более 600 жителей поселка Временный получили компенсации, но эти суммы не покрывают ущерба, рассказали местные жители.

В июне журналист издания «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был арестован по делу о финансировании террористических организаций. Действия силовиков встретили протест журналистского сообщества, дагестанские газеты вышли 21 июня 2019 года с одинаковыми обложками «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев» и публиковали материалы в его поддержку. Коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева регулярно проводили акции в его поддержку в Махачкале, к ним присоединялись жители Москвы и Санкт-Петербурга. Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, ПЦ "Мемориал" признал его политзаключенным.

Подробности об уголовном преследовании журналиста собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

В 2019 году состав общественной наблюдательной комиссий по контролю за обеспечением прав человека в местах лишения свободы в Дагестане обновился. Вместо активистов в состав комиссии вошли бывшие силовики. "Новый состав ОНК Дагестана состоит из девяти человек и только двое из них работали в прошлом созыве. Все остальные - новые люди. Среди них два бывших сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудники министерства внутренних дел, прокуратуры, священнослужитель, гражданский", - рассказал член ОНК Дагестана прошлого созыва Баграт Мусаев. Шамиль Хадулаев также не вошел в новый состав комиссии, причем ему не объяснили, по какой причине. Сам он связал это со своей активной правозащитной деятельностью

С 17 по 25 сентября несколько десятков ветеранов афганской войны провели голодовку в Махачкале, требуя от властей предоставить им жилье. Акцию они прекратили по просьбе духовенства, однако при этом остались в парке. 14 октября один из участников акции был госпитализирован с подозрением на инсульт. 19 октября, после обещания властей решить проблемы афганцев, пикет был прекращен.

В апреле Верховный суд Дагестана поставил точку в деле о нападении на корреспондента «Кавказского узла» Патимат Махмудову, назначив жителю республики Кариму Касумову 1,5 года лишения свободы условно. Журналисты республиканских СМИ раскритиковали приговор как слишком мягкий. Однако директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова и вице-президент Европейской федерации журналистов Надежда Ажгихина заявили, что решение суда создало важный прецедент, поскольку наказания за нападения на журналистов в России единичны.

Ставрополье: протесты против химзавода, процессы по ингушским делам, рекордный урожай и поддержка детей войны

Одной острых тем года для края стал вопрос строительства завода по производству нитроцеллюлозы. В ноябре местные экологи и активисты узнали о планах строительства такого завода в Лермонтове и начали сбор подписей против завода. Химзавод может поставить под вопрос курортный статус региона, заявили экологи. Менее чем через месяц компания "Химинвест" заявила об отказе от планов строительства завода в Лермонтове. Мэр Невинномысска Михаил Миненков заявил, что город может предложить площадку для предприятия. 22 декабря горожане вышли на митинг протеста.

Ставропольские суды стали местом рассмотрения дел участников митинга 26 марта в Магасе, который завершился стычками с силовиками. Такое решение следствия было одобрено Верховным судом России. Уголовные дела были возбуждены в отношении как минимум 29 активистов. 12 декабря Железноводский горсуд начал рассматривать дела по существу и выносить обвинительные приговоры. По мнению правозащитников, решение о переносе процессов на Ставрополье принято, чтобы лишить подсудимых поддержки, которой они пользуются в Ингушетии.

8 сентября на Ставрополье прошли выборы губернатора. Победу одержал действующий глава региона Владимир Владимиров, который получил почти 80 процентов голосов. Его конкурентами были представители "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и "Коммунистической партии социальной справедливости". Кандидаты были не особо активны, а жители края равнодушны к выборам, прокомментировали выборную кампанию местные аналитики.

Уходящий год не обошелся без жертв продолжающегося на Северном Кавказе вооруженного конфликта. В ходе перестрелки в Шпаковском районе 14 марта были убиты два человека, которые, по данным силовиков, примкнули к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и приехали на Ставрополье для организации теракта. Эта спецоперация по подсчетам "Кавказского узла" стала единственным в году вооруженным инцидентом в крае .

26 июня суд в Минводах огласил приговор главе движения "Народное вече Минеральных Вод" Михаилу Савостину, обвиненному в хранении наркотиков. Активист, которого Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным, получил 3,5 года условно. Правозащитники заявили, что суд должен был оправдать активиста, так как доказательств его вины не было.

Трое жителей Нефтекумска провели год в СИЗО в связи с тем, что были заподозрены в причастности к деятельности организации Свидетелей Иеговы*. Они были арестованы в декабре 2018 года, и лишь 5 декабря 2019 года суд постановил отпустить их на свободу, определив им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Защита сочла избыточными эти ограничения и настаивает на невиновности верующих.

В ноябре стало известно о расследовании дела в отношении медсестры инфекционного отделения больницы в Буденновске, которая обвинена в халатности после заражения ВИЧ пятерых пациентов. Как оказалось, ЧП произошло еще в 2018 году. Процесс по делу начался в Буденновском горсуде 18 декабря. Власти заявили, что сотрудники больницы, причастные к заражению ВИЧ пациентов, уволены или привлечены к ответственности, а сами зараженные взяты под наблюдение врачей и получают бесплатную помощь.

Урожай зерновых на Ставрополье в 2019 году составил более 9,2 млн тонн, что на 3,4% больше, чем в прошлом году. Власти края ежегодно заявляют о рекордах по сбору урожая зерновых, начиная с 2014 года, когда было собрано 7,9 млн тонн зерна.

В 2019 году на Ставрополье заработал краевой закон "О детях войны", который был разработан еще в 2011 году, но принят лишь в декабре 2018-го. В крае, по данным властей, проживают порядка 160 тысяч детей войны, они пользуются различными льготами и начали получать ежегодные выплаты в размере 5 тысяч рублей.